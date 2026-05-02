|EMPOLI
|3
|PISA
|1
6′ Egan; 12′ Mazzantini; 58′ Monaco; 92′ Orlandi
Se il campionato degli azzurrini di Filippeschi poteva avere una “macchia”, questa poteva stare nella sconfitta subita a Pisa all’andata. Oggi, a campionato ormai stravinto da tempo, arriva questa vendetta sportiva con il medesimo risultato. I nostri dimostrando di non voler mollare niente e con questa vittoria superano anche quota 70. Gara divertente con un Pisa non rinunciatario che cerca di sfruttare gli spazi concessi dai nostri che, logicamente, fanno la partita. La squadra di Filippeschi ne ha però di più e fa valere la sua forza andando a capitalizzare il successo nella ripresa. Negato all’Empoli un rigore netto quando il punteggio era ancora di 1-1. Poco da dire a questa squadra se non rinnovare i complimenti per un’annata a dir poco meravigliosa.
EMPOLI (3-4-1-2) : Versari; Antonini (75′ Pasalic), Rugani, Bembnista; Fiorini (75′ Blazic), Mazzi (64′ Mureddu), Huqi, Egan (87′ Samb); Orlandi; Raballo (64′ Perin), Monaco.
A Disp: Lastoria, Diousse, Gori, Chiucchiuini, Guglielmino, Blini, Tavanti.
Allentore: Andrea Filippeschi
PISA : Guizzo, Lenzoni, Mazzantini (69′ Conti), Malfatti, Bendinelli, Bacciardi, Cenerini (85′ Menicucci), Bettazzi (69′ Vivace), Tosi, Battistella (69′ Ribechini), Mocanu (78′ Ghizzani).
A Disp: Raigi, Paolini, Bernardini, Capitanini, Novak, Barsacchi.
Allenatore: Luca Sordi
ARBITRO: Sig. Tedesco di Battipaglia (SA). Assistenti: Tallarico/Mauriello
AMMONITI: 92′ Bendinelli (P)
LIVE MATCH
94′ – Game Over a Petroio con gli azzurri che battono 3-1 il Pisa. Vendicata la sconfitta dell’andata ed azzurri che si dimostrano ulteriormente i padroni di questo campionato.
92′ – GOL GOL GOL Contropiede perfetto innescato da Samb, che viene steso, palla a Monaco che poi serve Orlandi che davanti al portiere non sbaglia.
90′ – Saranno 4 i minuti di recupero.
90′ – Angolo per i nerazzurri, oggi gialli, palla in mezzo con Tosi che spara alle stelle.
89′ – Attacca il Pisa in questo finale di gara.
82′ – Pericoloso cross di Vivace dentro la nostra area, libera di testa Bembnista.
78′ – Colpo di testa di Lenzoni che va a far volare Versari per una bella deviazione in corner.
73′ – Tiro ad incrociare di Orlandi che viene bloccato a terra dal portiere.
66′ – Tiro di Egan dal limite dell’area: alto.
65′ – Orlandi prova il tiro da centro area ma è murato da tre difensori del Pisa.
58′ – GOL GOL GOL Errore del portiere del Pisa che regala palla a Orlandi che però non tira, la palla arriva però a Monaco che di forza la mette sotto la traversa!
56′ – Palo di Raballo con leggera deviazione del portiere.
54′ – Netto fallo in area di Mazzantini su Monaco ma l’arbitro dice che non è calcio di rigore. Restano diversi dubbi.
48′ – Battistella prova dal limite, deviazione di un nostro difensore in angolo.
47′ – Egan da posizione defilata colpisce la parte alta della traversa.
2° Tempo
45′- Finisce sul punteggio di 1-1 un primo tempo divertente con diversi cambi di fronte. Diverse le occasione per i nostri per raddoppiare, serve un po’ più di precisione sotto porta.
39′ – Fiorini riceve in area spalle alla porta, si gira e tira: deviazione in angolo del portiere.
36′ – Gran tiro di Orlandi dal limite con deviazione in corner del portiere ospite.
35′ – Grande azione travolgente di Monaco che va via in bello stile a centrocampo, poi cerca il triangolo con Raballo ma il Pisa riesce a chiudere deviando in angolo.
33′ – Egan sfonda a sinistra ma il portiere pisano gli si oppone davanti.
31′ – Calcia Orlandi, palla deviata dalla barriera, la sfera resta dentro l’area pisana con Monaco che può tentare il tiro ma il suo calcio va sull’esterno della rete.
30′ – Fallo su Monaco ai venti metri, posizione centrale, e punizione per l’Empoli.
28′ – Angolo per il Pisa, palla che entra nella nostra area, ci va Bacciardi che trova la deviazione di un nostro giocatore con palla ancora in corner.
22′ – Azzurri ancora pericolosi con Monaco che incrocia dal limite con la palla che lambisce il “sette” alla sinistra di Guizzo.
20′ – Angolo calciato da Orlandi, la palla arriva ad Huqi che controlla bene e prova il tiro da fuori: palla che esce di un niente.
17′ – Palla buona per Monaco al vertice sinistro dell’area ma il suo tiro è nettamente fuori misura.
12′ – Pareggio del Pisa. Botta rasoterra di Mazzantini dal limite che si infila preciso alla destra di Versari.
10′ – Cross di Mocanu da destra, ci arriva Tosi con Versari che compie una grande parata deviata in corner.
9′ – Huqi trova bene Orlandi che tira addosso al portiere da buona posizione.
8′ – Pisa vicino al pareggio con Bacciardi che va via bene, entra in area ed al momento del tiro trova una deviazione di Bembnista.
6′ – GOL GOL GOL Azzurri in vantaggio con Egan che fa tutto da solo tirando fuori un tiro non irresistibile da centro area ma sul quale il portiere pisano va molto male
3′ – Fiorini prova l’imbucata centrale per Raballo ma l’appoggio è fuori misura ed il portiere del Pisa recupera.
1° Tempo
Ma Busiello che fine ha fatto ?
Problemi fisici di una certa consistenza
Ma Campaniello e Busiello son stati in pratica un anno fermi? Hanno subito infortuni gravi, o che altro ?
Campaniello pubalgia
Campaniello ha avuto problemi anche lui, ma non è stato un anno completamente fermo…nella seconda parte di stagione ha giocato varie volte, anche nella Nazionale
Un buon derby piacevole da vedere stasera a Petroio
Una brillante primavera, con il sole, con il gioco, con tecnica e sostanza.
Speriamo di farci valere anche il prossimo anno in A1, questa è sicuramente una buona squadra.
Bravi ragazzi e sempre Pisa m e r d a
Poeri pisesi , ne pigliano dappertutto, di reti s’intende.