Riprenderà domani il lavoro degli azzurri che inizieranno a preparare l’ultima sfida di questa stagione, per lo meno nella sua veste di regular season. Come è noto, venerdì prossimo alle 20.30, l’Empoli sarà atteso a Monza dalla squadra locale, che ieri ha seriamente messo in discussione la propria promozione diretta in Serie A. Alla ripresa dei lavori verranno chiaramente valutate le condizioni dei calciatori. Sappiamo che ci sono alcuni elementi che non sono al 100% e scendono in campo stringendo i denti. Saranno invece poi da capire meglio le condizioni di Marco Nasti che ieri è uscito lamentando qualche problema. Sarà poi nel corso della settimana che commenteremo e ragioneremo su quella che è la marcia di avvicinamento a Monza e come, anche da un punto di vista tattico, mister Caserta vorrà presentarsi in Brianza. La sensazione è che si possa restare a tre dietro. A Monza andiamo sicuramente con il cuore un po’ più leggero rispetto a quanto non poteva essere. Questo perché ieri gli azzurri hanno compiuto quello che doveva essere il loro dovere. C’era un obbligo, un imperativo, ed era legato unicamente alla vittoria. Così è stato. La squadra è stata brava perché, oltre a portare a casa il massimo risultato, che nel punteggio poteva anche essere un po’ più rotondo rispetto all’1-0 finale targato Matteo Lovato, ha disputato una partita che nel suo complesso ha convinto, sia da un punto di vista di approccio mentale, sia anche per quello che è riguardato più specificatamente l’aspetto tecnico-tattico. Un Empoli che non ha palesato quella paura che spesso invece (purtroppo) ha contraddistinto i momenti topici delle varie partite, creando poi anche delle situazioni che si sono trasformate in gol presi. Si è vista sicuramente una squadra che ha mosso bene il pallone, che ha difeso con ordine e che ha sempre dominato l’avversario. Nel primo tempo, che si è chiuso a reti bianche, l’Empoli avrebbe dovuto essere un pochino più cinico sotto porta, perché per la mole di gioco che è stata fatta non c’è mai stato quel vero e proprio pericolo portato alla porta avellinese. Nel secondo tempo, invece, il gol è arrivato sfruttando una bella palla inattiva che Yepes ha messo in mezzo su punizione, trovando l’incornata vincente del difensore centrale ex Sassuolo. Poi la cronaca della partita ci ricorda che l’Empoli ha avuto a disposizione un calcio di rigore che Shpendi purtroppo ha fallito per due volte, visto che dopo il primo errore c’è stata la possibilità di ribattere quello stesso penalty. Alla fine dei conti però poco male, visto che nel finale non sono arrivati particolari pericoli da parte degli irpini. Sì, è vero, si registra una bella parata di Fulignati su un tiro da fuori, ma fondamentalmente l’Empoli ha controllato senza grandi problemi, anzi si è trovato a ripartire un paio di volte in maniera incisiva. A voler essere sinceri, per quanto alla fine poco ci importi, possiamo dire che dall’Avellino ci aspettavamo sicuramente qualcosa in più. La squadra allenata da Davide Ballardini era in piena ascesa di risultati, guardando in faccia l’ingresso ai play-off, ma soprattutto spostando quasi 4.000 cuori biancoverdi. E permetteteci di fare i complimenti ai tifosi dell’Avellino, che hanno riempito tutti e quattro gli spicchi del settore ospiti – come non si vedeva da tempo – facendo un tifo bello e pulito.
Una vittoria, quella dell’Empoli, che come detto ci porta a guardare il futuro prossimo con un margine di speranza più ampio rispetto a quello che avevamo prima dell’inizio di questa gara. Adesso c’è sicuramente da ritrovare le giuste forze e anche da considerare che la gara di Monza avrà un coefficiente di difficoltà maggiore. E urge dirlo subito, con grande forza, che l’errore più grande da fare adesso è quello di pensare che il più sia già fatto e che si possa trovare la squadra biancorosso demotivata. A Monza dobbiamo andare sapendo di affrontare una squadra che ha fatto un campionato comunque strepitoso e nettamente migliore del nostro, con un organico forte e volendo chiudere il campionato (anche se poi sarà playoff al 99%) al meglio. Analizzando più da vicino la situazione dell’Empoli, la prestazione di ieri infonde fiducia. Se prima a preoccupare era la mancanza di carattere, ora c’è la consapevolezza che la squadra abbia capito come interpretare questi ultimi metri di campionato. Un cambio di passo che ridimensiona il pessimismo delle ultime settimane. C’è dunque una consapevolezza nuova, che nasce dai numeri e che può avere un peso specifico importante anche dal punto di vista mentale. Senza entrare adesso nel dettaglio di tutti i possibili incastri – che analizzeremo con calma nei prossimi giorni – ci sono due aspetti chiari che meritano di essere evidenziati. Il primo: vincendo a Monza, l’Empoli sarebbe salvo senza dover guardare altrove. Nessuna radiolina, nessuna attesa, nessun calcolo. Solo il risultato del campo. Il secondo: nella peggiore delle ipotesi, ci sarà il play-out. La matematica esclude la retrocessione diretta al termine dell’ultima giornata. Due elementi che, messi insieme, devono rappresentare una base di serenità. Non una leggerezza superficiale, ma quella lucidità che permette di giocare senza la paura che blocca le gambe, perché in una gara come quella di venerdì sarebbe un rischio enorme. Tornando alla gara di ieri e dando il solito sguardo che in questo pezzo facciamo ai singoli, ci sentiamo di fare un applauso collettivo a tutta la rosa. La squadra ha giocato per come doveva e si è mossa nella maniera migliore rispetto al tipo di partita che ieri si richiedeva. Certo, qualcuno può aver fatto una prestazione singola leggermente migliore di qualcun altro, ma anche i ragazzi che hanno preso un insufficienza sulle nostre pagelle (che certo non sono la Bibbia) meritano assolutamente la cosiddetta pacca sulle spalle. Ieri si è ragionato davvero da squadra, come forse in non tutte le partite si è fatto. L’unica menzione, ce la concederete, la vogliamo riservare a Simone Romagnoli. L’ex capitano è tornato in campo settimana scorsa a Venezia, dopo un lunghissimo periodo di stop, facendo comunque già lì vedere quelle che sono le sue caratteristiche e la sua esperienza. Ieri ha fatto una partita che potremmo definire pulita, senza sbavature, mettendo dentro non soltanto le doti calcistiche che lui ha, ma facendo sentire quel peso e quella leadership che, se togliamo forse Andrea Fulignati, è un po’ mancata in campo nel corso di questa stagione.
Complimenti vanno fatti per la gara di ieri anche a Fabio Caserta, che è stato sicuramente criticato quando questo lo si richiedeva. Il tecnico calabrese ha capito che, per quanto forse anche giusto dare quel tipo di segnale, la soluzione migliore per questo specifico gruppo di calciatori è, appunto, la difesa a tre. E Caserta, dopo aver visto delle discrete cose fatte a Venezia – contro un avversario nettamente più forte – ha voluto riproporre quell’assetto ed il campo gli ha dato ragione. La formazione iniziale, non lo nascondiamo, ha fatto un po’ storcere la bocca; l’ennesimo undici diverso, gli ennesimi “esperimenti”. Però, se forse escludiamo un po’ la scelta di Nasti, giocatore che continua a non convincere appieno, le scelte sono apparse giuste, così come poi la gestione nella rotazione dei cambi. Crediamo che se questa salvezza dovesse arrivare, come ci auspichiamo, andrà comunque divisa tra tutti e tre gli allenatori. Alla pari hanno avuto diversi demeriti e qualche merito, perché poi, alla fine, anche i punti fatti da Pagliuca e Dionisi andranno a pesare nel computo totale. Non resta a questo punto che entrare in questa ultima settimana di campionato e sperare davvero che sia l’ultima; come detto non ci potrà essere retrocessione diretta e le eventuali due partite di spareggio le eviteremo tutti molto volentieri… Quindi che da Monza possa arrivare quel risultato, magari anche combinato agli altri, che ci permetta di essere tranquilli e chiudere qui questa stagione. Come detto e ridetto (si lo vogliamo dire ancora), senza particolari clacsonate e senza particolari elogi. Non ci sono eroi ma una squadra che ha fatto un campionato onestamente sotto le proprie aspettative, fallendo completamente l’obiettivo principale. Se dovesse arrivare quello che a questo punto speriamo, sarà soltanto la dimostrazione di miglioria rispetto alle ultime della classe. E quindi il migliore eventuale festeggiamento per questa salvezza, a nostro avviso, dovrebbe essere quello del silenzio e della ripartenza futura. Una salvezza che dovrà servire, qualora arrivasse, per fare delle serie riflessioni. Abbiamo parlato di errori da non commettere, un errore da non commettere è pensare che salvandoci vada tutto bene… INTANTO ANDIAMOCELA A PRENDERE
Pensiamo a concentrarci su venerdì.
niente ci verrà regalato.
bari è una piazza che fa numero di spettatori e per questo secondo me faranno di tutto per cercare di tenerli su…
i play out assolutamente da evitare
Vittoria fondamentale e pesantissima.
Vorrei dire che l’incubo è finito ma purtroppo non è così. Per me l’Empoli rimane sfavorito nell’ultimo turno perché Entella e Sudtirol potrebbero avere vita facile in casa contro Carrarese e Juve Stabia… anche se, a dire il vero come lettori attenti hanno già scritto qui, saranno proprio i problemi di quest’ultima (e l’eventuale penalizzazione) a fare da “ago della bilancia” e creare un effetto a catena motivazionale che porti stabiesi, carrarini e tutte le squadre impegnate nella lotta playoff a giocare al massimo.
Lato Empoli, è necessario tornare da Monza con punti: se la vinci hai matematicamente chiuso la pratica salvezza. Se la pareggi sei nelle mani degli altri risultati
Credo che gli eventuali punti di penalizzazione saranno inferti alla Juve Stabia nel prossimo campionato non in questo….
Al Brescia lo scorso anno la penalizzazione la dettero nel campionato in corso…
Che il Monza possa riprendere ed in casa la vedo una cosa poco probabile, secondo me diventa quasi determinante capire/sapere se Entella e Sud Tirol giocheranno contro squadre in ciabatte oppure a causa di un eventuale penalizzazione interessate a giocare al massimo e se qualcuno lo sa lo ringrazio per la risposta.
Ragazzi se punti di penalizzazione verranno inflitti alla Juve Stabia state certi che dovranno essere scontati la prossima stagione…diverso sarebbe il caso in cui venisse esclusa dal campionato con revoca di tutti i punti ottenuti dalle altre squadre, ma non avverrà mai. Ergo, Virtus Entella e Sudtirol vincono in carrozza. Noi dobbiamo soltanto guardare a noi stessi.
Sì vero, le informazioni che aveva dato qualcuno su eventuali penalizzazioni Juve Stabia quest’anno sono errate.
I campani verranno penalizzati nel prossimo campionato 2026/27, non in questo
Non si iscrive al campionato …
sicuro nessuno si prende i debiti , in serie C gratis …
Mi pare che la vittoria al Monza non serva a nulla, il Frosinone vince o pareggia con il Mantova
Forza…ce la faremo!
c’è da spendere a Monza se si vuole evitare i playout con il bari tra l altro che sara’ aiutata x cui tra rischio retrocessione e fallimento meglio la prima . Bisogna spendere.
Fino a un giorno fa, le possibilità che davo all’Empoli erano tra la retrocessione diretta e i Playout.
Con la vittoria di ieri è stata intanto eliminata la possibilità della retrocessione diretta e sinceramente non è poco. Speravamo che il Monza ci affrontasse con la promozione in tasca, invece ci affronterà con la (quasi) sicurezza di dover fare i playoff.
Non riesco a raccapezzarmi della partita fatta dal Monza ieri contro il Mantova. Il suo portiere e la difesa ne hanno combinate di tutti i colori. Hanno raddrizzato la partita da 0-2 a 2-2, sbagliando clamorosamente l’occasione del sorpasso al 95° e prendendo il gol della sconfitta in contropiede due minuti dopo.
Penso sia difficile capire cosa ci aspetta a Monza. Sarà una partita che resterà bloccata nel primo tempo con l’attesa dei risultati che provengono da Frosinone e Venezia (per il Monza) e da Chiavari, Catanzaro e da Bolzano (per l’Empoli)?
Oppure sarà il Monza partirà a testa bassa?
Ma soprattutto: Che Empoli troveremo? Cercheranno di fare l’impresa vincendo a Monza e salvandosi con le proprie forze o di strappare un punto, sperando che il Sud Tirol perda in casa o l’Entella non riesca a vincere?
Quello che è sicuro è che sarà una settimana lunga…
* Oppure il Monza partirà a testa bassa?
Il Monza ha fatto una figuraccia a Mantova e in Brianza sono rimasti fortemente scottati da questa sconfitta….non credo proprio che venerdì, in casa, davanti ai propri tifosi, avranno un atteggiamente attendista
attendista no ma se il frosinone va in vantaggio di due goal a fine primo tempo e il mantova non ti ra in porta allora le motivazioni cambiano
altra cosa lo stadiodel frosinone sara strapieno per festeggiare la promozione credo che saranno molto piu carichi che a monza
serie b indecifrabile come sempre, ma probabile spareggio con bari
pregasi astenersi cardiopatici e prepararsi eventuali fazzoletti
Io volevo fare i miei complimenti alla tifoseria dell’Avellino.. in assoluto secondo me la migliore tifoseria vista ad Empoli negli ultimi anni per compattezza , calore e mentalità.. da lacrime la fumogenata dal sapore vintage anni 80 che hanno fatto ad inizio secondo tempo
Mi hanno detto di dirti da Avellino che vintage tu sarai te.
Mi associo ai complimenti, tifoseria di una correttezza esemplare; sono venuti, hanno tifato e se ne sono andati senza creare alcun problema, pur senza portare punti a casa.💚🤍-💙💙
Sono d’accordo: una tifoseria esemplare, appassionata e corretta. Nella corsa ai play-off spero che la spuntino loro.
Lungi da me anche lontanamente poter pensare di potersi salvare grazie ad un fallimento, mi farebbe talmente schifo da mettere in discussione il mio abbonamento per la prima volta in 30 e passa anni.
Comunque per la Juve Stabia si sta parlando di una squadra in amministrazione controllata che rischia il fallimento a fine stagione. Si potrebbe ripetere il caso del Brescia della scorsa stagione già a fine campionato. Quindi se ti salvi bene, se non ti salvi potrebbe essere un’estate lunghissima ed incerta.
Per quanto riguarda la partita di Venerdì il Monza non può concederti più di 1 punto. Con 1 punto sono sicuri terzi, al Frosinone basta un punto per andare su. Detto questo per me al 99% ci giochiamo i playout, mettiamoci l’animo in pace.
il monza e sopra negli scontri diretti col palermo le ha vinte entrambe per 3-0 per cui anche in caso si arrivo a pari punti col palermo il monza arriverebbe terzo anche in caso di sconfitta. se il frosinone mette al sicuro il risultato il monza arriverebbe terzo in tutti i casi, indipendentemente dal risultato contro l empoli
no Fabiuss, il regolamento è cambiato, se arrivi a pari punti l’unico vantaggio che hai è la seconda in casa
esatto ma per avere quel vantaggio devi arrivare terzo in caso di sconfitta con l’Empoli e di vittoria del palermo,Monza e Palermo sarebbero a pari punti per avere il vantaggio della seconda in casa varrebbero gli scontri diretti e tra Monza e Palermo il vantaggio negli scontri diretti ce l’ha il Monza. questo per dire che metti caso il frosinone a fine primo tempo sia già in vantaggio il Monza non avrebbe alcuna motivazione a batterci anzi ….
Vatti a leggere la regola Fabiuss
redazione non ti permettere piu’ di cancellare i miei scorreggiamenti
avrai presto notizie dai miei padrini
Lo dico ora se no si fa come col Vincenza
La Juve Stabia sanno già che non si scriverà al prossimo campionato di serie B…
Ne beneficia la perdente dei Play Out …
giustamente fino a che non lo sarà meglio essere salvi prima ma vedrete …
Ci sono 1.000 articoli che ne parlano stesso discorso di Vicenza feci la stessa cosa….
1 / 2 ma quando ne trovi 100 il dubbio c’è ….
Una cosa mi pare chiara. Se sono in amministrazione controllata ed il presidente si è dato alla macchia mi pare una situazione simile a quella del Brescia scorsa stagione. Poi io non mi interesso più di tanto dell’argomento perché mi farebbe schifo salvarmi da ripescati. Non credo che terranno una squadra in B in quelle condizioni, anche se spero per loro che la situazione migliori.
ce la presenti questa Vincenza?
🤣😂🤣
O incredibile uno che mette il cervello in ON… un ci speravo più !
Siamo già salvi, in campo o in tribunale. L’importante era non arrivare tra le ultime tre
L’unica cosa sicura, ormai è comprovato, è che a Monza devi scendere in campo con un solo obiettivo.. vincere e giocartela, perchè se fai come a Venezia la perdi. La squadra fisicamente, nonostante siamo alla fine del campionato, ha dimostrato che fisicamente c’è.. Un Monza che perde a Mantova, un Mantova che già era ampiamente salvo, forse denota che i brianzoli potrebbero anche essere arrivati in fondo a questo campionato con le forze non proprio al massimo. Proviamoci, anche perchè negli anni, qualche dispiacere glielo abbiamo dato.
con te non c’e’ speranza
nemmeno colla cura di fosforo a bestia diventeresti furbo
la situazione della Juve Stabia e’ parecchio delicata però ad aprile hanno pagato gli stipendi e ottemperato provvisoriamente alle scadenze , ed hanno evitato la penalizzazione. Tutto da vedere….
io spero nel miracolo, vincendo a Monza…
sarebbe bastato battere l entella e saremmo già al mare….
La quantità di partite buttate via, dove si poteva prendere un punto o vincere, è tanta: giusto pensarlo, ma ormai è andata così. Non mi aspettavo che il Monza perdesse a Mantova, ma mi sembra che a squadra brianzola sia in una fase di stanchezza e vedo nettamente favorito il Frosinone per la seconda piazza per la serie A. Se l’Empoli gioca dimostrando la compattezza di ieri non è utopistico pensare anche ad un risultato positivo.
Entella e SudTirol- che vedo quella messa peggio come condizione- hanno partite apparentemente abbordabili ma l’ultima giornata in cui ti giochi la salvezza nessuna partita è facile. Il Bari va a Catanzaro e lì punti non ne fa.
Per cui a Monza potrebbe- forse, speriamo- anche bastare un pari.
Ma dipende soprattutto da noi, dall’atteggiamento che l’Empoli avrà in campo…
il Bari almeno un punto a Catanzaro lo fa sennò retrocede, e ne potrebbe fare anche 3. Se vanno a 40 un punto minimo va fatto a Monza x avere il vantaggio del doppio pareggio. Per salvarsi bisogna vincere, speriamo in un Venezia che col Palermo gioca e fa risultato
Lo scenario peggiore di tutti sarebbe arrivare a pari punti con Bari, Entella e Alto Adige. A quel punto mi sa che scivoleresti quartultimo con lo sfavore del doppio impegno con la seconda partita in trasferta ed obbligati a vincere ed il Bari sarebbe salvo per classifica avulsa. Poi non dico più niente aspetto Venerdì e vediamo, troppe variabili.
e daje il Monza e già terzo sicuro siete duri eeeh
e tu sei duro te. Se arriva a pari col Palermo è terzo ma x la parità di punteggio perde il vantaggio di andare in A con 2 pareggi in finale. Quindi un punto lo deve fare a meno che il Palermo non vinca a Venezia. È da ieri che si dice.
Esempio
Monza 3’ – Palermo 4’ ormai sicuro che finisce così
Andata Palermo Monza 1-1
Ritorno Monza Palermo 0-0 vanno ai Supplementari e finisce 0-0
Chi va’ in serie A ?
Monza
Per essere precisi il Monza ha 4 possibilità :
1 Vince con Empoli e Frosinone perde, e va in serie A come seconda (vantaggio scontri diretti)
2 Pareggia con Empoli, Palermo non vince a Venezia ed è terza sicura con il vantaggio di passare in serie A con 2 pareggi se arriva in finale playoff
3 Perde con Empoli, Palermo non vince a Venezia ed è terza sicura con il vantaggio di passare in serie A con 2 pareggi se arriva in finale playoff
4 Perde con Empoli, Palermo vince a Venezia ed è terza senza il vantaggio di passare in serie A con 2 pareggi se arriva in finale playoff
Nell’opzione 2, se il Monza pareggia, non gliene frega niente del risultato del Palermo…
Opzione 4
Chi va’ inserire A e con quel formula ?
se ci sono 2 pareggi, supplementari e poi rigore. Questo in caso di opzione 4. Cioè Monza e Palermo terminano a pari merito a quota 75 punti. Se il Monza arriva davanti di un punto niente supplementari e con 2 pareggi Monza in A
monza vince con empoli e entella perde…e vissero tutti felici e contenti
La situazione della Juve Stabia e molto peggio di quella del Brescia …
i discorsi erano i soliti anzi molto più assicuranti quelli del Brescia …
poi il male non si agura a nessuno ma se solo un anno fa , il Brescia non e stato salvato , non so come ci riesca la Juve Stabia che e messo peggio!
I commenti di “Roberto” sono stati cancellati… siamo pronti a trasmettere il suo IP alla polizia postale.. certi personaggi è bene che stiano lontani da questa testata e che comincino ad assumersi le proprie responsabilità
Monza Empoli e’ un pareggio che accontenta tutti il re dei biscotti poi può succedere du tutto
col pareggio a Monza te non ti salvi.
Secondo me faranno di tutto per danneggiare l’En.tella affinchè debba fare lo spareggio con il Ba.ri. Ovviamente nell’ottica di salvare quest’ultimo. Se l’Entella pareggia anche a te basta un pari.
salvateci e levatevi tutti al più presto da questa città…grazie