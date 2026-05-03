Nonostante le possibilità di promozione dirette si siano ridotte al lumicino, il Monza chiama a raccolta i propri sostenitori per l’ultima gara della regular season in casa contro gli azzurri. Prezzi speciali in praticamente tutti i settori dello stadio con la “curva sud Davide Pieri” già esaurita. Ovviamente in campo non vanno i tifosi ma questo denota come da parte del club brianzolo ci sia la volontà di provare a fare il massimo davanti al proprio pubblico.

Questo per evidenziare come tanti discorsi che in queste ore stiamo leggendo da più parti, sulle possibili poche motivazioni del Monza, siano davvero quanto di più sbagliato possibile. Situazione, questa, che crediamo sia invece ben chiara nello spogliatoio azzurro. Da dire che anche il tagliando per il settore ospiti è ad un ottimo prezzo (7 euro compresi i diritti di prevendita) ma ancora manca l’ok delle autorità competenti per la vendita-.