Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà domani con l’Avellino, il tecnico Fabio Caserta. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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9 Commenti

  1. Le parole sono inutili, zitti e pedalare, anzi correre su ogni pallone…. magari vi svegliate e capite che siete dei “privilegiati”….

    • ma quello dell Avellino secondo te accetterebbe visto che si gioca I playoff? Sono discorsi inutili. Se passano il primo turno con la gara in casa mezzo milione lo riprendono con l’incasso. Nin ha senso il tuo discorso

      • 2 milioni in B valgono quanto 20 milioni in A: gli incassi dalle Tv per esempio sono inferiori a 2 milioni! Con 2 milioni ti compri un buonissimo giocatore stile elia o un bomber!

  4. I meglio discorsi sono quelli che molto abilmente sono stati messi in giro da chi di dovere sul come la società sarebbe stata venduta SOLO in caso di permanenza nella categoria…e tutti dietro che gli vanno pure a credere …beee…beeee…… beeeè……e domani tutti ad applaudire mi raccomando specialmente l aretina

  5. A me però un pochinino le parole del mister hanno gasato….
    Spero lo stesso avvenga per i giocatori. Con una partita possono rivalutare questa disgraziata stagione.

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