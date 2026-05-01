|E M P O L I
|1
|A V E L L I N O
|0
58′ Lovato
Gli azzurri superano 1-0 l’Avellino al Castellani, decide Lovato nella ripresa! ABBIAMO FATTO IL NOSTRO DOVERE ED ANCORA NON E’ FINITA! Partiamo da qui, godendoci questo spicchio di sole ma con moderazione, sia perché ribadiremo fino alla nausea che questa salvezza è il minimo sindacale da portare a casa, sia perché ancora mancano novanti minuti. Al momento abbiamo rimesso la testa sopra la zona rossa! Oggi gli azzurri hanno interpretato davvero bene la partita, imponendo il gioco all’avversario e mettendoci dentro tutta quella parte emotiva che era necessaria in una gara cosi. Forse ci si aspettava di più da un Avellino che aveva fatto “muovere la città” e che spesso è stato intimidito, ma in questo c’è ovviamente anche la bravura dei nostri. Un primo tempo in cui l’Empoli è andato più volte vicini a creare il pericolo, ma l’incisività è sempre mancata negli ultimi metri. Serve una palla inattiva calciata da Yepes e perfettamente intercettata da Lovato per sbloccare la gara e far esplodere il Castellani. Gli azzurri continuano ad attaccare ed al 70’ hanno un occasione ghiottissima per raddoppiare ma Shpendi fallisce (per ben due volte visto che era stato fatto ripetere) un calcio di rigore. Buona la gestione del finale di gara dove l’inerzia poteva portare i campani a spingere maggiormente alla ricerca del pareggio; c’è comunque una bella parata di Fulignati. Premiate oggi le scelte di Caserta che ha proseguito con la difesa a tre, modulo che crediamo possa essere più consono per questo gruppo. Oggi, per il campionato che ormai siamo arrivati a fare, bravi tutti. A novanta minuti dalla fine siamo un punto avanti al playout (Entella) ed a pari punti con il Sudtirol con il quale siamo in vantaggio (differenza gol generale). Possiamo dire che matematicamente, al peggio, sarà playout. Settimana importante, si chiude su un campo difficile come quello di Monza con la speranza di tornare con la permanenza in questa categoria.
EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Guarino, Romagnoli, Lovato; Candela, Magnino, Yepes (83′ Ghion), Haas (68′ Degli Innocenti), Ceesay (68′ Elia); Shpendi (84′ Bianchi), Nasti (54′ Popov).
A Disp: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Fila, Ghion, Moruzzi, Saporiti.
Allenatore: Fabio Caserta
AVELLINO (4-3-1-2) : Daffara; Cancellotti (65′ Insigne) Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas (65′ Missori), Palmiero, Besaggio (73′ Pandolfi); Palumbo; Biasci (46′ Russo), Patierno (82′ Le Borgne).
A Disp: Sassi, Tutino, D’Andrea, Kumi, Sgarbi, Armellino, Favilli.
Allenatore: Davide Ballardini
ARBITRO: Sig. La Penna di Roma. Assistenti: Baroni/Luciani. VAR: Piccinini/Sozza.
Ammoniti: 46′ Haas (E), 57′ Sounas (A), 77′ Elia (E), 83′ Yepes (E).
Espulso: 95′ Fontanarosa (A).
LIVE MATCH
96′- il triplice fischio di La Penna accolto da un urlo liberatorio del Castellani, che saluta una fondamentale e meritata vittoria degli azzurri ai danni dell’Avellino. Decide l’inzuccata di Lovato ad inizio ripresa. Si è vista la miglior versione degli azzurri sotto la gestione Caserta, cuore, determinazione e coraggio. Adesso, la salvezza senza passare dai playout non appare una chimera. Tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti.
95′- Avellino in dieci, viene espulso Fontanarosa.
94′- Fallo in attacco di Russo ai danni di Candela. Punizione in favore degli azzurri.
93′- Bianchi ruba palla proiettandosi nella metà campo avversaria. Ultimi palpitanti minuti con l’Avellino a caccia del pareggio.
91′- Sanzionato un fallo di mano ai danni di Ghion.
90′- Concessi sei minuti di recupero.
89′- Punizione per gli azzurri affidata a Degli Innocenti, la sua punizione con palla scodellata in area a trovare il colpo di testa di Popov bloccato da Daffara.
88′- Bella chiusura di Romagnoli che perde palla in maniera infenua. Sul proseguo dell’azione fischiato un fallo in attacco a Russo ai danni di Candela.
86′- Rimessa laterale in favore dell’undici di Caserta.
84′- Doppia sostituzione anche per Caserta: Ghion e Bianchi per Yepes e Shpendi.
83′- Finisce nella lista dei cattivi Yepes per fallo a centrocampo.
82′- Ultima sostituzione operata dai campani: Le Borgne per Patierno.
81′- Fulignati! grande riflesso sulla girata di Patierno.
79′- Chiusura puntuale di Romagnoli ad anticipare Patierno.
78′- Candela conquista un calcio di punizione.
77′- Elia viene ammonito per fallo su Palmiero.
75′- Shpendi! il suo sinistro da dentro l’area viene respinto con i pugni da Daffara.
73′- Nuovo cambio nell’Avellino: Pandolfi per Besaggio
72′- Tiro di Shpendi parato da Daffara! l’Albanese cambia angolo ma il portiere avversario intuisce e respinge ancora.
71′- Il penalty viene fatto ribattere da La Penna.
70′- Tiro dagli undici metri di Shpendi parato da Daffara.
69′- Rigore per gli azzurri! Popov manda in verticale Shpendi trattenuto da Enrici.
68′- Doppia sostituzione anche per Fabio Caserta: Degli Innocenti ed Elia per Haas e Ceesay.
67′- Pescato in posizione di fuorigioco Shpendi.
66′- Ceesay si porta sul fondo lasciando partire un cross addomesticato da Daffara.
65′- Doppio cambio nell’Avellino: Missori ed Insigne per Cancellotti e Sounas.
64′- Ceesay scarica per Haas, il sinistro dello svizzero bloccato da Daffara.
61′- Lo spagnolo calcia la punizione, il suo cross viene respinto. Sugli sviluppi del piazzato il destro di Candela sopra la traversa.
60′- Yepes si guadagna un calcio di punizione per gli azzurri.
58′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Lovato raccoglie la punizione di Yepes calciata dal vertice sinistro dell’area, la sua deviazione aerea supera Daffara.
57′- Sounas è il primo ammonito anche per i campani. Punito il suo intervento ai danni di Ceesay.
55′- Russo! il suo destro su punizione dai 20 metri obbliga Fulignati alla respinta in tuffo.
55′- Arriva la prima sostituzione anche per Caserta: Popov per Nasti.
53′- Rimane a terra Nasti. Staff sanitario degli azzurri in campo.
52′- Cross di Ceesay dal vertice sinistro dell’area, si avventa sul secondo palo Candela che non arriva sulla sfera.
50′- Fa venire i brividi un passaggio orizzontale di Guarino per Romagnoli.
48′- Rimessa laterale nella propria metà campo per l’Avellino.
46′- Haas è il primo ammonito del confronto.
46′- L’Avellino muove il primo pallone della ripresa. I campani hanno effettuato il primo cambio nell’intervallo: Russo per Biasci.
2° Tempo
46′- Si va all’intervallo senza reti al Castellani fra Empoli ed Avellino. Nella prima frazione sono gli stati gli azzurri a spingere maggiormente, sfiorando il gol in un paio di circostanze in avvio, poi gli irpini hanno preso le misure. Manca un pizzico di convinzione, e soprattutto determinazione negli ultimi sedici metri.
45′- Assegnato un minuto di recupero.
43′- Yepes allarga per Candela, il suo cross è troppo basso.
42′- Fischiato addirittura un contro fallo agli azzurri.
40′- Bella chiusura di Romagnoli su cross da sinistra di Fontanarosa. Poi viene fischiato un fallo a favore della difesa di Caserta.
38′- Sinistro di Fontanarosa abbondantemente a lato alla sinistra di Daffara.
36′- Nuovo piazzato in favore della squadra di Caserta. Batte Yepes, allontana Daffara. Il sinistro di Haas ribattuto.
35′- Sanzionato l’intervento di Cancellotti su Ceesay.
34′- Si riparte con un calcio di punizione in favore dell’Avellino.
32′- Fischiato fallo in attacco a Shpendi nel contrasto con Daffara.
30′- Enrici genera un nuovo tiro dalla bandierina per gli azzurri. Yepes batte corto, scambia con Haas. Sul cross dello svizzero arriva Romagnoli, il suo colpo di testa bloccato agevolmente da Daffara.
28′- Sounas si scambia con Cancellotti, il suo cross attraversa l’area finisce sul fondo.
27′- Conquista una rimessa laterale l’Avellino nella propria metà campo.
25′- Lancio di Guarino completamente sbagliato. Si riparte da Daffara.
23′- Arriva il terzo angolo per gli azzurri. Batte Yepes ma il suo sinistro finisce docilmente fra le braccia di Daffara.
22′- Sull’altra sponda ottima copertura di Guarino su Biasci.
22′- Shpendi ruba palla a Palmiero, allarga per Ceesay. Il suo cross basso viene respinto dalla retroguardia biancoverde.
20′- Corner battuto corto dagli irpini, destro di Besaggio alto sopra la traversa.
19′- Candela procura il primo angolo in favore dell’Avellino.
18′- Fischiato l’intervento di Candela ai danni di Fontanarosa. Punizione per i campani all’altezza dell’out sinistro.
16′- Il vento potrebbe incidere le traiettoria della sfera. Buono, comunque l’approccio degli azzurri vicini al vantaggio in un paio di circostanze in questo primo quarto d’ora.
14′- Magnino va via sulla destra, il suo cross attraversa l’area trovando Ceesay dentro l’area. il suo sinistro bloccato da Daffara.
13′- Conquista un calcio di punizione l’Avellino a 25 metri da Fulignati. Il fallo lo ha commesso Haas su Sounas. La punizione di Palumbo a cercare sul secondo palo Izzo con palla sul fondo.
11′- Doppia occasione per gli azzurri! Sugli sviluppi del secondo angolo della partita, Nasti si gira in area, il suo destro viene respinto da Daffara, sul proseguo dell’azione vanno al tiro prima Guarino, poi Romagnoli e infine Yepes. Il suo destro salvato sulla linea da Fontanarosa.
10′- Azzurri vicino al gol! Enrici nel tentativo di anticipare Shpendi anticipa il proprio portiere ma la sfera finisce a lato.
9′- Bella discesa di Candela sulla destra, sul suo cross Ceesay si attarda in un controllo di troppo, scarico per Yepes: il suo destro viene respinto.
7′- Si fanno sentire i tifosi dell’Avellino arrivati in gran numero, riempendo il settore ospiti. Ad inizio partita la maratona inferiore ha sostenuto la squadra di Caserta.
5′- Ceesay sfonda a sinistra, il suo cross basso attraversa l’area non trovando nessun compagno. Ha liberato la retroguardia irpina.
4′- Ceesay premia la sovrapposizione di Haas, anticipato da Cancellotti.
2′- Conquista una rimessa laterale in zona d’attacco la formazione di Caserta.
1′- Il primo pallone viene giocato dagli azzurri. Ricordiamo che tutta la 37^ giornata si disputerà in contemporanea.
0′ – Formazione completamente diversa da quella che era l’ipotesi di ieri. Confermata la difesa a tre rispetto a Venezia, torna Nasti tra i titolari.
1° Tempo
S’inizia male con Nasti!!!! ….. poerannoi…..
E Saporiti in panca. Caserta Vai a casa.
E intanto tanto spazio in Maratona, la gente non ci crede più…. bravo Cor$i, obiettivo raggiunto!!!!!
NASTI NOOOOO
con questi ta belle vinto
Ma questo lo fa apposta. Vuole retrocedere in tutti i modi. Pensavo che intervenisse il pre.si.den.te, ma anche lui vuol retrocedere. Stavo andando allo stadio , torno indietro e vado a casa.
Non ne posso più.
intanto il migliore dell’avellino sta in panchina, Russo. Torna che il presidente ha pagato!
intanto il migliore dell’avellino sta in panchina, Russo. Torna che Horsi ha pagato!
Concordo ahahaha
sei proprio poco..
Mah ci vogliamo salvare con questa formazione???
biglietti di maratona ancora disponibili vai biancazzurro cerca qualche amico
signori i giocatori questi sono, li hanno provati tutti e tutti piu’ o meno hanno fatto hahhare! Speriamo bene. Cmq oggi allo stadio c’e’ Capuano, in caso abbiamo gia’ l’allenatore per la C!
30 minuti e via co i baratro..
serie c fallimento e vai in D
no cattedrale ni deserto da17800 travestita da 24850
no curva da 5099
Perché non gioca Elia?
probabilmente non ha più di un tempo nelle gambe e preferisce metterlo nella ripresa
Mah, ha saltato anche la partita scorsa. Spero che tu abbia ragione, ma io nella partita decisiva il migliore della mia squadra lo farei giocare da subito e lo toglierei solo quando mi dice che non ce la fa più.
Ragazzi ma non vi inizia a venire un dubbio?
Oggi ci salviamo forza
L’ Avellino l’avrebbe fatta parecchio sudicio se avesse fatto venire in massa i suoi tifosi per poi vedere la partita
Certo non c’è da stupirsi se penso a quello che ci ha fatto il pres negli anni
e mica gliel’ha detto il presidente di venire ad empoli, lo hanno deciso loro!
Anche a genova avevano la curva ospiti piena ma fecere hahhare!
magari si saranno mesi d’accordo per la compravendita di un giocatore dell’avellino, tipo russo o tutino, con quest’ultimo che ha uno stipendio grosso!
come diceva il divo Giulio “a pensar male siu fa peccato,…”
Giocano per vincere al 100% mica come noi negli anni passati
Poca poca gente allo stadio… maratona con un po di spazi vuoti (un po tantini)
Mamma che faccia hanno i nostri giocatori titolari nel tunnel… mamma mia
viva gli invertebrati!!!!
Speriamo, oggi vinciamo
gran passaggio di Ceesay
Che scarsi che siamo. Abbiamo 4 volte il pallone in area su angolo e riusciamo a farcela respingere ogni volta. Speriamo perché per ora abbiamo avuto diverse occasioni
gran tiro di Ceesay
Ceesay più che un tiro ha fatto un passaggio al portiere…
Dai, che si vince e ci si cava da questa palude!
Stiamo giocando discretamente ma siamo spreconi in un modo incredibile
Sempre la solita palla per Ceesay che viene incontro e la gioca a casaccio…mai un movimento giusto
il Monza perde a Mantova 2a0…. mah
Non c’è verso di fare un passaggio corretto rasoterra
Con sto cavolo di 3-5-2 e senza Elia non si tira in porta…deve giocare anche senza una gamba. Loro giocano con il freno a mano tirato ma se vengono fuori sono dolori…
Intanto Nasti continua ad essere attaccante da amatori!!!!
neanche
C’e’ sempre quella sensazione negativa di non poter segnare
Haas deve stare in tribuna non in campo
ma lo vuoi capire o no che li hanno provati tutti, ma sono tutti scarsi!!!
Horsi pensava di fare la B con belardinelli ignacchiti edegli innocenti.
Onore a haserta di avere almeno tolto guarino dal mezzo!
Sì ma Haas è finito nelle barbe. Oltre a questo si è comportato malissimo da capitano.
monza perde, bari vince…. con questi risultati siamo praticamente in lega pro. bisogna per forza vincere
Veramente il risultato del Monza se resta così ci fa gioco per allontanare la retrocessione direttq. È bene che il Frosinone sia davanti stasera. Se poi riuscissimo a vincere e l’Entella perdesse sarebbe ancora meglio, si aprirebbe uno spiraglio per la salvezza diretta.
la sconfitta del monza non e’ una brutta notizia, anzi, a patto che il frosinone faccia almeno un punto in piu’ e all’ultima il monza gioca solo per la g;loria, dato che il frosinone avra’ il mntova salvo se confermasse il risultato dle primo tempo!
il Mantova si gioca i play off
seee Paolo…i giocatori del manotva in giornata vanno al mare a latina e in serata a frosinonea gicoare!
Appunto, peggio di così poteva solo vincere lo spezia. Va vinta questa senza troppi pensieri, forza. Siamo spreconi, troppo
Io Nasti non lo reggo più… 😡
al 53esimo la dea bendata ci viene in aiuto
Bisogna farne un altro, non mi fido… L’esperienza di Romagnoli sta facendo un gran comodo
averlo avuto da inizio campionato
Brutti presagi… Sbagliare due volte il rigore…
beh sbagliare due rigori non è da tutti,
Giusto non vincere dopo aver sbagliato due rigori
Scritto in ogni salsa possibile che ci salviamo e vincevamo…
Detto questo che pena shpendi… che pena
A parte che avevi scritto che bastava un pareggio, 99% spareggio
comincio a credere tu abbia ragione…..come fai ?…sei mago Merlino??
Non criminalizziamo Shpendi, ha sbagliato e oggi poteva pesare, ma se non avesse fatto 13 gol in questo campionato, quanti punti avremmo adesso?
che pena sono i tuoi commenti, se ci salviamo sarà grazie ai gol di shpendi
Ok, tutto bene, adesso chiamo il 118 per un elettrocardiogramma…
già evitare la retrocessione diretta e giocarci tutto si play out e’ un mezzo miracolo
Vorrei scrivere una cosa: un applauso a Romagnoli glielo vogliamo fare? Non sarà un fenomeno, non sarà un ragazzino, ma ha dato ordine alla difesa.
Grazie Avellino.
Partita normale dell’Empoli, è bastata.
Contentissimo.
concordo…
e chi vuol capire capisca!
concordo…. grazie Avellino.
io sinceramente non ho visto un Avellino arrendevole. Sicuramente con meno stimoli. Credo abbia fatto la differenza, sennò il rigore non lo pareva il portiere. Detto questo il Monza è matematicamente terzo, e difficilmente potrà arrivare alla promozione diretta poiché al Frosinone basta un pareggio. Speriamo che anche questa volta le motivazioni facciano la differenza. Ma viste le altre partite delle altre squadre, prevedo un playout con il Bari.
complimentoni a romagnoli, che ha fatto vedere a lovato e guarino come si gicoa in difesa
e complimenti a caserta che ha avuto le palle di mettere ai lati guarino: meglio tardi che mai!
Patire tremendo, sono sfinito come se avessi giocato io
ed ora horsi va speso il prossimo milione o due via!
Occorrerà vincere l’ultima.
Patire immenso ma oggi vittoria fondamentalmente meritata, gara interpretata bene con tanto impegno sin dall’inizio (ci si fosse messo nelle altre partite…). Già evitare la retrocessione diretta è buono, adesso ci aspetta una settimana di fuoco.
Dai con il Monza si vince non hanno stimoli e saranno con il morale a terra!
Bene il 352 gran partita dei difensori centrali oggi .
Se mantenevamo il 352 ci salvavamo .
Bene Ceesay
bene così oggi. Però o vinci a Monza o saranno play out. Come prevedevo con la giornata di oggi si sono sdoganate alcune posizioni. Quindi Bari, Entella e Sud Tirol hanno avversari in ciabatte. Quindi vinceranno tutte. Per cui ti salvi a 43 o sarà playout. Attenzione se finisci a 40 pari col Bari giochi la seconda in casa ma non hai il vantaggio del doppio pareggio.
sarebbe lo stesso per monza e palermo in caso?
Beh alloea anche noi abbiamo un Monza in ciabatte senza obiettivo.
La Juve Stabia deve vincere sa già che gli tolgono 2/3, vedrete!
rischi di non fare i play off…
li tolgono l’elenco prossimo campionato. Duro eh
No Massy possono decidere di scontare in questo se hanno un margine di 3 punti , Ho letto il regolamento e sanno già 2 punti per il prossimo , ecco perché giocheranno per scontare in questo…
L’eventuale penalizzazione non è per questo campionato.
Vi trovo il regolamento se volete preferisco andiate voi a cercarlo …
ho letto anche 2 articoli nel merito!…
Vittoria di scarto ma meritata .. l’atteggiamento almeno oggi è stato quello giusto
ora sotto a Monza mai andare da sconfitti
se fallisce la Juve Stabia siamo salvi senza dover fare i play out
Anche in caso di penalità sono costretti a vincere contro il Sud Tirol e a 50 quelle a 46 possono arrivare a 49 … gli basta che gli venga tolto 1/2 punti vedrai vince il Sud Tirol e cotto come il suo allenatore…
Grazie Avellino, ma oggi una nota rassicurante l’ho comunque colta, ovvero la presenza di Romagnoli, decisiva per conferire calma ed esperienza al reparto ed alla fine a tutta la squadra.Chiaramente in difficoltà sul finale ha stretto i denti e ha serrato i ranghi.L’uomo giusto per questo finale di stagione.
ma tutti quegli intenditori che hanno spinto per la difesa a quattro?
il mister lo ha detto con Candela che non spingeva era quasi a 4 dietro , e poi non aveva un centrale affidabile , come non aveva un terzino sinistro , non e che si e dominato se fatto il compitino e Fulignati ha tolto 2 castagne …
Certamente non è che i nostri giocatori siano diventati improvvisamente dei fenomeni, ma se avessimo giocato le altre partite del giro di ritorno con l’intensità di oggi, saremmo stati già salvi da almeno un paio di giornate.
Adesso abbiamo qualche speranza in più (e almeno abbiamo evitato una retrocessione diretta). La partita di Monza, da quasi sicura sconfitta, nel caso che Monza e Frosinone fossero stati a pari punti, diventa un po’ più aperta. Conteranno molto le motivazioni e i risultati dagli altri campi. Attualmente il finale più probabile ci vede ai playout, vediamo il verdetto del campo cosa dirà.
Contava vincere , bravi tutti oggi
Domanda per la redazione o per chi lo sa’:
se il Monza la prossima la vince e il Frosinone la perde, chi e’ che va’ in A diretta o c’è uno spareggio ???
Credo che per scontri diretti vada comunque sempre il Frosinone,ma non son sicuro.
va su il monza perche ha vinto 1-0 a frosinone e pareggiato in casa quindi e in vantaggio negli scontri diretti
C’e’ pure la possibilita’ che fallisce la juve stabia occhio……