Come già sottolineato all’indomani della retrocessione, ci aspettiamo profondi cambiamenti nella rosa azzurra. In questi giorni abbiamo analizzato la situazione contrattuale dei giocatori: tra prestiti secchi, prestiti con diritto di riscatto e contratti in scadenza, il numero degli elementi destinati a lasciare il club è significativo. Non è escluso che qualcuno possa restare, ma la sensazione è che si vada verso un rinnovamento quasi totale. Abbiamo anche passato in rassegna i calciatori di proprietà che rientreranno alla base. Ora, invece, ci concentriamo su chi, a oggi, è ancora sotto contratto con l’Empoli; su questi uno sguardo anche al possibile specifico mercato.

Jacopo Seghetti – Potrebbe assolutamente non essere da escludere che sia il portiere titolare del prossimo Empoli. Non fosse cosi, e quindi mai il club volesse puntare su un portiere diverso, inevitabilmente dovrebbe essere mandato in prestito a giocare.

Federico Brancolini – Difficile la lettura in questo caso. Potrebbe però restare per fare il secondo a Seghetti o altro elemento.

Saba Goglichidze – Il georgiano ha già avuto diversi interessamenti nel corso della stagione. Dopo una stagione vissuta da protagonista potrebbe ambire a restare nella massima categoria. L’Empoli difficilmente chiederà meno di 5/6 milioni. La sensazione è che possa seriamente partire.

Luca Marianucci – Mancano i dettagli ed il deposito del contratto ma, il difensore ex Primavera, è già promesso sposo del Napoli.

Lorenzo Tosto – Giocatore che dovrebbe avere la sua grande occasione. In linea di massima vige il discorso fatto per Seghetti.

Liberato Cacace – Sarà difficile fare su di lui una plusvalenza, essendo stato pagato 4 milioni. Potrebbe avere mercato e potrebbe rappresentare una delle entrate della prossima estate. La sensazione certa che però possa lasciare non c’è. Potenzialmente potrebbe anche essere il capitano della prossima stagione.

Giuseppe Pezzella – Immaginiamo che l’ambizione, a 27 anni, sia quella di giocare ancora in serie A. Il suo valore di mercato non dovrebbe essere superiore ai 2,5 milioni. Sicuramente partirà in ritiro con gli azzurri e sarà uno degli elementi di esperienza. La sua cessione non la diamo oltre il 50%.

Alberto Grassi – Un altro anno di contratto per il capitano che a 30 anni potrebbe anche “accontentarsi” di provare a riscattare la delusione della retrocessione. Difficile pensare ad una monetizzazione su di lui, la differenza la farà la sua volontà se intorno a lui dovesse muoversi qualcosa che lo possa interessare.

Jacopo Bacci – Ragazzo interessante e propedeutico per la ricostruzione.

Jacopo Fazzini – Sarebbe onestamente strano già vederlo il primo giorno di ritiro, più in generale sarebbe ancor più strano vederlo nella prossima stagione. Fazzini è sicuramente il gioiello di questa sessione di mercato, visto che anche a gennaio aveva delle situazioni molto interessanti. Il prezzo? Sicuramente non meno di 10, credendo che possa arrivare anche qualcosa in più.

Tino Anjorin – Altro elemento su cui poter fare una discreta cassa, anche se va ricordato che il Chelsea detiene il 50% della futura rivendita. Stando ai rumors, su di lui ci sarebbero gli occhi di Juve, Atalanta e Toro. Difficilmente, molto difficilmente, resterà alla corte del prossimo tecnico.

Ismael Konatè – Altro ragazzo che potrebbe avere le sue carte da giocarsi nella prossima stagione di serie B.