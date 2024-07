Come anticipato circa dieci giorni fa, la possibilità di vedere un altro Esposito vestire la maglia azzurra dell’Empoli sta diventando sempre più concreta. Salvatore Esposito, fratello di Sebastiano già parte del gruppo di mister D’Aversa, potrebbe essere il colpo di mercato che la dirigenza empolese sta cercando per rinforzare la mediana. Salvatore, a differenza del fratello, gioca qualche metro più indietro. Il suo ruolo naturale è quello di regista, posizione cruciale per orchestrare il gioco e dare equilibrio alla squadra. Con la partenza di Razvan Marin, che non tornerà ad Empoli, il club azzurro ha la necessità di trovare un sostituto all’altezza e tutte le attenzioni sembrano puntate su Esposito, attualmente in forza allo Spezia.

Oggi, in occasione della partita contro lo Spezia, potrebbe esserci un momento cruciale per le trattative. Le due società avranno l’opportunità di discutere ulteriormente, considerando che lo Spezia ha già espresso il desiderio di alleggerire il proprio monte stipendi, rendendo Salvatore Esposito un’opzione interessante per un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Tuttavia, l’Empoli dovrà fare i conti con la concorrenza del Venezia, che potrebbe entrare in scena con un’offerta per un acquisto a titolo definitivo. Il profilo di Salvatore Esposito è quello di un giocatore giovane ma già con una certa esperienza, capace di dare qualità e visione di gioco al centrocampo empolese. Le sue abilità nel dettare i tempi e nel distribuire palloni con precisione lo rendono un candidato ideale per prendere il posto di Marin, affiancandosi a Grassi.