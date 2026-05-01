Al termine della partita vinta 1-0 con l’Avellino abbiamo intervistato il difensore azzurro (ed autore del gol), Matteo Lovato. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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15 Commenti

  2. Con Romagnoli giocano meglio in difesa ….e con questo ho detto tutto , uno che era fermo da 15 mesi è entrato in campo come se avesse sempre giocato .
    Esperienza che mancava

  3. Dei 3 è stato il peggio difensivamente oggi.
    A pochi minuti dalla fine l ha combinata ma per fortuna romagnoli ci ha messo una pezza.

  4. ….e anche stavolta l avevo azzeccata! un dico altro figlioli, la mia formazione, il mio modulo schierato da inizio anno e saremmo ai playoff!

  6. alla radio hanno intervistato capuano prima della partita e fra le righe ha dteto che non si aspettava cosi tanti errori da horsi e che gli servira’ come insegnamento, anche se non piu’ giovane sic!
    detto cio’ prendi la difesa hanno dato le redini alla difesa a guarino che non era pronto, quanto bastava prendere ad inizio anno un difensore esperto e tutta la difesa ne avrebbe giovato. Lo hanno fatto alla 37esima giornata, meglio tardi che mai!
    ma io non mi capacito di come uno che sta nel calcio da 30 anni possa commettere questi errori, da ABC del calcio!

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