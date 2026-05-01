E M P O L I 1 A V E L L I N O 0

58′ Lovato

Gli azzurri superano 1-0 l’Avellino al Castellani, decide Lovato nella ripresa! ABBIAMO FATTO IL NOSTRO DOVERE ED ANCORA NON E’ FINITA! Partiamo da qui, godendoci questo spicchio di sole ma con moderazione, sia perché ribadiremo fino alla nausea che questa salvezza è il minimo sindacale da portare a casa, sia perché ancora mancano novanti minuti. Al momento abbiamo rimesso la testa sopra la zona rossa! Oggi gli azzurri hanno interpretato davvero bene la partita, imponendo il gioco all’avversario e mettendoci dentro tutta quella parte emotiva che era necessaria in una gara cosi. Forse ci si aspettava di più da un Avellino che aveva fatto “muovere la città” e che spesso è stato intimidito, ma in questo c’è ovviamente anche la bravura dei nostri. Un primo tempo in cui l’Empoli è andato più volte vicini a creare il pericolo, ma l’incisività è sempre mancata negli ultimi metri. Serve una palla inattiva calciata da Yepes e perfettamente intercettata da Lovato per sbloccare la gara e far esplodere il Castellani. Gli azzurri continuano ad attaccare ed al 70’ hanno un occasione ghiottissima per raddoppiare ma Shpendi fallisce (per ben due volte visto che era stato fatto ripetere) un calcio di rigore. Buona la gestione del finale di gara dove l’inerzia poteva portare i campani a spingere maggiormente alla ricerca del pareggio; c’è comunque una bella parata di Fulignati. Premiate oggi le scelte di Caserta che ha proseguito con la difesa a tre, modulo che crediamo possa essere più consono per questo gruppo. Oggi, per il campionato che ormai siamo arrivati a fare, bravi tutti. A novanta minuti dalla fine siamo un punto avanti al playout (Entella) ed a pari punti con il Sudtirol con il quale siamo in vantaggio (differenza gol generale). Possiamo dire che matematicamente, al peggio, sarà playout. Settimana importante, si chiude su un campo difficile come quello di Monza con la speranza di tornare con la permanenza in questa categoria.

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Guarino, Romagnoli, Lovato; Candela, Magnino, Yepes (83′ Ghion), Haas (68′ Degli Innocenti), Ceesay (68′ Elia); Shpendi (84′ Bianchi), Nasti (54′ Popov).

A Disp: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Fila, Ghion, Moruzzi, Saporiti.

Allenatore: Fabio Caserta

AVELLINO (4-3-1-2) : Daffara; Cancellotti (65′ Insigne) Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas (65′ Missori), Palmiero, Besaggio (73′ Pandolfi); Palumbo; Biasci (46′ Russo), Patierno (82′ Le Borgne).

A Disp: Sassi, Tutino, D’Andrea, Kumi, Sgarbi, Armellino, Favilli.

Allenatore: Davide Ballardini

ARBITRO: Sig. La Penna di Roma. Assistenti: Baroni/Luciani. VAR: Piccinini/Sozza.

Ammoniti: 46′ Haas (E), 57′ Sounas (A), 77′ Elia (E), 83′ Yepes (E).

Espulso: 95′ Fontanarosa (A).

LIVE MATCH

96′- il triplice fischio di La Penna accolto da un urlo liberatorio del Castellani, che saluta una fondamentale e meritata vittoria degli azzurri ai danni dell’Avellino. Decide l’inzuccata di Lovato ad inizio ripresa. Si è vista la miglior versione degli azzurri sotto la gestione Caserta, cuore, determinazione e coraggio. Adesso, la salvezza senza passare dai playout non appare una chimera. Tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti.

95′- Avellino in dieci, viene espulso Fontanarosa.

94′- Fallo in attacco di Russo ai danni di Candela. Punizione in favore degli azzurri.

93′- Bianchi ruba palla proiettandosi nella metà campo avversaria. Ultimi palpitanti minuti con l’Avellino a caccia del pareggio.

91′- Sanzionato un fallo di mano ai danni di Ghion.

90′- Concessi sei minuti di recupero.

89′- Punizione per gli azzurri affidata a Degli Innocenti, la sua punizione con palla scodellata in area a trovare il colpo di testa di Popov bloccato da Daffara.

88′- Bella chiusura di Romagnoli che perde palla in maniera infenua. Sul proseguo dell’azione fischiato un fallo in attacco a Russo ai danni di Candela.

86′- Rimessa laterale in favore dell’undici di Caserta.

84′- Doppia sostituzione anche per Caserta: Ghion e Bianchi per Yepes e Shpendi.

83′- Finisce nella lista dei cattivi Yepes per fallo a centrocampo.

82′- Ultima sostituzione operata dai campani: Le Borgne per Patierno.

81′- Fulignati! grande riflesso sulla girata di Patierno.

79′- Chiusura puntuale di Romagnoli ad anticipare Patierno.

78′- Candela conquista un calcio di punizione.

77′- Elia viene ammonito per fallo su Palmiero.

75′- Shpendi! il suo sinistro da dentro l’area viene respinto con i pugni da Daffara.

73′- Nuovo cambio nell’Avellino: Pandolfi per Besaggio

72′- Tiro di Shpendi parato da Daffara! l’Albanese cambia angolo ma il portiere avversario intuisce e respinge ancora.

71′- Il penalty viene fatto ribattere da La Penna.

70′- Tiro dagli undici metri di Shpendi parato da Daffara.

69′- Rigore per gli azzurri! Popov manda in verticale Shpendi trattenuto da Enrici.

68′- Doppia sostituzione anche per Fabio Caserta: Degli Innocenti ed Elia per Haas e Ceesay.

67′- Pescato in posizione di fuorigioco Shpendi.

66′- Ceesay si porta sul fondo lasciando partire un cross addomesticato da Daffara.

65′- Doppio cambio nell’Avellino: Missori ed Insigne per Cancellotti e Sounas.

64′- Ceesay scarica per Haas, il sinistro dello svizzero bloccato da Daffara.

61′- Lo spagnolo calcia la punizione, il suo cross viene respinto. Sugli sviluppi del piazzato il destro di Candela sopra la traversa.

60′- Yepes si guadagna un calcio di punizione per gli azzurri.

58′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Lovato raccoglie la punizione di Yepes calciata dal vertice sinistro dell’area, la sua deviazione aerea supera Daffara.

57′- Sounas è il primo ammonito anche per i campani. Punito il suo intervento ai danni di Ceesay.

55′- Russo! il suo destro su punizione dai 20 metri obbliga Fulignati alla respinta in tuffo.

55′- Arriva la prima sostituzione anche per Caserta: Popov per Nasti.

53′- Rimane a terra Nasti. Staff sanitario degli azzurri in campo.

52′- Cross di Ceesay dal vertice sinistro dell’area, si avventa sul secondo palo Candela che non arriva sulla sfera.

50′- Fa venire i brividi un passaggio orizzontale di Guarino per Romagnoli.

48′- Rimessa laterale nella propria metà campo per l’Avellino.

46′- Haas è il primo ammonito del confronto.

46′- L’Avellino muove il primo pallone della ripresa. I campani hanno effettuato il primo cambio nell’intervallo: Russo per Biasci.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo senza reti al Castellani fra Empoli ed Avellino. Nella prima frazione sono gli stati gli azzurri a spingere maggiormente, sfiorando il gol in un paio di circostanze in avvio, poi gli irpini hanno preso le misure. Manca un pizzico di convinzione, e soprattutto determinazione negli ultimi sedici metri.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

43′- Yepes allarga per Candela, il suo cross è troppo basso.

42′- Fischiato addirittura un contro fallo agli azzurri.

40′- Bella chiusura di Romagnoli su cross da sinistra di Fontanarosa. Poi viene fischiato un fallo a favore della difesa di Caserta.

38′- Sinistro di Fontanarosa abbondantemente a lato alla sinistra di Daffara.

36′- Nuovo piazzato in favore della squadra di Caserta. Batte Yepes, allontana Daffara. Il sinistro di Haas ribattuto.

35′- Sanzionato l’intervento di Cancellotti su Ceesay.

34′- Si riparte con un calcio di punizione in favore dell’Avellino.

32′- Fischiato fallo in attacco a Shpendi nel contrasto con Daffara.

30′- Enrici genera un nuovo tiro dalla bandierina per gli azzurri. Yepes batte corto, scambia con Haas. Sul cross dello svizzero arriva Romagnoli, il suo colpo di testa bloccato agevolmente da Daffara.

28′- Sounas si scambia con Cancellotti, il suo cross attraversa l’area finisce sul fondo.

27′- Conquista una rimessa laterale l’Avellino nella propria metà campo.

25′- Lancio di Guarino completamente sbagliato. Si riparte da Daffara.

23′- Arriva il terzo angolo per gli azzurri. Batte Yepes ma il suo sinistro finisce docilmente fra le braccia di Daffara.

22′- Sull’altra sponda ottima copertura di Guarino su Biasci.

22′- Shpendi ruba palla a Palmiero, allarga per Ceesay. Il suo cross basso viene respinto dalla retroguardia biancoverde.

20′- Corner battuto corto dagli irpini, destro di Besaggio alto sopra la traversa.

19′- Candela procura il primo angolo in favore dell’Avellino.

18′- Fischiato l’intervento di Candela ai danni di Fontanarosa. Punizione per i campani all’altezza dell’out sinistro.

16′- Il vento potrebbe incidere le traiettoria della sfera. Buono, comunque l’approccio degli azzurri vicini al vantaggio in un paio di circostanze in questo primo quarto d’ora.

14′- Magnino va via sulla destra, il suo cross attraversa l’area trovando Ceesay dentro l’area. il suo sinistro bloccato da Daffara.

13′- Conquista un calcio di punizione l’Avellino a 25 metri da Fulignati. Il fallo lo ha commesso Haas su Sounas. La punizione di Palumbo a cercare sul secondo palo Izzo con palla sul fondo.

11′- Doppia occasione per gli azzurri! Sugli sviluppi del secondo angolo della partita, Nasti si gira in area, il suo destro viene respinto da Daffara, sul proseguo dell’azione vanno al tiro prima Guarino, poi Romagnoli e infine Yepes. Il suo destro salvato sulla linea da Fontanarosa.

10′- Azzurri vicino al gol! Enrici nel tentativo di anticipare Shpendi anticipa il proprio portiere ma la sfera finisce a lato.

9′- Bella discesa di Candela sulla destra, sul suo cross Ceesay si attarda in un controllo di troppo, scarico per Yepes: il suo destro viene respinto.

7′- Si fanno sentire i tifosi dell’Avellino arrivati in gran numero, riempendo il settore ospiti. Ad inizio partita la maratona inferiore ha sostenuto la squadra di Caserta.

5′- Ceesay sfonda a sinistra, il suo cross basso attraversa l’area non trovando nessun compagno. Ha liberato la retroguardia irpina.

4′- Ceesay premia la sovrapposizione di Haas, anticipato da Cancellotti.

2′- Conquista una rimessa laterale in zona d’attacco la formazione di Caserta.

1′- Il primo pallone viene giocato dagli azzurri. Ricordiamo che tutta la 37^ giornata si disputerà in contemporanea.

0′ – Formazione completamente diversa da quella che era l’ipotesi di ieri. Confermata la difesa a tre rispetto a Venezia, torna Nasti tra i titolari.

1° Tempo