Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vincitori per 1-0 dal match interno con l’Avellino
FULIGNATI: 6.5 Conferisce sicurezza a tutto il reparto sbrogliando al meglio l’ordinaria amministrazione. Compie due buoni interventi nella ripresa mettendo in mostra i riflessi sulla punizione di Russo e sulla girata di Pandolfi.
GUARINO: 7 Sforna una delle sue migliori prestazioni di tutta la stagione. Vince tutti i duelli con gli avversari, togliendo le castagne dal fuoco in più di una circostanza palesando personalità e sicurezza.
ROMAGNOLI: 6.5 Preciso e ordinato dando autorità e personalità al pacchetto arretrato azzurro. Nella sua prestazione c’è da registrare solo qualche errore di misura nei passaggi.
LOVATO: 7 Il suo gol decide la gara odierna e potrebbe risultare decisivo ai fini della salvezza. Perfetto il suo terzo tempo su punizione di Yepes facendo esplodere il Castellani. Per il resto è praticamente perfetto, dando fisicità e il suo contributo di esperienza al pacchetto arretrato di Caserta.
CANDELA: 6 Parte male nel primo tempo faticando a trovare la posizione per opporsi agli esterni biancoverdi. Nella ripresa il suo rendimento cresce, vincendo duelli nella sua zona di competenza permettendo alla squadra di respirare.
MAGNINO: 6 Non convince totalmente, il suo apporto in fase offensiva non è significativo. Si accende a tratti, tuttavia si fa apprezzare per il lavoro sporco fatto in fase di non possesso.
YEPES: 6,5 Vince quasi tutti i duelli e mette qualità nella sua partita. Qualche angolo si poteva battere meglio ma la punizione per l’incornata di Lovato è perfetta
GHION: 6 Entra con il piglio giusto dando fosforo e quantità alla manovra, efficace il suo apporto in fase di non possesso.
HAAS: 6 Gioca con ordine andando a recuperare alcuni palloni e facendo bene il filtro.
DEGLI INNOCENTI: 6 Anche la sua prestazione dimostra l’atteggiamento positivo di tutti, anche dei neo entrati. Mette corsa e dinamismo unendo sacrificio e volontà.
CEESAY: 6,5 Propositivo ed intraprendente, lotta su ogni pallone con grande garra. Caparbio nell’azione dove si va a prendere la punizione da cui scaturisce il gol del vantaggio.
ELIA: 6 Mette sul piatto della bilancia le sue qualità tecniche. La squadra ne beneficia soprattutto in fase offensiva, quando punta l’avversario è sempre pericoloso
SHPENDI: 5 Partita non positiva quella dell’albanese che non è mai pericoloso e sbaglia due volte lo stesso rigore.
BIANCHI : 6 Conquista preziose punizioni nella metà campo azzurra che permettono di interrompere il ritmo avversario.
NASTI: 5.5 Prova a fare i movimenti giusti anche se davanti non è mai incisivo.
POPOV: 6.5 Il suo ingresso cambia l’attacco dell’Empoli. Sul rigore procurato da Shpendi nasce da una verticalizzazione straordinaria dell’ucraino. Riesce a dare maggiore imprevedibilità mettendo in difficoltà la retroguardia campana.
MISTER CASERTA:6.5 La squadra ci ha messo cuore, determinazione ma anche voglia. La situazione di classifica imponeva una prestazione di questo genere. Bisogna dare atto allo staff di aver preparato al meglio la gara, cercando costantemente la vittoria, concedendo poco agli avversari. La vittoria è ampiamente meritata, ma adesso c’è da andarsi a conquistare la salvezza negli ultimi 90 minuti, ma con questo atteggiamento l’obiettivo può essere raggiunto.
FATE FUORI NASTI
Speriamo che si sia fatto male….
C’è da sperare di trovare il monza come l avellino.
Il pareggio temo che non basterà.
dipende dal Bari..potrebbe bastare invece
Romagnoli partita monumentale, 6,5 è un voto troppo basso!!!
Più merito dell’Avellino che nostro.
Non mi fido ancora, la prossima con un pareggio molto probabilmente saranno Play out
Se non vinci contro un Monza che penserà ad evitare infortuni in vista dei play-off meriti di andare giù.
Ai play-out scendi di sotto pure se li giochi da quint’ultimo. L’ambiente e il seguito di Bari o Pescara ce lo sognamo, così come la garra di Südtirol e Entella.
Peccato, bastava la verve messa oggi contro Reggiana Mantova Padova e Entella per avere 4-5 punti in più ed essere già salvi.
Dai che con il Monza si vince non hanno stimoli e al frosinone basta il pareggio .
Bene il 352 se rimanevamo con wuesto modulo eravamo gia’ salvi da tempo.
bene i difensori centrali e bene ceesay
Antonio perché ha giocato Romagnoli , se giocava il Nerino era la solita zuppa…
magari se lo aveva messo 20 minuti prima di prendere gol col Padova….
Bravo….Romagnoli ha dimostrato di essere sempre un ottimo difensore in serie B , esperienza e sicurezza , trasmessa a tutti
Ceesay oggi migliore in campo…..l’unico parente di un giocatore di calcio propositivo……
Io ormai rimango che 40 punti bastono…
uno perché una tra Sud – Tirol e Entella Toppa non possiamo arrivare a 3 squadre 40 punti si ha solo in caso a 2 con Sud Tirol
per la Salvezza matematica e col Bari in caso L’Entella perda …
a 41 stesso discorso solo se pareggia il Sud Tirol e non vinca L’Entella o al massimo LEntella vinca non si deve arrivare a 3 in nessun modo…
se avrai ragione mi starai simpatico e mi vanno bene per un altro anno sopportati per lo stadio
Se mi fanno smontare la ferraglia sarei il più felice al mondo !
Romagnoli prestazione maiuscola
Si puo’ anche arrivare a 4 a 40, Bari vince, Entella pareggia e noi e sudtirol si perde..
si ma siamo messi male a scontri diretti
ma veramente sei convinto che Entella e Sud Tirol giocando contro 2 squadre in ciabatte non vincano? dai sennò Enrico fai come anno scorso. Noi o si vince a Monza o siamo al playout col Bari. Arrivare a 41 ti serve solo x avere il vantaggio del doppio pareggio che se fai 40 pari non hai.
@Massy: mi spieghi meglio la storia del doppio pareggio? Perché non l’ho capita.
se arrivi ai play out, piazzato meglio in classifica, ti bastano due pareggi x la salvezza
sia nel play off che nel playout quella che arriva davanti ha il vantaggio della seconda gara in casa e in caso di 2 pareggi si salva o va in serie A. Ma se arrivano a pari punti, per esempio Empoli e Bari a 40. l empoli gioca il ritorno in casa x gli scontri diretti ma avendo avuto 40 punti a testa non abbiamo il vantaggio di salvarci con 2 pareggi o con una vittoria e una sconfitta con gli stessi gol. E quindi ci sono supplementari e rigori. E questo vale x Monza e Palermo. Se arrivano a pari, Monza si classifica terzo ma in finale play off in caso di parità vanno ai supplementari. Ecco perché era meglio il pareggio del Monza a Mantova. Ora più di in punto non ti lascia a meno che il Palermo non vinca a Venezia. Peccato anche x la vittoria del Padova. A 41 dovendo andare a Cesena che se vince va ai playoff ecco che in cado di sconfitta Padova con un punto ti salvavi. Ira hai scampato la C diretta ma il playout rimane la cosa più probabile
Una Toppa ne sono certo per me e il Sud Tirol …
E che ti sembra poco?
Candela grande prestazione per me il voto corretto è 7, è un giocatore sempre affidabile, e mi sembra un grande professionista, spero in più Candela e meno Obaretin il prossimo anno!
Ceesay è da 0.
Perché uno che fa una partita come quella di oggi dove ha fatto la differenza e poi fa il 90% del campionato senza voglia è da prenderlo a manate.
Andre pero’ e’ anche vero che e’ stato schierato gran parte della stagione trequartista non nel suo ruolo di esterno .
La Juve Stabia la deve giocare se perde
rimane a 50 una a 46 può arrivare a 49 …
e come fanno , gira la possibilità che gli venga tolto 3/2 punti ma anche 1 rischia …
Massy io non ci indovino ma se lo fo io l’ho detto prima della partita contro la Sampdoria che il Sud Tirol rischia …
Speravo più decisiva con la Juve Stabia …
ma già col Pescara non ha regalato nulla …
eventuali penalizzazioni x la juve Stabia saranno nel prossimo campionato. Va a Bolzano in ciabatte.
No Massy se non sei in regola li sconti in questo …
Massy saranno 2 punti di penalità da scontare il prossimo anno ma se ci sarà un margine lo possono scontare in questo , deve avere un margine di 3 punti , sono scelte vitali giocheranno per scontarla in questa ….
Ho letto il regolamento e un paio di articoli del Sud …
lo hanno scritto ds tutte le parti. Le irregolarità per i mancati versamenti drl 16 aprile vanno x legge scontate con penalità nel prossimo campionato. Te che dici di informarti sempre fallo e vedrai che ho ragione
A shpendi, se non avesse sbagliato 2 rigori di fila, gli avreste messo il solito 6 accompagnato da un eventuale “unico che ha provato a fare qualcosa” quando l’unico veramente a farlo in tutta la stagione è stato Elia. Io lo avrei panchinato immediatamente dopo il tentativo inguardabile da centrocampo pur di non passare la palla
E’ da qualche settimana che sembra giocare in proprio, passa la palla malvolentieri e poi, sbagliare due volte un rigore così importante non depone certo a suo favore.
I play off e i play out saranno bloccati vedrete , ricorsi su ricorsi …
ma sarà a favore nostro ….
Nessun commento su Lovato che , ripeto che , al momento vi ha tirato fuori da un bel guaio.
Romagnoli migliore in campo, ha fatto reparto da solo, grandissimo! Anche Ceesay grande partita, anche se per tutto il campionato ha fatto pena… meglio tardi che mai. Comunque oggi s’è patito ma finalmente s’è visto una bella presentazione di grinta!
al Monza serve almeno un punto, perché se perde e il Palermo vince in una eventuale finale col Palermo non gli bastano due pareggi nei tempi regolamentari, ci saranno anche i supplementari. Per farsi bastare due pari nei tempi regolamentari deve fare un punto in più. Leggeteli i regolamenti, quest’anno sono cambiati
esatto. Per noi era meglio Mantova Monza pareggio che 1
….pensa te neanche la sconfitta del Monza e la Vittoria del Frosinone vanno bene ….ritrovarsi oggi con una opportunità così era impensabile ( da me sperato è scritto più volte …) e sicuramente non da chi vede sempre nero ( ce ne sono molti qui…)
Monza senza nessun obbiettivo , lo evolviamo sempre in corsa allora ….andava meglio?
non ho detto che quei risultati non vanno bene, ho semplicemente detto che al Monza servirà un punto, quindi non sara’ senza nessun obiettivo
sicuramente nessuno pensava al Monza senza poter andare in A contro do noi, però quel punticino lo deve fare a meno che il Palermo stecchi. Così come era oro colato la non vittoria del Padova visto che Vs a Cesena venerdì. Situazione migliore ma poteva andare meglio. Con un pareggio a Monza al 90% fai il playout.
Romagnoli ha dato solidità alla squadra.
Ma siete sicuri che il Palermo vinca a Venezia che credo vorrà arrivare primo, per cui farà partita seria. Poi dipende anche e soprattutto dal Frosinone all’intervallo. È li che le squadre possono fare calcoli. Comunque sebbene sulla carta Entella e Sud Tirol possono avere partite abbordabili, non è detto che non possa venire una sorpresa ed 1 punto a Monza non lo disdegnerei affatto, anzi ci farei la firma. Comunque non è scontata nemmeno la vittoria del Bari, nell’ottica di quello che scriveva Massy…si sta parlando poi di squadre ballerine.
Inutile fare i conti. O vai con la valigetta a Carrara o vinci la partita
A carrara gli abbiamo regalato imperiale .
Gli abbiamo prestato sphendi e belardinelli gratuitamente penso che un minimo fi riconoscenza e mantenere i buoni rapporti li devono avere
il loro campionato è finito battendo lo Spezia,la partita dell’ anno, l’ Entella in casa è forte.piuttosto occhio al sudtirol in crisi nera che giocherà con una Juve Stabia indecifrabile in amministrazione controllata…se si riuscisse a fare un punto e loro non vincessero i playout li farebbero loro(siamo in vantaggio o sbaglio?).
Alla radio … (se non ho capito male) hanno detto che il Monza pur perdendo … con la vittoria del Palermo rimarrebbe lo stesso al terzo posto per via degli scontri diretti a favore … Così fosse … e con un Frosinone … magari in vantaggio contro il Mantova (Un Mantova che credo scenderà in campo in ciabatte) a seconda di quale sarà ad un certo punto il nostro punteggio … il Monza potrebbe mollare l’osso e permetterci di mangiarlo per intero … La sconfitta del Monza a Mantova è stato il risultato migliore che potesse capitarci ………….
Riguardo alla partita … avessimo giocato sempre con questa determinazione, adesso saremmo salvi già da un pezzo … OTTIMO GUARINO … E QUESTO VUOL DIRE CHE PROBABILMENTE NON ERA ANCORA MATURO PER GIOCARE AL CENTRO … Bene tutti o quasi … e finalmente non si è rincorso ancora una volta il risultato subendo goal assurdi … Nasti? Mai e poi mai mi sarei aspettato di vederlo ancora una volta giocare dall’inizio … cosa che mi aspettavo invece riguardo a Saporiti … Quel secondo rigore sbagliato mi ha messo addosso un ansia pazzesca, ma la squadra ha retto bene il colpo … Shpendi a fine partita l’ha retto un pò meno con le sue lacrime per il doppio errore … che dimostrano tutta la sensibilità di questo ragazzo … Saprà rifarsi sicuramente a MONZA ……………….
Sono veramente sbalordito dal risultato, ma soprattutto per la prestazione di Romagnoli, ineccepibile, da solo da’ sicuramente sicurezza a tutto il reparto, ma anche per quella di Guarino che ha vinto tutti duelli e non ha sbagliato nulla. Nota di merito anche Ceesay che ha fatto la prestazione migliore e più convincente di tutto il campionato. Eppoi San Fulignati da fare Santo subito perché ha preso due palle davvero difficili. Bravo anche Caserta che ha confermato Yepes e non era scontato a sentire molte voci. Invece lo spagnolo ha tolto le castagne dal fuoco alla difesa più volte e ha fatto un cross al bacio per la testa di Lovato. Bella prestazione, sono completamente soddisfatto. Così si può andare anche a Monza e raccattare anche più di un solo punto.
Romagnoli giocatore vero,e di grande autorevolezza,averlo avuto da inizio campionato avrebbe fatto comodo e avrebbe fatte cresere anche il reparto.
6.5 è un pò pochino pero’…
Nasti, Fila, Bianchi devono stare in panchina! in squadra occorre Popov, uno che ha voglia di giocare (e a cui hanno fatto fare troppa panchina). Romagnoli che aspettavano a farlo giocare. Shpendi è insostituibile e Cesay oggi il migliore
Bianchi oggi è entrato molto bene e merita un voto positivo
Concordo , esperienza e testa
Questa vittoria è tutto merito del Nostro Pres!!! Anche quest’anno ci farà salvare! Tutti uniti ragazzi!
Shpendi oggi mi dispiace 3 uno che sbaglia 2 rigori e tiene vivo l Avellino fino alla fine , Nasti senza voto non può giocare al gioco del calcio
Venite via, gli avversari non hanno giocato: ma non ve ne siete accorti?
oggi l Avellino perdendo non andrà ai playoff. Perché non ka dovevano giocare? Magari hanno giocato male perché già paghi della salvezza gli è mancata la fame in più x vincere. Mi sta bene una squadra in ciabatte senza obbiettivi però chi li ha non infanghoamoli sempre.
se una squadra che lotta per la salvezza mette grinta e volontà come per una volta abbiamo fatto noi prevale su chi lotta per l’ottavo posto..non è che non hanno giocato, è che le nostre motivazioni erano, com’è ovvio, molto superiori
Ma dico io.. per una volta che abbiamo pressato l’avversario di continuo, arrivati sempre prima sulle seconde palle e giocato con grande determinazione, si dovrebbe pensare che non abbiamo avuto meriti in questa partita dicendo che l’Avellino è venuto a giocare in ciabatte? Tra l’altro con al seguito migliaia di tifosi? Ieri ottima prestazione da parte nostra. Punto! (Avessimo giocato sempre così.. e ne avevamo le possibilità, saremmo stati già tutti a prendere il sole in spiaggia.. invece di sedere ancora sugli spalti del Castellani)
hai ragione, sono commenti penosi. Tutte le squadra di quella fascia di punteggio, Avellino, Carrarese, Cesena, ma anche Juve Stabia, hanno in questo momento motivazioni meno forti di quelle che lottano per la salvezza. È da quando esiste il calcio che è così. La realtà è che fra molti che commentano ce ne è un certo numero che non aspettano altro che la retrocessione per dire “io l’avevo detto”
Comunque leggetevi due regole se volete fare i conti. In caso di arrivo a pari punti fra Palermo e Monza, non varrà più la regola della migliore classificata ed in caso di parità nel doppio scontro si andrà ai supplementari. Per tradurvela, al Monza serve almeno un punto per non rischiare niente.
Quindi.. in caso di arrivo alla pari, Palermo-Monza 0-3 e Monza-Palermo 3-0 non conterebbero niente? Due squadre entrambe al terzo posto?
Quello che dici te, dovrebbe valere per un eventuale spareggio tra Monza-Palermo per andare in A.. ma non per determinare chi arriva terzo (e a pari punti alla 38esima tra le due, terzo dovrebbe arrivare il Monza per i due 3-0 ottenuti negli scontri diretti e quindi anche perdendo con gli azzurri sempre terzi arrivano). L’unica motivazione che possono avere per vincere la partita è che il Frosinone perda e allora seppur a pari punti seconda passa il Monza per via degli scontri diretti a favore sul Frosinone! Io la interpretò così, magari sbaglio!
però Daniele perché il Monza cazze.ghi.ando dovrebbe farsi raggiungere dal Palermo per perdere quel grosso vantaggio? Quindi il Monza vuole un punto a meno che il Palermo stecchi a Venezia. Quindi il pari te lo regalano ma non la vittoria. Questo è per far capire a gente che pensa a regali grossolani. Ripeto se Mantova Monza finiva X era meglio e anche la vittoria del Padova al 95 con rigore fallito dal Pescara poco prima ci hanno complicato i piani. Stiamo molto meglio di settimana scorsa ma non benissimo.
Quindi Massy, spero di aver capito bene.. se il Monza alla 38esima arriva avanti al Palermo di un punto, dovesse scontrarsi con il Palermo nell’ultima partita utile per andare in A, con due pareggi ci va. Invece se alla 38esima arriva a pari punti con il Palermo, non contano i due 3-0 a suo favore e quindi di conseguenza con 2 pareggi non passa, ma si va oltre.
Esatto Daniele è così
Sí Daniele hai capito bene. Ipotizzando una finale playoff fra Monza e Palermo, l’arrivo a pari punti “annulla” il risultato in campionato. Non del tutto ovviamente, ma per decidere la gara andata e ritorno in caso di parità di risultati, dovranno giocarsi anche i supplementari. Stessa cosa per noi ipotizzando un Empoli Bari ai playout con 40 punti ciascuno.
Sphendi se gli dai 5 per il rigore ok, ma la sua prova è positiva il rigore se lo procura e corre come sempre, oggi di testa la difesa ha sbagliato veramente poco io pensavo di perdere avendo visto giocare l’avellino. andiamo a Monza con un Monza non al 200%