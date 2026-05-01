I PRECEDENTI: UNA SOLA VITTORIA AZZURRA IN CASA CONTRO GLI IRPINI – In Toscana i precedenti fra le due squadre sono 10: 1 sola vittoria azzurra (2-0 in coppa Italia, 1987/88), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2017/18) e 4 successi biancoverdi (ultimo 1-0 nella serie B 2013/14).

LA PANCHINA-GOL AZZURRA – Empoli squadra regina della B 2025/26 per reti firmate da subentranti: 15 in 36 giornate.

I NUMERI DELLA STAGIONE AZZURRA – Empoli vittorioso soltanto una volta nel girone di ritorno (4-2 in casa sul Pescara, lo scorso 22 marzo), con restante bilancio di 7 pareggi e 9 sconfitte in 17 match disputati. Da 14 incontri di fila porta toscana sempre aperta, totale di 24 gol al passivo. Ultimo clean sheet lo scorso 31 gennaio, 0-0 interno contro il Modena.

RIGORI “AVARI” IN FAVORE DI EMPOLI ED AVELLINO – Di fronte due delle 4 squadre cadette 2025/26 che battono meno rigori, 2 a testa, come Reggiana e Pescara.

BALLARDINI: CHE SCATTO! – Dall’avvento in panchina di Davide Ballardini, l’Avellino ha ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 11 turni, media punti-partita di 1,64 con i biancoverdi entrati in area playoff. Nel momento dell’esonero di Biancolino, i biancoverdi irpini avevano a referto 7 vittorie, 7 pareggi ed 11 sconfitte in 25 partite, media punti di 1,12. Da 210’ porta blindata per i biancoverdi, ultima rete subita da Iemmello al 60’ di Avellino-Catanzaro 1-1 dell’11 aprile scorso.

100 B PER LUCA PANDOLFI – Gara 100 in serie B, sola regular season, per Luca Pandolfi: debutto il 12 settembre 2021 in Cosenza-Vicenza 2-1. Cosenza, Cittadella, Catanzaro ed Avellino le maglie indossate finora.

LE SFIDE TECNICHE: PRIMA VOLTA TRA CASERTA E BALLARDINI – Tra Fabio Caserta e Davide Ballardini confronto tecnico inedito.

SIMIC E TUTINO GLI EX AZZURRI OGGI NELL’AVELLINO – Sono due gli ex azzurri oggi nelle fila degli irpini: Lorenco Simic ha giocato ad Empoli nella prima parte della stagione 2017/18, collezionando 15 presenze e 3 reti; Tutino ha invece vestito la maglia azzurra dal gennaio all’agosto 2020, per un totale di 17 presenze e 4 reti.

DIRIGE LA PENNA – Federico La Penna di Roma, 128 gare in B finora, dirigerà la sfida del Castellani Computer Gross Arena: bilancio di 59 vittorie interne, 39 pareggi e 30 successi esterni, 42 rigori concessi e 46 espulsioni decretate. In stagione 2025/26, tra i cadetti, 5 presenze con 3 successi in casa, 1 pari ed 1 vittoria esterna. L’Empoli conta 5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte su 15 incroci e non lo trovava dallo 0-0 interno contro il Cagliari, marzo 2025 in A. L’Avellino vanta 4 successi, 6 pareggi e 2 sconfitte in 12 precedenti.