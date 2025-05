Mentre la casella del Direttore Sportivo sembra destinata a rimanere invariata, il vero punto interrogativo dell’Empoli riguarda la guida tecnica. Il presidente Fabrizio Corsi ha lasciato intendere che i tempi per la scelta del nuovo allenatore non saranno lunghi, segno che il club vuole muoversi con decisione in vista del prossimo campionato di Serie B. Alcuni nomi iniziano già a circolare — su cui torneremo a breve — ma prima di ogni valutazione esterna c’è da sciogliere un nodo interno, quello legato a Roberto D’Aversa. Contrariamente a quanto riportato nei giorni scorsi, l’attuale allenatore è legato contrattualmente all’Empoli fino al giugno 2026. Formalmente, quindi, il club un allenatore ce l’ha. Ma la sensazione diffusa, e sempre più forte, è che il rapporto tra le parti sia destinato a interrompersi.

Sarà una separazione consensuale o un addio deciso unilateralmente dalla società? In entrambi i casi, il club dovrà fare i conti con l’onere economico di un tecnico ancora sotto contratto. Parlare di “esonero” potrebbe essere improprio, data la fase di riflessione ancora in corso, ma è evidente che prima di esplorare altre piste, magari anche avviando dei colloqui informali con altri profili, l’Empoli dovrà chiudere il capitolo D’Aversa. Non è chiaro se siano già avvenuti incontri tra le parti o se, dietro le quinte, sia già stata tracciata una linea comune. Quel che appare certo è che manca il giusto entusiasmo per proseguire insieme: un sentimento fondamentale, soprattutto in un momento così delicato come quello di una ripartenza dopo una retrocessione. I prossimi giorni saranno decisivi. Se l’Empoli sceglierà di voltare pagina, allora potrà partire ufficialmente il toto-allenatore, alla ricerca di una nuova figura su cui costruire la risalita. In caso contrario, si procederà secondo contratto, ma con la consapevolezza che solo un rinnovato patto di intenti potrà rendere questa continuità realmente efficace.