Sarà il Sig. Marinelli di Tivoli (RM) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica sera a Monza.

Sono quindici le gare dirette da questo arbitro nell’attuale campionato di serie A, in questi figura due volte l’Empoli che ha sempre pareggiato 1-1: A Bologna ed in casa con l’Udinese. In totale sono quindici gli incroci storici tra Marinelli e l’Empoli, con un bilancio azzurro in perfetto equilibrio tra vittorie, pareggi e sconfitte: cinque. L’Empoli è la squadra più diretta dal fischietto capitolino. Sono invece otto i precedenti con il Monza che, con Marinelli in campo, non ha mai vinto: cinque pareggi e tre sconfitte. L’ultima gara diretta è stata Milan-Bologna 3-1. Al VAR ci sarà Fabbri di Ravenna.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

GENOA – ATALANTA Sabato 17/05 h. 20.45

GHERSINI

CAVALLINA – MINIUTTI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DIONISI

AVAR: AURELIANO

CAGLIARI – VENEZIA h. 20.45

PAIRETTO

IMPERIALE – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: COLOMBO

FIORENTINA – BOLOGNA h. 20.45

ZUFFERLI

GIALLATINI – BACCINI

IV: DI MARCO

VAR: GARIGLIO

AVAR: SOZZA

H. VERONA – COMO h. 20.45

ABISSO

DI MONTE – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: LA PENNA

AVAR: FOURNEAU

INTER – LAZIO h. 20.45

CHIFFI

MELI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

JUVENTUS – UDINESE h. 20.45

AYROLDI

PRETI – CIPRESSA

IV: BONACINA

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

LECCE – TORINO h. 20.45

RAPUANO

BINDONI – TEGONI

IV: GIUA

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

MONZA – EMPOLI h. 20.45

MARINELLI

COLAROSSI – VECCHI

IV: COLLU

VAR: FABBRI

AVAR: MARIANI

PARMA – NAPOLI h. 20.45

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV: MARCHETTI

VAR: MARINI

AVAR: AURELIANO

ROMA – MILAN h. 20.45

PICCININI

CARBONE – DEL GIOVANE

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI