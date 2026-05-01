Al termine della partita vinta 1-0 con l’Avellino abbiamo intervistato il difensore azzurro (ed autore del gol), Matteo Lovato. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.
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Lui e Romagnoli da inizio stagione saremmo ai playoff
Con Romagnoli giocano meglio in difesa ….e con questo ho detto tutto , uno che era fermo da 15 mesi è entrato in campo come se avesse sempre giocato .
Esperienza che mancava
Dei 3 è stato il peggio difensivamente oggi.
A pochi minuti dalla fine l ha combinata ma per fortuna romagnoli ci ha messo una pezza.
…non è Nesta ….sennò per una mezza palla controllata male a metà campo crocifiggiamolo
Quale metà campo.
Era dentro l area di rigore.
Ma lascia il fiasco che se non era x Lovato la partita finiva 0-0
….e anche stavolta l avevo azzeccata! un dico altro figlioli, la mia formazione, il mio modulo schierato da inizio anno e saremmo ai playoff!
grande
Infatti con Dionisi si giocava così, com’era la classifica?
oh nini mio…ma leggi i miei messaggi ogni tanto?! vi avevo già detto di star boni che con il modulo ci si salvava. E così sarà.
Hai giocato quasi tutto l’anno con il 3-5-2 e la squadra ha sempre fatto pena, quale sarebbe il tuo vanto? La salvezza sarebbe il minimo sindacale
I playoff non li vedevi nemmeno con il binocolo
Romagnoli li abbiamo da gennaio…ma perché non lo hanno messo in campo prima?
Non poteva giocare, è stato un anno fermo.
alla radio hanno intervistato capuano prima della partita e fra le righe ha dteto che non si aspettava cosi tanti errori da horsi e che gli servira’ come insegnamento, anche se non piu’ giovane sic!
detto cio’ prendi la difesa hanno dato le redini alla difesa a guarino che non era pronto, quanto bastava prendere ad inizio anno un difensore esperto e tutta la difesa ne avrebbe giovato. Lo hanno fatto alla 37esima giornata, meglio tardi che mai!
ma io non mi capacito di come uno che sta nel calcio da 30 anni possa commettere questi errori, da ABC del calcio!