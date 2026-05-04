Stessa identica situazione di Venezia. Purtroppo anche per l’atto conclusivo del campionato, ovvero la trasferta di Monza, la stragrande maggioranza dei tifosi azzurri non potrà essere presente e dare sostegno. L’osservatorio infatti ha deciso di vietare la trasferta a tutti i residenti della provincia di Firenze. La decisione non possiamo che accoglierla con dispiacere ed un pizzico di rabbia.

Per chi non avesse questo “vincolo”, sarà possibile accedere all’impianto brianzolo. Il settore ospiti dovrebbe essere comunque ai tifosi azzurri ed il costo di questo è di 7 euro compresi i diritti di prevendita. Il circuito di acquisto è quello di “Vivaticket”. Dovessero esserci disposizioni diverse per gli eventuali sostenitori azzurri presenti, ve ne daremo conto.