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Massimiliano Ciabattini
La prima volta al Castellani è in Curva Sud per Empoli - Como in un grigio pomeriggio dell'Inverno 1993. Memoria storica delle divise dell'Empoli, la sua collezione conta circa 300 maglie indossate dai calciatori azzurri dagli anni '80 a oggi. Artefice dei primi loghi che hanno riproposto l'acronimo EFC e dei progetti delle divise utilizzate dagli azzurri dal 2009/10 al 2016/17. Nello stesso periodo è stato fotografo ufficiale della prima squadra e del settore giovanile, fino alla chiusura dei rapporti con la società di Monteboro nel 2018.

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10 Commenti

  1. Tanto lo so che in curva non ci volete andare e mai ci andremo ma guardate ….un solo settore da 8-900 posti della curva sud fa più figura di quell’orribile piattume anche se ci sono 3/4 volte più persone!!!

  2. Partita della vita , biglietti a 2 euro , risultato, Castellani semi deserto , grazie presidente x allontanare sempre di più gli Empolesi .

  3. A Padova hanno segnato di nuovo sotto la curva 3 vittorie per 1-0 ma tanto un serve…
    comunque si fa pena biglietti a 2 euro nemmeno la maratona si e riempita …
    5.000 totali con quelli in tribuna …
    ma per davvero si vuole una cattedrale nel deserto o un basterebbe una curvetta da 2.000/ 2.500?
    co si paga da soli si fa una bella raccolta di soldi con la festa dei 50 anni …
    e gli so va in tasca a tutti i doppioni!…
    Comunque oggi abbiamo seguito la partita e fatto i cori nel momento giusto , cosa costa farlo sempre ?

  4. Oggi bel tifo in maratona e finalmente una partita degna del gioco del calcio.
    Tifoseria dell’Avellino davvero eccezionale.

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