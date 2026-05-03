Risale alla penultima giornata dello scorso anno l’ultimo precedente azzurro in casa del Monza. Gli azzurri di D’Aversa vinsero 3-1; una vittoria che tenne vive le speranze di salvezza poi vanificate il turno successivo. Brianzoli avanti con Birindelli, poi rimonta azzurra grazie ai gol di Colombo, Viti ed un autogol di Pizzignacco. Vediamo le immagini salienti di quella gara.

Articolo precedenteTV | Mister Filippeschi nel dopo gara con il Pisa
Articolo successivoIl Monza chiama a raccolta i tifosi
Redazione PianetaEmpoli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

4 Commenti

  3. Discorso a bischero tanto per lasciare andare il fiato… ad averne di gente quest’anno che si comporta e gioca come Gyasi….

  4. No!!! Anche lui ha vinto il Del Rosso a maggio e pochi mesi dopo ha esultato come se nulla fosse dopo quel suo gol di carambola. Delusione completa Gyasi.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here