La prima volta al Castellani è in Curva Sud per Empoli - Como in un grigio pomeriggio dell'Inverno 1993. Memoria storica delle divise dell'Empoli, la sua collezione conta circa 300 maglie indossate dai calciatori azzurri dagli anni '80 a oggi. Artefice dei primi loghi che hanno riproposto l'acronimo EFC e dei progetti delle divise utilizzate dagli azzurri dal 2009/10 al 2016/17. Nello stesso periodo è stato fotografo ufficiale della prima squadra e del settore giovanile, fino alla chiusura dei rapporti con la società di Monteboro nel 2018.
Tanto lo so che in curva non ci volete andare e mai ci andremo ma guardate ….un solo settore da 8-900 posti della curva sud fa più figura di quell’orribile piattume anche se ci sono 3/4 volte più persone!!!
Partita della vita , biglietti a 2 euro , risultato, Castellani semi deserto , grazie presidente x allontanare sempre di più gli Empolesi .
Mah.. ieri proprio.. solo provocazione da tastiera
Ma , a me sembra la verità purtroppo, se non c’erano i 4000 avellinesi eravamo i soliti , pochi nonostante i biglietti a 2euro.
Gianca ieri se toccato il fondo come presenze , il fondo più totale
la spinta che abbiamo dato e un’altra cosa …
A Padova hanno segnato di nuovo sotto la curva 3 vittorie per 1-0 ma tanto un serve…
comunque si fa pena biglietti a 2 euro nemmeno la maratona si e riempita …
5.000 totali con quelli in tribuna …
ma per davvero si vuole una cattedrale nel deserto o un basterebbe una curvetta da 2.000/ 2.500?
co si paga da soli si fa una bella raccolta di soldi con la festa dei 50 anni …
e gli so va in tasca a tutti i doppioni!…
Comunque oggi abbiamo seguito la partita e fatto i cori nel momento giusto , cosa costa farlo sempre ?
Oggi bel tifo in maratona e finalmente una partita degna del gioco del calcio.
Tifoseria dell’Avellino davvero eccezionale.
Complimenti ai tifosi irpini.. a mio parere di gran lunga la migliore tifoseria vista a Empoli negli ultimi anni
preferisco ed amo il modo di vivere il calcio ad Empoli con i nostri numeri.
La tifoseria irpina tanta roba ,altro pianeta complimenti.