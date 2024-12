CAMPIONATO PRIMAVERA 1, 15A GIORNATA DI ANDATA Sabato 14/12/2024 ore 15:00, Centro sportivo Petroio Vinci

EMPOLI 3 MONZA 0

MARCATORI: 15′ Campaniello (E), 70′ Matteazzi (E), 82′ Gravelo (E)

EMPOLI: 20 Perisan, 4 Bacci(89′ Bacciardi), 7 El Biache, 15 Falcusan, 27 Matteazzi(76′ Trdan), 33 Mannelli(76′ Moray), 34 Bembnista, 39 Baralla, 89 Campaniello(64′ Gravelo), 90 Konate(89′ Popov), 97 Olivieri

A disposizione: 52 Versari, 2 Moray, 3 Majdandzic, 8 Bacciardi, 9 Akpa-Chukwu, 10 Cesari, 18 Lauricella, 21 Trdan, 77 Popov, 91 Rugani, 99 Gravelo

ALL. Luca Fiasconi

MONZA: 26 Ciardi, 2 Bagnasch(64’Nene)i, 6 Domanico, 9 Longhi(71′ Gaye), 18 Lupinetti(71′ Giubrone), 21 Berretta, 23 Crasta, 32 Capolupo, 33 Azarovs, 39 De Bonis(83′ Miani), 90 Zanaboni

A disposizione: 1 Vailati, 8 Giubrone, 11 Nene, 13 Castelli, 17 Gaye, 24 Ballabio, 25 Romanini, 35 Mout, 41 Cogliati, 71 Miani

ALL. Oscar Brevi

Arbitro: Abdoulaye Diop

Assistenti: Pistarelli, Bracaccini

Ammoniti: 23′ Domanico (M), 36′ Matteazzi (E), 55′ El Biache (E)

Espulsi:

– Prestazione maiuscola quest’oggi dell’Empoli che ha creato tanto e concesso veramente poco. Lo spazio per migliorare c’è ancora ma sono tante le risposte positive viste oggi a Petroio. Su tutti il rientro in campo di Perisan che si era infortunato all’inizio del campionato ed oggi ha risposto con una buona prestazione quando chiamo in causa, ma soprattutto si è vista la voglia di giocare anche nel richiamare i compagni all’attenzione. Per la prima squadra arrivano anche responsi importanti con le prestazioni di Konate, Bacci, Bembnista e Campaniello che ieri erano stati convocati per il match contro il Torino ed oggi sono scesi in campo da titolari. In netto miglioramento anche Baralla che sembra trovarsi sempre più a suo agio in mezzo al campo, nonostante il salto di categoria. A sbloccare la partita ci ha pensato il giovane Campaniello che su un cross di Konate brucia la difesa avversaria di testa ed insacca. Tante poi le occasioni in cui si poteva fare meglio ma la partita è sempre stata in mano agli azzurri. Il secondo gol arriva su calcio d’angolo con una bella incornata di Matteazzi, mentre il terzo arriva su una ripartenza di Konate che di tacco fa benissimo sponda per Gravelo che finisce l’azione. Azzurri che salgono a quota 17 punti in classifica e mercoledì affronteranno il Genoa fuori casa.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

1′: Guadagna una punizione alla trequarti l’Empoli per un fallo su Matteazzi

2′: Sugli sviluppi della punizione buon cross di Konate per la testa di Campaniello ma non inquadra il bersaglio

6′: Contropiede guidato da El Biache che recupera bene il pallone in difesa e poi si fa 40 m di corsa, infine non riesce a chiudere il triangolo con Campaniello per l’anticipo del difensore

9′: Mannelli rischia il giallo per aver fermato a detta dell’arbitro una promettente azione del Monza con il braccio

10′: Doppio errore clamoroso del portiere del Monza che si fa scappare due volte la palla dalle mani ma né Konate né El Biache riescono ad approfittarne

15′: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Occasione nata da una rimessa laterale sulla sinistra con la palla che arriva a Konate ch emette in mezzo per la zampata di Campaniello che anticipa il difensore

17′: Contropiede dell’Empoli fermato da un brutto fallo su Campaniello, manca forse un giallo

18′: Punizione dal limite guadagnata dal Monza, ingenuità di Bacci

19′: Punizione battuta bassa sotto la barriera , facile per Perisan

21′: Empoli sempre pericoloso in avanti nonostante il vantaggio acquisito

22′: RIGORE PER L’EMPOLI! Bravissimo Matteazzi a leggere la linea di passaggio, palla che arriva a Campaniello che manda in avanti di testa per la corsa di Konate che prima si vede il tiro respinto dal portiere e poi viene atterrato dal difensore in area con l’arbitro che assegna il rigore

24′: Clamoroso errore dal dischetto per Konate con il portiere che para due volte sull’attaccante azzurro

29′: Provvidenziale la chiusura di Olivieri in scivolata sulla ripartenza del Monza che avrebbe mandato da solo davanti al portiere il suo attaccante

31′: Monza che ora prova a farsi vedere di più in fase offensiva dopo un prima mezz’ora piuttosto anonima

34′: Ripartenza bruciante del duo Konate-Campaniello con l’ultimo che lancia per il primo che supera con il controllo di testa un avversario ma davanti al portiere apre troppo il piatto e non centra la porta

37′: Buona uscita di Perisan su una palla alta a scavalcare la difesa

39′: Difesa del Monza che mura due volte la conclusione azzurra con l’Empoli che adesso fatica ad arrivare con continuità dalle parti di Ciardi

42′: Ci prova Konate da fuori ma la conclusione è troppo centrale e viene bloccata facilmente dal portiere

44′: Non sfrutta l’occasione in ripartenza Campaniello che prima ne fa fuori uno con una finta e poi non trova il tempo giusto per concludere

45′: Concesso 1 di recupero

46′: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo!

49′: Subito intensa la partita al rientro dall’intervallo, nessuno delle due squadre intende mollare la presa

54′: Prova la percussione laterale El Biache ma sull’ultimo controllo gli sfugge il pallone

56′: Punizione pericolosa del Monza che colpisce di testa con Zanoboni, per fortuna dell’Empoli la palla finisce alta sopra la traversa

58′: Lancio delizioso da centrocampo di Baralla per lo stop di Konate che però manca l’appoggio sul controllo successivo

59′: Occasionissima da pochi passi per El Biache su un cross rasoterra di Konate con il 7 azzurro che non inquadra lo specchio

60′: Sul ribaltamento di fronte arriva alla conclusione De Bonis, si oppone bene Perisan

62′: Da pochi passi sbaglia in spaccata De Bonis il gol che avrebbe pareggiato la partita

63′: Gioco fermo per l’infortunio di Olivieri

64′: Nell’Empoli fuori Campaniello dentro Gravelo, nel Monza fuori Bagnaschi dentro Nene

68′: Partita molto sporca con poca precisione e più giocate istintive di prima

69′: Buona conclusione a giro tentata da El Biache che trova anche la deviazione del difensore

70′: GOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Calcio d’angolo di Gravelo che pesca la testa di Matteazzi su cui Ciardi prova ad opporsi ma senza successo

71′: Nel Monza fuori Longhi e Lupinetti, dentro Gaye e Giubrone

74′: Occasione divorata da Gaye su un contropiede monzese

76′: Brutto errore di Baralla in impostazione, provvidenziale la chiusura di Mannelli

76′: Nell’Empoli fuori Matteazzi dentro Trdan, fuori anche Mannelli dentro Moray

80′: Empoli che si affida principalmente alle ripartenze dei suoi due velocisti tenendo una linea difensiva piuttosto bassa

81′: Dopo un’azione convulsa tenta la conclusione da fuori Baralla ma senza precisione

82′: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI. Ennesimo lancio illuminante di Baralla per una sponda volante di tacco di Konate che innesca Gravelo. Il brasiliano stende un avversario con una finta e incrocia per il 3-0

83′: Nel Monza fuori 39 dentro 71

87′: Empoli che tenta di addormentare il gioco ed il Monza che ci prova ancora più con l’orgoglio che con la testa

89′: Nell’Empoli fuori Bacci dentro Bacciardi, fuori anche Konate dentro Popov

90′: Concessi 4 minuti di recupero

92′: Iniziativa personale di Zanaboni che arriva alla conclusione , facile per Perisan

94′: Finisce la partita !