E M P O L I 2 S P E Z I A 0

50′ Caputo; 60′ Ekong

Gli azzurri superano lo Spezia per 2-0 nel penultimo test estivo. Gara giocata a Naz e decisa nel secondo tempo dalle reti di Caputo ed Ekong. Ritmi decisamente più divertenti rispetto a quanto visto settimana scorsa, e nel complesso la gara si è fatta apprezzare per volontà da parte di tutte e due le squadre. Non pochi gli scontri di gioco proprio per cercare di limitare gli avversari. Uno scontro, ma davvero fortuito, ha visto coinvolti Walukiewicz e Soleri, un testa a testa che ha visto i due per molto tempo a terra e poi usciti in barella. L’Empoli ha fatto complessivamente qualcosa in più anche nel primo tempo che si è chiuso a reti bianche. Ad inizio del secondo tempo la pressione dei nostri ha prodotto le due reti che si sono separata da uno spazio di dieci minuti. Nella parte finale della gara meglio lo Spezia che andava alla ricerca del gol, ma da segnalare due belle parate di Vasquez ed una difesa – in quel momento in campo le secondo linee – che si è fatta apprezzare. Vincere fa sempre bene, anche quando non conta come oggi. Per il resto c’è da evidenziare che D’Aversa ha messo in campo un modulo leggermente diverso, con un 3-4-2-1. E’ apparso subito bene Viti ed anche Esposito si è saputo far apprezzare. Ancora due settimane prima del primo impegno ufficiale, che porterà con sei anche dei giudizi più precisi e diretti. In mezzo l’ultima amichevole di sabato prossimo contro la Samp

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Ismajli (61′ Marianucci), Walukievicz (47′ 1T Guarino), Viti (70′ Angori); Fazzini (61′ Stojanovic), Haas (61′ Ignacchiti) ,Henderson (61′ Degli Innocenti), Pezzella (61′ Cacace); Gyasi (73′ Donati), Esposito (52′ Ekong); Caputo (61′ Popov).

A Disp: Seghetti, Chiorra, Tosto.

Allenatore: Roberto D’Aversa

SPEZIA (3-5-2) : Mascardi (46′ Sarr); Mateju (46′ Wisniewski), Hristov (46′ Muhl), Bertola (46′ Giorgeschi); Vignali (46′ Candelari), Cassata (46′ S. Esposito), Nagy, (46′ Di Serio) Bandinelli (46′ Aurelio), Reca; Falcinelli (46′ Verde), Soleri (42 F. Esposito).

A Disp: Mosti, Benvenuto, Corradini.

Allenatore: Luca D’Angelo

ARBITRO: Sig. Prontera di Bologna. Assistenti: Bitonti/Arace

AMMONITI: 28′ Esposito (E); 33′ Bertola (S)

LIVE MATCH

90′ – Finisce senza recupero con il successo per 2-0 degli azzurri, anche oggi in maglia blu scura. Decidono le reti di Caputo ed Ekong nel secondo tempo.

89′ – Di Serio è messo da FP Esposito davanti a Vasquez, il tiro totalmente sbilenco si perde fuori dal campo.

87′ – Tiro di Stojanovic dai 30metri: fuori.

86′ – Tiro cross di Candellari da destra, legge bene il nostro portiere e blocca.

84′ – Cross di Verde da sinistra, esce male Vasquez e per fortuna non ci sono maglie bianche a ribattere a rete.

80′ – Stojanovic dal limite a botta sicura, vola Sarr a deviare sopra la traversa.

78′ – Gran parata di Vasquez che dice di no a Verde che calcia da pochi metri. Angolo per lo Spezia.

77′ – Tiro cross di Verde, la palla si perde sul fondo con FP Esposito che non ci è arrivato.

75′ – Grande ripartenza di Donati a destra, palla dentro per Ekong che non controlla bene, la palla va ad uscire sulla sinistra, ci arriva Ignacchiti che batte a rete ma prende l’esterno della porta.

74′ – Bravo Donati ad anticipare Aurelio chiudendo in corner.

71′ – Ci si ferma per refrigerarsi.

69′ – Bel cross di Cacace da sinistra, libera lo Spezia, arriva poi Ignacchiti ma il tiro è debole e Sarr abbranca senza problemi.

68′ – Punizione per lo Spezia ai 20metri per fallo di Marianucci su Verde. Calcia S. Esposito con palla nettamente sopra la traversa.

66′ – Ancora Verde a rendersi pericoloso, stavolta è bravo Vasquez a far sua la palla prima della battuta a rete.

64′ – Pregevole diagonale di Verde dal limite che sibila il palo alla destra di Vasquez.

60′ – GOL DELL’EMPOLI!!! Segna Ekong e stavolta è buono. Servizio perfetto di Haas per lo svedese che di prima intenzione, da dentro l’area, batte il portiere con un tiro all’angolino.

59′ – Azzurri vicinissimi al raddoppio. Azione simile a quella del gol con Fazzini che serve Caputo, il lob ma la palla stavolta esce sul fondo a Sarr battuto.

57′ – Fase frastagliata di gioco con diversi errori in mezzo da ambo le parti.

52′ – Ekong batte Sarr davanti a lui ma c’era fuorigioco e non c’è raddoppio.

51′ – Aurelio crosa da sinistra, testa di FP Esposito che esce di poco sopra la nostra traversa.

50′ – GOL DELL’EMPOLI. Henderson serve bene Caputo che va davanti a Sarr, pallonetto e portiere battuto.

48′ – Fallo su Di Serio e punizione per lo Spezia ai 20metri. Calcia Salvatore Esposito con palla che supera la nostra traversa di poco.

47′ – Lancio in verticale per il nostro Esposito, entra in area ma c’è l’anticipo di Wisniewski.

46′ – Si riparte con gli stessi azzurri che hanno chiuso il primo tempo, con Guarini per Walu. Tanti i cambi per lo Spezia che cercheremo di recuperare.

2° Tempo

53′ – Termina adesso la prima frazione. Si poteva andare direttamente negli spogliatoi. Reti bianche per adesso, ritmi godibili e nessuna delle due squadra che ci sta a perdere. Lo scontro di testa tra Walu e Soleri però ha cambiato decisamente l’umore del match.

51′ – Si riparte da Vasquez.

49′ – Siamo fermi da dieci minuti, ed esce anche Soleri dal campo in barella. Da giocare resterebbero circa 6/7 minuti.

47′ – Entra Guarino per Walu.

45′ – Da capire se il gioco verrà direttamente interrotto con la fine del primo tempo o si recupererà questo tempo di oltre cinque minuti di stop.

44′ – Si alza Walu con un visto turbante, ma poi va in barella con i medici del 118.

43′ – I due calciatori sono ancora a terra attorniati dai sanitari.

41′ – FP Esposito entrerà per Soleri.

39′ – Cross di Reca da sinistra, ci va Soleri che si va a scontrare con Walu. Si sono toccati con le rispettive teste e sanitari subito in campo. Scontro duro tra i due. Soleri sicuramene non ce la fa, vediamo Walu.

35′ – Cross di Pezzella da sinistra ma non c’è nessuno a raccogliere.

33′ – Ammonito Bertola che commette fallo di irruenza su Fazzini.

31′ – Cross di Bandinelli da sinistra, facendo fuori Gyasi, l’appoggio è troppo forte per tutti ed esce.

30′ – Punizione Spezia ai 30metri. Calcia Bandinelli che tenta un tiro-cross il quale esce sul fondo.

29′ – Retropassaggio di Ismajli che per poco non beffa Vasquez il quale si deve impegnare per togliere la palla indirizzata in porta.

28′ – Arriva il giallo per Esposito.

27′ – Brutto fallo di Esposito su Cassata a metà campo, si accende una mini rissa. Sarebbe stato da giallo il fallo del nostro attaccante.

26′ – Pezzella guadagna un angolo, chiuso da Vignali. Terzo angolo azzurro. Calcia Pezzella con la palla che esce sul fondo dall’altra parte del campo.

23′ – Ci si ferma per un break che permette alla squadre di rinfrescarsi.

22′ – Gyasi pesca molto bene Walu sulla destra, Hristov lo anticipa in corner. Calcia Henderson, la difesa in maglia bianca libera.

19′ – Esposito batte con un pallonetto Mascardi ma l’ex Samp aveva commesso fallo su Mateju. Prontera ha fischiato con un po’ di ritardo facendo proseguire l’azione.

17′ – Bravo Esposito in pressione dentro l’area spezina ma poi Fazzini non arriva sulla seconda palla per battere a rete.

15′ – Angolo calciato ad uscire, palla ad Esposito che prova a battere a rete con la palla che esce di un niente alla destra del portiere.

14′ – Pezzella crossa da sinistra, Fazzini va molto male di testa non battendo a rete, ci prova ad arrivare Esposito ma c’è deviazione in angolo per via dell’anticipo.

13′ – Viti lancia lugo per Caputo ma l’appoggio è fuori misura.

11′ – Azzurri che spaziano tra il 4-3-3 ed il 3-4-2-1 con Pezzella che si va ad alzare a sinistra e la coppia Gyasi-Esposito a stare un passo dietro a Ciccio Caputo.

8′ – Henderson va al tiro dalla media distanza, tiro che si perde nettamente sul fondo ma il gioco era ferma per un precedente fuori gioco.

4′ – Soleri prova a lanciare Bandinelli, ci arriva prima il nostro portiere.

3′ – Gioco fermo per un colpo alla testa preso da Hristov.

1′ – Punizione Spezia per fallo di Ismajli su Cassata. Siamo ai 25metri. Calcia Bandinelli con palla che esce alla sinistra di Vasquez.

0′ – Azzurri in campo con la miglior formazione possibile ad oggi, al netto delle assenze per infortunio. Un 4-3-3 di partenza che tenderà ad evolversi (parliamo di oggi) in un 3-4-2-1. In coda al live potete vedere la diretta video della gara.

1° Tempo