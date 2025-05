Azzurri In campo per preparare la sfida che si consumerà domenica sera a Monza. Gara nella quale servirà tantissima attenzione e concentrazione, gara in cui gli azzurri hanno tutto da perdere visto che la si chiacchiera come una partita già scritta. Dal punto di vista del lavoro c’è da dire che D’Aversa sta recuperando tutti gli effettivi (salvo ovviamente i lungodegenti) con il solo Solbakken a lavorare a parte. In gruppo regolarmente Viti ed Anjorn, anche se la sensazione è che l’inglese possa essere usato a gara in corsa.

E’ sicuramente ancora presto per parlare di potenziale undici, la sensazione però è che dal centrocampo, in giù, possano scendere in campo gli stessi uomini che hanno dato il via alla gara con il Parma. Con il rientro di Colombo (ex della sfida) potrebbe invece cambiare qualcosa in avanti. Fazzini ed Esposito potrebbero andare a mettersi da trequartisti con lo stesso Colombo davanti.

Non è da escludere l’ipotesi Cacace anche se potrebbe essere più logica in caso di risultato positivo in ottica conservativa. Squadra in campo anche oggi. Le sedute di venerdì e sabato saranno a porte chiuse.