Riprende oggi il lavoro degli azzurri, dopo la giornata di riposo osservata ieri. A differenza di quanto avevamo erroneamente riportato nel pezzo pubblicato all’indomani della gara contro l’Avellino, la squadra aveva sostenuto una seduta di scarico il giorno successivo al match, per poi fermarsi appunto nella giornata di ieri e tornare in campo oggi per iniziare la preparazione che porterà alla sfida di venerdì sera a Monza. Ed è proprio a Monza che si chiuderà questa stagione sportiva di Serie B 2025-2026, con una speranza che vogliamo esprimere senza mezzi termini: che quella possa essere, per l’Empoli, l’ultima partita di questo campionato. Come già sottolineato, gli azzurri non potranno matematicamente retrocedere in maniera diretta; di conseguenza, qualora la stagione dovesse concludersi al termine della gara in Brianza, significherebbe aver centrato la salvezza evitando anche l’appendice del play-out.

Quella contro il Monza sarà una sfida tutt’altro che semplice. Di fronte ci sarà una squadra forte, ancora in corsa per le residue possibilità di promozione diretta in Serie A. Proprio per questo, risulta inutile e dispersivo soffermarsi sulle eventuali motivazioni dei brianzoli: l’unico approccio possibile, e necessario, è quello di prepararsi ad affrontare un avversario di valore che metterà in campo il massimo delle proprie energie. Nel corso della settimana capiremo meglio quelle che saranno le scelte tattiche di Fabio Caserta in vista di questo appuntamento. La sensazione è che si possa proseguire con la difesa a tre, soluzione che potrebbe idealmente chiudere la stagione così come era iniziata. Anche sotto il profilo degli interpreti, l’undici visto contro l’Avellino appare il principale candidato ad essere riproposto dal primo minuto a Monza. L’unica possibile variazione riguarda Nasti, le cui condizioni fisiche saranno valutate nei prossimi giorni; l’ex Cremonese, infatti, è uscito con qualche problema proprio nella gara contro gli irpini. Da capire, semmai, se Elia potrà partire dall’inizio. Restano poi da monitorare anche le condizioni di Ignacchiti, assente nell’ultima uscita.

La squadra lavorerà da oggi fino alla rifinitura di giovedì. Un appuntamento – la rifinitura – che ci permettiamo di suggerire venga svolto a porte aperte, con l’auspicio che possa esserci il sostegno dei tifosi, pronti a salutare la squadra prima della partenza per la Brianza. Anche perchè in Brianza gli ultras azzurri non ci saranno come da disposizioni. Da lì, l’auspicio è quello di fare ritorno con una salvezza che, è bene ribadirlo ancora una volta, rappresenta l’obiettivo minimo di questa stagione.