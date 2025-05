La stagione sportiva 2024/25 è finita con la retrocessione in serie B della squadra. Sul banco degli imputati, inevitabilmente, finisce anche – e forse soprattutto – il Direttore Sportivo Roberto Gemmi. Arrivato a Monteboro con la nomea di uomo capace, forgiato nelle difficoltà della Serie B, Gemmi ha avuto il suo battesimo del fuoco in Serie A… ed è stato un incendio che ha finito per bruciare ogni ambizione. Al primo anno nel massimo campionato, il direttore ha mostrato più ombre che luci. E se è vero che il “non budget” a disposizione della società non aiuta – e lo sappiamo bene –, è anche vero che in passato si sono viste vere magie firmate da alcuni dei suoi predecessori.

La realtà è che il lavoro svolto non ha convinto: una rosa costruita senza una direzione precisa, operazioni di mercato discutibili e, ancor peggio, una comunicazione con la piazza praticamente assente. In un ambiente come quello di Empoli, dove la trasparenza e il dialogo con i tifosi sono sempre stati fondamentali, questo silenzio è sembrato quasi una distanza voluta. Ovviamente non possiamo imputare a Gemmi le sventure fisiche che hanno decimato la rosa azzurra per lunghi tratti dell’anno. Ma non basta per salvarne la stagione. Il giudizio resta insufficiente. Però, anche in funzione di un contratto che ancora lo lega per un anno al club con sede a Monteboro, si dovrebbe andare avanti con lui. Almeno queste sembrano le quasi certe indicazioni.

Sarà sicuramente un lavoro diverso quello che questa estate attende l’ex dirigente del Cosenza, un lavoro che non sarà sicuramente più facile ma, forse, più vicino alle sue corde, avendo operato maggiormente in questa specifica categoria che è la serie B. Potendo questa volta, almeno crediamo, contare su dei danari da poter spendere, magari Gemmi saprà dimostrare quelle qualità che per adesso sono rimaste in sospeso. In questo speriamo anche che il dirigente possa avere un approccio diverso con i media locali e, di rinterzo, con il popolo azzurro, cercando magari confronti più frequenti al fine di potersi anche far conoscere meglio. Come detto, salvo scossoni dell’ultimo minuto, non dovrebbero esserci quindi dubbi su chi andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo nella stagione di B 2025/26.

Da capire se Gemmi sarà parte attiva o meno nella scelta del prossimo allenatore, colui che succederà a Roberto D’Aversa; a voler leggere tra le righe le ultime parole del Presidente Fabrizio Corsi, parrebbe che la scelta possa essere solo del numero uno.