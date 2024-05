Sfida numero otto quella di domenica tra Empoli e Frosinone. Nei sette precedenti totali giocati fino ad oggi al Castellani, quattro sono i successi azzurri, due i pareggi e una vittoria ospite.

Il primo confronto risale al 4 aprile 2009, Serie B, quando l’Empoli di Baldini impattò per 1-1 grazie ad una rete nel finale di Buscè che pareggiò il vantaggio iniziale di Diogo Tavares. Sfida che si rinnova la stagione successiva con gli azzurri di Campilongo vittoriosi per 2-0 con le reti di Marianini e Coralli. Nuovo incrocio un anno più tardi, quando la doppietta di Coralli dette il successo alla squadra di Aglietti per 2-1 (Cariello in gol per il Frosinone).

La sfida del febbraio del 2016 è la prima in Serie A e coincide con il primo successo dei ciociari: Ciofani porta in vantaggio il Frosinone, pari di Maccarone poi il rigore, ancora di Ciofani, fissa il punteggio sul 2-1 per gli ospiti. Confronto che si ripete in Serie B nel novembre del 2017 in una gara rocambolesca con l’Empoli che sotto di tre gol trovò il pareggio (autorete e doppietta di Caputo) in pieno recupero. Triplo successo azzurro negli ultimi tre precedenti tra le due squadre al Castellani: nella sfida del marzo del 2019, in A, gli azzurri di Andreazzoli (al ritorno in panchina) vinsero 2-1 con le reti di Caputo e Pajac (con Valzania a firmare il gol ospite); nella stafione 2019/20 anno la doppietta di Ciciretti valse il 2-0 per la squadra di Marino. L’anno seguente, con Dionisi in panchina, successo per 3-1 che ribalta con Mancuso, Zurkowski e Bajrami.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate ad Empoli tra le due squadre:

2008/2009 Serie B 1-1

2009/2010 Serie B 2-0

2010/2011 Serie B 2-1

2015/2016 Serie A 1-2

2017/2018 Serie B 3-3

2018/2019 Serie A 2-1

2019/2020 Serie B 2-0

2020/2021 Serie B 3-1