Mancano due giornate al termine del campionato di Serie B e tutti i verdetti sono ancora da scrivere. Si infiamma la lotta salvezza con molte squadre ancora in corsa, vediamo quali sono i calendari delle squadre coinvolte con diversi scontri diretti in programma a partire dalle gare di domani con Bari-Entella e Padova-Pescara.

SAMPDORIA 41 PUNTI

37a – Sampdoria-Sudtirol

38a – Reggiana- Sampdoria

SUDTIROL 40 PUNTI

37a – Sampdoria-Sudtirol

38a – Sudtirol-Juve Stabia

PADOVA 40 PUNTI

37a – Padova-Pescara

38a – Cesena-Padova

ENTELLA 39 PUNTI

37a – Bari-Entella

38a – Entella-Carrarese

EMPOLI 37 PUNTI

37a – Empoli-Avellino

38a – Monza-Empoli

PESCARA 34 PUNTI

37a – Padova-Pescara

38a – Pescara-Spezia

REGGIANA 34 PUNTI

37a – Modena-Reggiana

38a – Reggiana-Sampdoria

BARI 34 PUNTI

37a – Bari-Entella

38a – Catanzaro-Bari

SPEZIA 33 PUNTI

37a – Spezia-Venezia

38a – Pescara-Spezia