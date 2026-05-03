Nonostante le possibilità di promozione dirette si siano ridotte al lumicino, il Monza chiama a raccolta i propri sostenitori per l’ultima gara della regular season in casa contro gli azzurri. Prezzi speciali in praticamente tutti i settori dello stadio con la “curva sud Davide Pieri” già esaurita. Ovviamente in campo non vanno i tifosi ma questo denota come da parte del club brianzolo ci sia la volontà di provare a fare il massimo davanti al proprio pubblico.
Questo per evidenziare come tanti discorsi che in queste ore stiamo leggendo da più parti, sulle possibili poche motivazioni del Monza, siano davvero quanto di più sbagliato possibile. Situazione, questa, che crediamo sia invece ben chiara nello spogliatoio azzurro. Da dire che anche il tagliando per il settore ospiti è ad un ottimo prezzo (7 euro compresi i diritti di prevendita) ma ancora manca l’ok delle autorità competenti per la vendita-.
Grazie al Mantova, la loro A diretta è ormai irraggiungibile….. sarà probabilmente una partita da pareggio…. speriamo che a noi basti…. la mia previsione è playout con il Bari!!!
speriamo tu erri e sia salvezza immediata
spero anch’io di sbagliare….
Il 2 maggio c’era la scandenza ma la Juve Stabia ha chiesto 10 giorni che gli aspetta di diritto … non e come dice Massy che li sconta l’anno dopo se no il Brescia si sarebbe salvato e sarebbe partito con punti di penalità ,non e che fanno le regole a simpatia , non trovo giusto andare se sanno che verrà non iscritta ,e comunque andrebbero bloccati sia i Play off che i play out ,non saresti ripescato saresti salvo di diritto !…
Monza ,Bari per molti non sono nulla per altri e una spesa non indifferente !
non hai capito. il Brescia l’anno scorso ha avuto una penalizzazione ed è per via di quei punti in meno che è scivolato al terzultimo posto e quindi è retrocesso direttamente.
NON è stato retrocesso d’ufficio, c’è una bella differenza.
Anche se alla Juve Stabia dessero 5 punti di penalità sai cosa gli fa… dovrebbero dargliene >10 allora la questione cambia.
Giusto per la cronaca il Brescia ha preso 4 punti di penalizzazione da scontare nel campionato (quello di b dell’anno scorso) e 4 per il campionato di quest’anno
A parte si dice che non si scrive al campionato di B …
il Brescia non si sarebbe riscritto non stava per farlo in C …
e comunque a 50 punti se quelli a 46 vanno a 49 punti , devono vincere per non rischiare oltre ad avere un montepremi maggiore vitale , giocheranno per vincere …
chi dice li sconta l’anno …
il problema non e solo economico , c’è il problema in associazione mafiosa …
Capisco che le TV vogliono lo spettacolo
ma della gente se ne sbattono non sono i tempi giusti c’è il caro benzina …
Poi questi progetti milionari 60 milioni ma si ragiona pure dove li prendono? come pensano di rientrarci con 5.000 persone a 2 euro?…
Non vogliamo fare la fine di Brescia e Juve Stabia , o Chievo….
classica partita dove nel recupero succedera di tutto, speriamo in positivo per noi forza empoli
Vinceremo a Monza! Bisogna crederci…forza
il Monza non ci regalerà niente..dobbiamo fare una partita super..
Ricordiamoci anche della rissa a bordo campo della partita di andata.
la rissa della partita di andata provocata da Pagliuca che litigava con tutti gli allenatori(anche con Grosso in amichevole),lasciamo perdere, sarà una settimana lunghissima…
spero nel miracolo
Sinceramente, io la dò per persa, quindi, confido solo che, chi gioca con Entella, Sudtirol e Bari, onori la gara. Il Monza, se arriva pari col Frosinone, passa direttamente, grazie agli scontri diretti a favore, e il Mantova gioca libero…..ha perso uno scudetto l’Inter all’ultima giornata, la Juventus, figurarsi se non può perdere la A diretta il Frosinone…..
Ci vorrebbe…..
Frosinone immediato vantaggio
e noi subito dopo il fischio di inizio picchiare (brutto dirlo) sulle gambe degli avversari in modo che loro non giochino alla morte perché si dovranno tutelare per le gare dei play off
Invece già mi immagino Frosinone – Mantova che non si sblocca mai e poi goal del Mantova negli ultimi minuti…tanto con il culo che abbiamo
Probabile Mantova forte.
Io invece sono il più realista di voi: cioè già contento di fare lo spareggio col Bari. Chi deve vincere, all’ultima giornata vince.
quindi vinciamo noi a Monza secondo il tuo ragionamento…
Il Monza la promozione diretta se l’è già giocata Venerdì scorso, figuriamoci se il Frosinone si lascerà sfuggire la serie A in casa, con due risultati su tre a disposizione e contro una squadra ormai appagata… Va bene che la serie B è spesso indecifrabile, ma ritengo moooolto improbabile una sconfitta casalinga della squadra di Alvini.
Con questo non voglio dire che sarà facile a Monza, non lo sarà assolutamente, ma il contesto potrebbe essere un po’ più favorevole di quanto preventivabile.
Ha ragione Mastro. Il problema non è il Frosinone ma il Palermo. Punto e basta. Noi bisogna tenere lo 0 0 fino a 10 minuti dalla fine come se ci andasse bene così. Se il Palermo mel finale non sta vincendo poi acceleri e provi a vincere. Quindi il Monza un punto lo vuole fare, il Frosinone non è un problema. Anzi ottimo che sia 3 punti avanti.
massy scusa ma perche il monza ha bisogno di un punto
il monza e tre punti avanti al palermo se il monza perde con noi e il palermo vince vanno a pari punti quindi si va a vedere gli scontri diretti per decidere chi arriva terza e chi arriva quarto e gli scontri affinche venga deciso chi avra il fattore campo nei play off nella gara di ritorno e gli scontri diretti dicono andata 3-0 per il monza e ritorno 3-0 per il monza questo e il regolamento quindi se il frosinone passasse in vantaggio e , come hai scritto , a dieci minuti dalla fine sei 0-0 e il frosinone fosse gia sicuro del risultato il monza non avrebbe nessun motivo di giocare alla morte rischiando infortuni in vista play off il palermo in questa storia conta zero.
ancora non hai capito. Se il Monza arriva terzo von un punto im più del Palermo ha il vantaggio che nella finale playoff con 2 pareggi va in A. Se invece il Monza arriva terzo in virtù degli scontri diretti ma a 75 punti pari col Palermo quel vantaggio lo perde e si va ai supplementari più rigori. Hai capito adesso? E siccome non è un vantaggio da poco il Monza un punto lo deve fare a meno che il Palermo stia perdendo a Venezia (ormai in ciabatte).
massy stai sbagliando in parte leggiti il regolamento solo i supplementari no rigori al termine dei supplementari va in A la meglik piazzata jn campionato anche a parita di punti cambia solo chd fai i supplementari no rigori adesso forse sono stato chuaro
se leggi pianeta serie B l’articolo parla anche di calci di rigore in aggiunta ai supplementari. Ma fossero solo i supplementari, è sempre un bel vantaggio non farli e vincere con 2 pareggi. Quindi perchè il Monza x cazze.ggio dovrebbe rinunciare a questo vantaggio? Per questo dico non troverai una strada spianata con 2 punti. Al massimo 1
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/play-off-serie-b-la-situazione-a-una-giornata-dal-termine-gli-scenari-e-il-regolamento-completo_111604576-202602k.shtml
gli scontri diretti dicono Monza No Palermo
dicono Palermo
scusate studio intervengo da Frosinone ha segnato Raimondo!
adorante adorante e il Venezia è in vantaggio!!!
E lo ridico il Sud Tirol non vince ma neache pareggia ….
Vinciamo a Monza ultimi minuti… quando Frosinone e Venezia saranno ok…se una tra Sudtirol ed Entella non vince…allora facciamo pareggio… cerchiamo di perdere tempo per avere ultima parola… venerdì le sorprese arriveranno nei recuperi…strano questo pessimismo che sento…se a inizio partita inquadrano il Presidente in tribuna è fatta…quella è la cartina di tornasole…
io penso che dopo mantova i l monza giochera’ subito per vincere ,non fara’ calcoli,i calcoli ce li hanno fatti venire gli azzurri con questo campionato,te devi giocare convinto perche’ ti è andata bene con l’avellino,poi tutte le altre squadre faranno quel che cavolo vogliono,tu ti devi esprimere al 110%per ottenere qualcosa d buono stop!
Al 99% facciamo i play out contro il Bari (sulla carta meglio non ci poteva capitare) sperando che i risultati dell’ultima giornata facciano si che con 2 pareggi ci possiamo salvare…se dopo 38 partite il Bari è ancora dietro a noi vuol dire che sicuramente non sono meglio di noi…quindi non vedo perché dobbiamo avere noi timore di loro…chi pensa che il Sudtirol non vinca non ha ben chiare le “dinamiche” dei campionati…(pensiero personale)…
Pareggio scritto e playout contro il Bari
L’unica speranza a cui ci possiamo attaccare x una salvezza diretta è la vittoria dello Juve Stabia a Südtirol. Purtroppo a Monza si perde, Bari vince e Entella vince.
ho detto una cazzata, andremmo lo stresso ai play out x la classifica avulsa:
Classifica avulsa
EmpoliPunti: 6 Diff reti: +2
Südtirol Punti: 7 Diff reti: +1
Bari Punti: 4 Diff reti: -3
Ma avete visto oggi in serie a? Il Sassuolo in infradito ha dominato il Milan che vuole andare in Champions League. Il Verona già retrocesso manca poco vince con la Juve che egualmente lotta per la Champions League. Tutto può succedere! Tutto e il contrario di tutto.
si però in A non è l ultima giornata. È un po’ differente.