Sarà il Sig. Doveri di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica pomeriggio contro il Frosinone.

Sono quattordici le gare dirette fin qui, nell’attuale serie A, dall’arbitro natio di Volterra. In questa stagione Doveri ha arbitrato gli azzurri nella gara persa a Verona. In totale sono 14 gli incroci tra questo arbitro è l’Empoli, il bilancio azzurro è di 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Cinque quelli con il Frosinone che, con lui in campo, hanno perso 4 volte e vinto una. La squadra più diretta in carriera da Doveri è il Napoli con 32. L’ultima gara arbitrata è stata Sassuolo-Lecce 0-3. Al VAR ci sarà Irrati di Pistoria.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

TORINO – BOLOGNA Venerdì 03/05 h.20.45

SOZZA

DE MEO – ROCCA

IV: GIUA

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

MONZA – LAZIO Sabato 04/05 h.18.00

PAIRETTO

LIBERTI – ROSSI C.

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

SASSUOLO – INTER Sabato 04/05 h.20.45

MARCHETTI

GALETTO – FONTEMURATO

IV: PERENZONI

VAR: VALERI

AVAR: SERRA

CAGLIARI – LECCE h. 12.30

MARCENARO

MORO – GARZELLI

IV: MONALDI

VAR: ABISSO

AVAR: PICCININI

EMPOLI – FROSINONE h. 15.00

DOVERI

DI IORIO – PERROTTI

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: MARINI

H. VERONA – FIORENTINA h. 15.00

RAPUANO

IMPERIALE – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERI

MILAN – GENOA h. 18.00

PRONTERA

VIVENZI – MONDIN

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

ROMA – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – PRETI

IV: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

SALERNITANA – ATALANTA Lunedì 06/05 h. 18.00

FELICIANI

ROSSI L. – DI GIACINTO

IV: SANTORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

UDINESE – NAPOLI Lunedì 06/05 h. 20.45

AURELIANO

BRESMES – DEI GIUDICI

IV: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA