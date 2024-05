Mancano ormai solo quattro giornate alla resa dei conti finale. Quattro giornate in cui verrà deciso il futuro delle squadre in lotta per non retrocedere. Chi salverà la categoria? Vediamo quali sono i Più e i Meno delle squadre in ballo nella lotta-salvezza.

LECCE 36

+ I salentini sono praticamente salvi. La cura Gotti ha funzionato e sono riusciti a trovare maggiore continuità con l’avvicendamento in panchina.

– Solamente una serie di sconfitte dei pugliesi e di incastri nelle partite delle avversarie dirette potrebbero farli tornare nel baratro. Sottovalutare questo finale di stagione potrebbe essere deleterio, ma la salvezza è a portata di mano.

CAGLIARI 32

+ La presenza di Ranieri sulla panchina dei sardi è un marchio di garanzia. L’allenatore romano ha dimostrato di sapere toccare le corde giuste e di ottenere il massimo dai suoi giocatori.

– Il Cagliari gioca bene, anche con le grandi, ma subisce quasi sempre almeno un gol a partita. Nelle ultime diciassette gare solamente una volta (contro l’Empoli, tra l’altro) è riuscito a tenere la porta inviolata

FROSINONE 31

+ La freschezza e l’incisività dell’attacco, capeggiato da Soulé, può mettere in difficoltà chiunque. Tant’è che con i suoi 43 gol fatti il Frosinone è il nono attacco della Serie A al pari della Lazio.

– Se in attacco i ciociari hanno ottimi numeri, in difesa subiscono molto. Sono la terza peggior retroguardia, preceduti solo da Sassuolo e Salernitana.

EMPOLI 31

+ L’arrivo di Nicola ha trasformato il gruppo, trasferendogli la grinta che lo ha sempre contraddistinto anche su altre panchine. In questo momento l’uomo in più è proprio l’allenatore

– Non è certo una novità, l’Empoli sta pagando tremendamente la sua scarsa vena realizzativa. Gli azzurri fanno fatica a segnare e dovranno sopperire anche alla mancanza di Cerri.

HELLAS VERONA 31

+ Anche in questo caso la bravura del tecnico può spostare l’ago della bilancia. Inoltre ci sono anche tre-quattro individualità che stanno esaltando un gruppo molto rinnovato nel mercato di gennaio.

– Proprio la scarsa attitudine a giocare un rush finale così impegnativo può rivelarsi un’arma a doppio taglio.

UDINESE 29

+ L’atletismo e la fisicità possono svolgere un ruolo fondamentale. In più l’Udinese ha un calendario pieno di scontri diretti: dopo il Napoli affronterà Empoli, Frosinone e Lecce.

– La poca propensione alla vittoria (solo quattro successi in tutto il campionato) e le difficoltà di lettura nei minuti finali possono pesare come un macigno.

SASSUOLO 26

+ Almeno tecnicamente è la squadra più forte del lotto. Certo, è priva di Berardi ma ci sono in rosa calciatori di grande valore, almeno da centrocampo in su.

– La missione-salvezza è praticamente disperata. La mancanza di personalità e l’arrendevolezza mostrata nelle ultime gare sono un segnale molto negativo. A questo occorre aggiungere una difesa spesso sciagurata che ha subito fino a questo momento ben 70 gol.