Domenica al Castellani si respirerà un clima da partitissima, perché di fatto lo è, una partitissima. Come già scritto, la maratona è interamente esaurita e sarà un muro azzurro che spingerà a più non posso la squadra, in cerca di quei tre punti che vorrebbero dire quasi salvezza. La vendita adesso è concentrata sui blocchi della curva nord, che potrebbe vedere un altro bel nucleo di tifosi a supporto della squadra. Il clima non certo pre estivo, non sta aiutando visto che il settore è scoperto, ma il meteo di domenica non dovrebbe essere affatto male, con una temperatura di circa 21 gradi ed il cielo parzialmente nuvoloso. A rendere il colpo d’occhio ancora più importante sarà anche la presenza di molti tifosi ciociari.

Ad oggi dovrebbero essere poco più di mille i tagliandi venduti, da Frosinone però ci dicono che i supporter canarini dovrebbero superare i 1500.