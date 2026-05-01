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grazie mister per avermi smentito….. pigliamoci sta salvezza e poi si tireranno le somme
I Play off e i play out saranno bloccati vedrete , il caso Juve Stabia blocca il tutto … faranno ricorsi su ricorsi…
La Juve Stabia deve vincere sa già che gli tolgono 2/3 punti vedrete , se no rischia i play off , e gli tocca vincere perché lo sapranno solo dopo la fine del campionato!
Ma l’eventuale penalizzazione scatterà per il prossimo campionato non per questo
Afflittività: Secondo le norme, se una penalizzazione non è “afflittiva” nella stagione in corso (cioè non cambia la posizione finale o non toglie nulla di concreto se comminata alla fine), viene fatta scontare nel campionato seguente.Situazione Playoff: Le sanzioni per inadempienze amministrative di fine stagione non andranno a modificare la classifica attuale, come confermato da PianetaSerieB, permettendo lo svolgimento dei playoff.
Paolo se perde e rimane a 50 e 2
squadre vanno a 49 punti …
verrà scontata deve creare un danno … se e a fine stagione , se no la sconti l’anno dopo…
l afflittivita’ vale per le penalizzazioni da illecito sportivo. informati bene. Per i contributi non versati il 16 aprile i punti li sconti il prossimo anno.
Ma la trasferta è aperta per Monza?
no
Come no?
Dove è scritto?
da nessuna parte, però gira voce, quasi sicura,che sia vietata
È presto per avere la certezza…. ma per quale motivo dovrebbe essere vietata la trasferta a Monza ??
Lo stesso motivo di Venezia, ovvero problemi su un autogrill di ritorno da Padova… mi sembrerebbe comunque un provvedimento estremamente pesante e vergognoso nei confronti dell’Empoli
Un sarà per sempre ma la CURVA nuova a Padova 3 gol sotto la curva 3 vittorie per 1-0…
ma tanto un serve …
se quel deficente del Pescara non sbaglia il rigore all 80simo la curva se la sbattevano al quelos e a 40 retrocedevano loro. Hanno avuto un cu.lo strepitoso con 3 vittorie negli ultimi minuti. Altro che curva
Verissimo…
Societa’ fatevi sentire ci hanno tolto un rigore clamoroso a padova che poteva sancire la salvazza matematica.
Ora vogliono vietarci la trasferta Non lo consentite fatevi sentire .
Rebecca Corsi sei una consigliera della lega calcio fatti sentire
Comunque sta cosa è veramente assurda: quando si perde ci sono centinaia di commenti, quando si vince non si arriva a dieci.
Ma dove sono tutti gli utenti di PE? É proprio vero siamo diventati delle mezze nane!
Perché in fin dei conti L empolese medio e’ polemico , astioso e felice se perde per la proprietà , così può’ scrivere …le sue frustrazioni sereno
Io invece penso che sia più restio ad esaltarsi o a fare i complimenti sopratutto in una stagione ridicola come questa
Poi siamo anche poco avvezzi a legarci a nomi se non alla maglia
E’ raro che parta un coro per un giocatore. Prendete per esempio oggi pomeriggio. Hanno trascinato Shpendi sotto la maratona per farlo incitare, ma è partito un coretto piccolo piccolo
Vero anche ciò che dici infatti ….negli ultimi minuti con la squadra nel fortino a tenere il risultato mezza maratona ( dei tifosi non organizzati ) partiva EMPOLi-EMPOLI….. nel lato “ organizzato” continuava le cantilena da funerale ….
Stop
è dalla famigerata retrocessione di Palermo che è finito il tempo di fare cori ai singoli…..solo per la maglia, solo per la città.
Per la prima volta ho visto grinta e concentrazione, Signor Caserta oggi i miei complimenti.
Biancazzurro per una volta vuoi ammettere che siamo questi 5.000 coi biglietti a 2 euro
noi ci saremo sempre oggi abbiamo anche spinto , ma hai capito cosa sarebbe con una curva da 4.000 ,mezza vuota bisogna chiedere e chiedere con forza una curva su misura 2.000 / 2.500 e faremo la nostra figura …
Non sarò mai d’accordo con te e so bene che se salta questo progetto staremo chissà quanti anni ancora con questo cesso di stadio, se andremo in serie C si apriranno scenari tragici quindi spero tanto nella salvezza e nel l’annuncio che a settembre partano i lavori.
Ti ho sempre detto che se fosse per me anch’io lo stadio lo farei più a misura nostra ma non ho ne soldi ne potere decisionale quindi mi prendo l’unico progetto esistente a discapito di 2/3000 posti in più si starà a vedere.
Per quanto riguarda la tifoseria empolese nei numeri posso solo fargli i complimenti perché dopo due anni atroci, due quasi retrocessioni, una squadra che ti fa passare la voglia di andare allo stadio….siamo riusciti a portare quasi 8000 persone con l’ entella e 5/6000 con l’avellino, non sono poche, oltre alle trasferte sempre buone come numeri,
Ieri oltretutto con un tifo davvero ad alti livelli.
Mi dispiace tanto invece le uscite della società, la vorrei sentire più vicina, più attaccata alla gente e invece vedo che c’è sempre più distanza e non si riesce nemmeno a chiedere scusa del gesto di Arezzo davvero un peccato.
Guardando la tifoseria di Avellino, poco più di 50.000 abitanti…, credo che a maggior ragione ci sia la possibilità di imparare e di fare ancora meglio.
P.s una curva da 2.000 sarebbe ridicola, il numero giusto sarebbe da 3000, ma ti ripeto che pur di avere uno stadio decente mi prendo quello da 4000 ma magari….
FORZA EMPOLI oggi è un gran Sabato azzurro.
Hai visto si vedeva e leggeva la scritta con le sedute bianche ho detto 5.000 sono stato alto 4.500 compreso la tribuna che non sapremo quanti erano di Avellino si entrava tutti nella famosa curva … noi si chiede con quello che daranno non fare il doppione , prova a dividere la capienza in 2 della maratona 5.400 ti viene 2.700 ecco fatto tutto a un piano
7.200.000 milioni per la pista di atletica , si fa con quelli anche noi
più quello che mette la Regione …
I mafiosi privati vanno bloccati ingordi ,schifosi il marcio di Empoli,con quei buffoni del comune!
Ma falla finita , oltre a spaccare le bols x lo stadio sei anche un destroide .
Scusa hai ragione non sono buffoni , sono marci!
il problema è che non siamo ancora salvi purtroppo.. affronteremo il monza e le nostre concorrenti squadre piu abbordabili..speriamo in un passo falso almeno sel Bari o Sudtirol
oggi il popolo azzurro ha trascinato alla vittoria i nostri scudieri. anche se ci fa male, la questura è giusto che vieti la trasferta di Monza, per evitare ulteriori pagliacciate viste sotto la tribuna centrale ai nostri ragazzi arrivati stremati dopo una dura partita. devono stare tranquilli, la società è il nostro Pres. sanno esattamente cosa fare per la salvezza! Forza Azzurri!
quale sarebbe la pagliacciata che rende giusta la chiusura della trasferta?
Ma te dai retta a questa gente qua che si lega al dito chissà quale piccolezza…
E pensare se ci davano quel rigore a padova grande quanto una casa eravamo gia’ salvi che rabbia !!!!
Bastava vincere con l’Entella in casa ed eri salvo.
a sto punto spero che il frosinone chiuda i conti gia nel primo tempo cosi il monza capisce che i play off sono obbligati anche in caso di vittoria e mollino
Se ci fosse stata la metà della grinta, della compattezza e della concentrazione viste oggi in tante partite oggi non saremmo ancora a fare i conti e le tabelle per l’ultima giornata.
Dopo tanto tempo si è rivista una squadra: adesso la stessa forza bisogna metterla a Monza per raggiungere un obiettivo che solo una settimana fa sembrava impossibile
Concordo con la disamina di Biancazzurro
Se ti piace fare la fine dei Sassolini molto probabilmente sarai accontentato ma sarai responsabile delle prese per il Cu, lo a vita !
No perché ora non ci prendono per il culo? se si avesse potere decisionale da qualche parte.. ma purtroppo così non è…che vuoi che ti dica, spero nelle tue battaglie