I PIÙ I MENO – La consapevolezza del destino in mano – Una gara trabochetto in cui tutto è da perdere – Il rientro di diversi elementi – L’ultima casalinga del Monza in A

A 180 minuti dalla fine della stagione sono davvero pochi i discorsi da fare. L’Empoli deve vincere la sua partita, senza se e senza ma, sperando poi che dagli altri campi arrivino risultati positivi che ci mettano nelle migliori condizioni per il gran finale. Di fronte un Monza già retrocesso, una situazione che non garantisce assolutamente niente (vedi Ancona e Palermo) ma che, per motivazioni, non deve avere in campo un padrone diverso dall’Empoli

Se escludiamo coloro che hanno finito la stagione anzitempo – non pochi, sia chiaro – D’Aversa ritrova molti elementi con una qualità che adesso va indiscutibilmente ad alzarsi. Più soluzioni per il tecnico, sia in partenza che in corso d’opera. Il vero avversario, domenica sera, saremo noi stessi. Servirà una cura maniacale di tutti i particolari per non lasciare niente al caso. Non vincere porterebe a farci mangiare le mani.