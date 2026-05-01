Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vincitori per 1-0 dal match interno con l’Avellino

FULIGNATI: 6.5 Conferisce sicurezza a tutto il reparto sbrogliando al meglio l’ordinaria amministrazione. Compie due buoni interventi nella ripresa mettendo in mostra i riflessi sulla punizione di Russo e sulla girata di Pandolfi.

GUARINO: 7 Sforna una delle sue migliori prestazioni di tutta la stagione. Vince tutti i duelli con gli avversari, togliendo le castagne dal fuoco in più di una circostanza palesando personalità e sicurezza.

ROMAGNOLI: 6.5 Preciso e ordinato dando autorità e personalità al pacchetto arretrato azzurro. Nella sua prestazione c’è da registrare solo qualche errore di misura nei passaggi.

LOVATO: 7 Il suo gol decide la gara odierna e potrebbe risultare decisivo ai fini della salvezza. Perfetto il suo terzo tempo su punizione di Yepes facendo esplodere il Castellani. Per il resto è praticamente perfetto, dando fisicità e il suo contributo di esperienza al pacchetto arretrato di Caserta.

CANDELA: 6 Parte male nel primo tempo faticando a trovare la posizione per opporsi agli esterni biancoverdi. Nella ripresa il suo rendimento cresce, vincendo duelli nella sua zona di competenza permettendo alla squadra di respirare.

MAGNINO: 6 Non convince totalmente, il suo apporto in fase offensiva non è significativo. Si accende a tratti, tuttavia si fa apprezzare per il lavoro sporco fatto in fase di non possesso.

YEPES: 6,5 Vince quasi tutti i duelli e mette qualità nella sua partita. Qualche angolo si poteva battere meglio ma la punizione per l’incornata di Lovato è perfetta

GHION: 6 Entra con il piglio giusto dando fosforo e quantità alla manovra, efficace il suo apporto in fase di non possesso.

HAAS: 6 Gioca con ordine andando a recuperare alcuni palloni e facendo bene il filtro.

DEGLI INNOCENTI: 6 Anche la sua prestazione dimostra l’atteggiamento positivo di tutti, anche dei neo entrati. Mette corsa e dinamismo unendo sacrificio e volontà.

CEESAY: 6,5 Propositivo ed intraprendente, lotta su ogni pallone con grande garra. Caparbio nell’azione dove si va a prendere la punizione da cui scaturisce il gol del vantaggio.

ELIA: 6 Mette sul piatto della bilancia le sue qualità tecniche. La squadra ne beneficia soprattutto in fase offensiva, quando punta l’avversario è sempre pericoloso

SHPENDI: 5 Partita non positiva quella dell’albanese che non è mai pericoloso e sbaglia due volte lo stesso rigore.

BIANCHI : 6 Conquista preziose punizioni nella metà campo azzurra che permettono di interrompere il ritmo avversario.

NASTI: 5.5 Prova a fare i movimenti giusti anche se davanti non è mai incisivo.

POPOV: 6.5 Il suo ingresso cambia l’attacco dell’Empoli. Sul rigore procurato da Shpendi nasce da una verticalizzazione straordinaria dell’ucraino. Riesce a dare maggiore imprevedibilità mettendo in difficoltà la retroguardia campana.

MISTER CASERTA:6.5 La squadra ci ha messo cuore, determinazione ma anche voglia. La situazione di classifica imponeva una prestazione di questo genere. Bisogna dare atto allo staff di aver preparato al meglio la gara, cercando costantemente la vittoria, concedendo poco agli avversari. La vittoria è ampiamente meritata, ma adesso c’è da andarsi a conquistare la salvezza negli ultimi 90 minuti, ma con questo atteggiamento l’obiettivo può essere raggiunto.