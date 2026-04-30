Mancano due giornate al termine del campionato di Serie B e tutti i verdetti sono ancora da scrivere. Si infiamma la lotta salvezza con molte squadre ancora in corsa, vediamo quali sono i calendari delle squadre coinvolte con diversi scontri diretti in programma a partire dalle gare di domani con Bari-Entella e Padova-Pescara.
SAMPDORIA 41 PUNTI
37a – Sampdoria-Sudtirol
38a – Reggiana- Sampdoria
SUDTIROL 40 PUNTI
37a – Sampdoria-Sudtirol
38a – Sudtirol-Juve Stabia
PADOVA 40 PUNTI
37a – Padova-Pescara
38a – Cesena-Padova
ENTELLA 39 PUNTI
37a – Bari-Entella
38a – Entella-Carrarese
EMPOLI 37 PUNTI
37a – Empoli-Avellino
38a – Monza-Empoli
PESCARA 34 PUNTI
37a – Padova-Pescara
38a – Pescara-Spezia
REGGIANA 34 PUNTI
37a – Modena-Reggiana
38a – Reggiana-Sampdoria
BARI 34 PUNTI
37a – Bari-Entella
38a – Catanzaro-Bari
SPEZIA 33 PUNTI
37a – Spezia-Venezia
38a – Pescara-Spezia
Noi abbiamo il calendario peggiore, l’Entella potrà perdere a Bari ma poi ha la Carrarese in casa che non ha più obiettivi; il SudTirol, che è in grossa difficoltà ma ha 40 punti, perde a Genova ma l’ultima ce l’ha con la Juve Stabia.
Dipende da noi: se vinciamo con l’Avellino- impresa tutt’altro che semplice visto il rendimento attuale loro e quello nostro, un punto nelle ultime 4 gare- potremmo anche anche avere un barlume di speranza di evitare il playout. Altrimenti, guardando la combinazione degli scontri diretti, lo spareggio salvezza potrebbe essere Empoli-Pescara
Pareggiamo domani e ci salviamo.
@Emp94: Premesso che mi piace il tuo ottimismo, per mia personale curiosità, mi spieghi come facciamo a salvarci con un pareggio contro l’Avellino? Mi puoi spiegare la tua teoria e la previsione dei risultati delle altre squadre che porterebbero alla nostra salvezza?
Secondo me lui parte dal presupposto che faremo due punti tra avellino e monza e contemporaneamente sia pescara che bari ne fanno 0. Andando così a +5 da entrambe ed evitando i playoff. Ma credo sia difficile che sia bari che pescara non facciano nemmeno un punto nelle prossime due.
se il Pescara fa zero punti vuol dire che lo Spezia ne fa 3. Quindi non è possibile che ciò avvenga. Per salvarsi direttamente solo con 6 punti può succedere. Se ne fai 3 al 90% fai il playout, con 1 o 2 retrodeci diretto. Non ci sono altre se.ghe.
Ma in realtà, credo che anche con 4 punti hai buone possibilità di salvarti direttamente. Con un punto, in caso di sconfitta di Pescara, Spezia e non vittoria della Reggiana (quindi pareggio o sconfitta) non rischi la retrocessione diretta matematicamente perché andresti a +4 da tutte e tre e quindi sicuramente faresti i playout da quintultima.
Intende che ne fai 3 a Monza e finisci a 41…
io dico sempre 40 …
Salvezza non dico se diretta o ai play out…
Massy se pareggiano … voleva dire
Le altre faranno peggio di noi. Con un punto con l’Avellino siamo salvi . Se perdiamo playout sicuri, no retrocessione diretta al 100% così sembra
scusa Enrico se il Pescara fa un punto va a 35. Quindi secondo Emp94 noi a 39 ci salveremmo per i +5 sulla quartultima. Ma non è possibile perchè Pescara a 35 con un punto oppure se Pescara fa zero vuol dire lo Spezia fa 3 punti e va a 36. Per salvarsi diretto servono 42 punti, ma 42 non li puoi fare, o 41 o 43. Ripeto da ultimo chi deve vincere lo fa. Un Pescara contro lo Spezia retrocesso vince, quindi minimo a 37 ci arriva. Idem la Reggiana all ultima con la samp. 37 minimo anche loro. Come si possa pensare con 40 0 41 di essere 5 punti avanti alla quart’ultima mi lo dovete spiegare. L Entella minimo un punto con la Carrarese lo fa, quindi a 40 è davanti a te. E se perde a Bari vuol dire che il Bari può fare 40 perchè all ultima trova un catanzaro in ciabatte. Anzi tocca sperare che l Entella a Bari faccia risultato x garantirci almeno il play out. Idem il Padova col Pescara sennò pure gli abruzzesi vanno a40.
Noi possiamo solo sperare che una tra Frosinone e Monza perda (una sola però e l’altra vinca) per andare a far punti a Monza, sempre se si batte l Avellino. Se non avviene questo al massimo fai i play out. Enrico anche l’anno scorso proponevi salvezza a 30 31 ma non è così. Da ultimo chi deve vincere lo fa contro avversari senza obbiettivi
No il mio e su 40 punti …
non so che calcolo ha fatto lui forse sa che ci saranno penalizzazioni , in serie B capita spesso …
o sa che la Juve Stabia verrà esclusa e i punti tolti noi ci guadagnano , non so che fonti ha … sembra convinto
secondo me vi piglia per il culo tutti
Ci sono punti di penalità a squadre allora …
secondo me tutti i discorsi e le tabelle sono rimandati a venerdi alle 17,00. se non vinci con l’avellino sono guai il resto conta poco. parere mio
bastava fare 4 pareggi:
pareggio col sud tirol, quando si parlava di playoff
juve stabia in casa con annesso suicidio di dionisi
pareggio a catanzaro, dove la squadra si suicido’ nel secondo tempo!
pareggio a padova, dove il pareggio ci stava!
in questa annata cmq colpe ne abbiamo pure noi tifosi e stampa: gemmi ha sempre parlato di salvezza, ma noi si parlava di playoff, il tutto ha creato delle aspettative nella squdra,
che psicologicamente non ha retto!
Bastava la vittoria contro il Bari se Lovato non si fosse fatto espellere sullo 0-1 per noi.
Basta un punto e ci salviamo direttamente. Se perdiamo playout al 90%
No il mio e su 40 punti …
non so che calcolo ha fatto lui forse sa che ci saranno penalizzazioni , in serie B capita spesso …
o sa che la Juve Stabia verrà esclusa e i punti tolti noi ci si guadagna , non so che fonti ha … sembra convinto
Basta terrorismo. Con un punto ci salviamo, non facciamoci prendere dall’angoscia. Se va male faremo i playout: non esiste che si retroceda direttamente (neanche se si perdono entrambe).
Appunto finitela, lo dico da un mese. Ci salviamo, non serve fare 3 punti ma forse neanche uno
inutile fare calcoli, si deve vincere due partite e basta, fra l’altro parecchio difficili, visto lo stato comatoso di questa squadra. Speriamo che il Co*si almeno cacci i soldi veri per il premio salvezza, almeno un milioncino per provare a ravvivare questi zombies, chissà, magari un po’ di dindi pesi possono fare miracoli. A livello tecnico nulla di impossibile, penso che una serie B più scandalosa di questa non ci sia stata dai tempi dell’ultima era glaciale. Il top l’ho visto con l’Entella, giocatori inguardabili come il loro capitano e il numero 10 non li ho visti neanche nei peggiori anfratti degli amatori uisp.
Sennò sarà retrocessione, forse la fine dell’Empoli calcio, credo che in questo caso anche il Co*si ci rimetterebbe ben più di un milione
Tanto per sdrammatizzare, visto che Emp94 dice che con un punto ci salviamo, ho fatto fare alla AI un’analisi sulle possibilità di salvezza / Playout dell’Empoli a quota 37 e a quota 38 punti (cioè perdendo entrambe le partite o pareggiandone una):
Cosa succede se l’Empoli rimane a 37 punti
con 0 punti nelle ultime due l’Empoli non ha nessuna possibilità matematica di salvarsi direttamente.
Se l’Empoli resta a 37, gli altri possono solo:
• raggiungerlo o superarlo (facendo punti),
• oppure restare sotto.
Nel migliore dei casi per l’Empoli con 0 punti:
• restano almeno 4 squadre a 37 o meno (Spezia, Reggiana, Bari, Pescara),
• l’Empoli può al massimo chiudere 16°, non 15°.
• • Probabilità di salvezza diretta con 0 punti nelle ultime due: 0%
• • L’unico scenario “migliore” possibile, restando a 37, è giocare il playout
Cosa succede se l’Empoli sale a 38 punti (un pareggio contro Avellino o Monza)
Anche con 38 punti:
• l’Empoli può al massimo chiudere 16°,
• non può arrivare 15° perché c’è sempre almeno Entella davanti (e anche Padova).
Si può evitare il playout con 38 punti?
Per salvarsi direttamente, le strade sono solo due:
1. Arrivare almeno 15° → impossibile, visto sopra.
2. Arrivare 16° ma con ≥ 5 punti di vantaggio sulla 17ª (così il playout viene annullato).
Con l’Empoli a 38, per avere 5 punti di margine sulla 17ª, questa dovrebbe chiudere al massimo a 33.
VERDETTO
Con l’Empoli che chiude a 38 punti (un pareggio e una sconfitta):
• può evitare la retrocessione diretta,
• ma non può in nessun caso ottenere la salvezza diretta senza playout.
Quindi, come nel caso dei 37 punti, la risposta resta:
Probabilità di salvezza diretta con l’Empoli a 38 punti: 0%. L’unico sbocco possibile è giocare il playout.
Adesso, (sempre per tanto per fare) simuliamo il peggiore scenario possibile, raggiungendo i 40 punti (Sempre facendo fare i calcoli alla AI):
Ipotesi di base
• Empoli oggi: 37
• Ultime due:
o Empoli–Avellino → vittoria Empoli
o Monza–Empoli → sconfitta Empoli
→ Empoli chiude a 40 punti.
2️⃣ Assegniamo i risultati peggiori possibili (ma realistici)
Giornata 37
• Empoli – Avellino: 2–0 → Empoli 40
• Samp – Sudtirol: 1–2 → Samp 41, Sudtirol 43
• Padova – Pescara: 0–1 → Padova 40, Pescara 37
• Bari – Entella: 2–1 → Bari 37, Entella 39
• Spezia – Venezia: 2–1 → Spezia 36
• Modena – Reggiana: 1–2 → Reggiana 37
Giornata 38
• Monza – Empoli: 2–1 → Empoli 40
• Sudtirol – Juve Stabia: 2–1 → Sudtirol 46
• Cesena – Padova: 0–1 → Padova 43
• Entella – Carrarese: 2–1 → Entella 42
• Pescara – Spezia: 2–1 → Pescara 40, Spezia 36
• Catanzaro – Bari: 1–2 → Bari 40
• Reggiana – Samp: 2–1 → Reggiana 40, Samp 41
Classifica finale zona salvezza in questo scenario
• Sudtirol 46
• Padova 43
• Entella 42
• Sampdoria 41
• Pescara 40
• Reggiana 40
• Bari 40
• Empoli 40
• Spezia 36
PERCHE’ QUESTA CLASSIFICA?
Classifica avulsa complessiva a 4
Squadra Punti Gol fatti Gol subiti Diff. reti
Pescara 13 17 7 +10
Reggiana 7 10 13 -3
Bari 7 8 15 -7
Empoli 7 12 12 0
Qui però c’è un dettaglio importante di regolamento: a parità di punti tra più squadre, si rifà una seconda classifica avulsa solo tra le squadre ancora in parità.
Quindi dobbiamo rifare la mini classifica tra Empoli, Bari, Reggiana.
Calcolo:
• Empoli: 4 punti, 8–6, diff +2
• Bari: 6 punti, 7–10, diff -3
• Reggiana: 7 punti, 8–7, diff +1
👉 Ordine tra le tre: Reggiana, Bari, Empoli.
Abbiamo sempre segnato in casa, ad eccezione delle 2 partite di gennaio con Sudtirol e Modena….