Risale alla penultima giornata dello scorso anno l’ultimo precedente azzurro in casa del Monza. Gli azzurri di D’Aversa vinsero 3-1; una vittoria che tenne vive le speranze di salvezza poi vanificate il turno successivo. Brianzoli avanti con Birindelli, poi rimonta azzurra grazie ai gol di Colombo, Viti ed un autogol di Pizzignacco. Vediamo le immagini salienti di quella gara.
questo ti deve convincere che specialmente questanno non ti regaleranno niente.
A vedere ferri da stiro Gyasi mi si è rigirato lo stomaco
Discorso a bischero tanto per lasciare andare il fiato… ad averne di gente quest’anno che si comporta e gioca come Gyasi….
No!!! Anche lui ha vinto il Del Rosso a maggio e pochi mesi dopo ha esultato come se nulla fosse dopo quel suo gol di carambola. Delusione completa Gyasi.