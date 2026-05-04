Stessa identica situazione di Venezia. Purtroppo anche per l’atto conclusivo del campionato, ovvero la trasferta di Monza, la stragrande maggioranza dei tifosi azzurri non potrà essere presente e dare sostegno. L’osservatorio infatti ha deciso di vietare la trasferta a tutti i residenti della provincia di Firenze. La decisione non possiamo che accoglierla con dispiacere ed un pizzico di rabbia.
Per chi non avesse questo “vincolo”, sarà possibile accedere all’impianto brianzolo. Il settore ospiti dovrebbe essere comunque ai tifosi azzurri ed il costo di questo è di 7 euro compresi i diritti di prevendita. Il circuito di acquisto è quello di “Vivaticket”. Dovessero esserci disposizioni diverse per gli eventuali sostenitori azzurri presenti, ve ne daremo conto.
Vergogna!
Scusate, ma qualcuno mi può spiegare le motivazioni per cui hanno vietato la trasferta a Venezia e adesso a Monza?
Mi pare di aver capito che sia a causa di un episodio successo all’Autogrill tra tifosi dell’Empoli e della Pistoiese, ma non riesco a capire cosa è successo esattamente per arrivare a prendere una decisione così drastica (Ci sono stati scontri? Feriti? Danneggiamenti?)
non successe niente. Ma oggi basta una bischerata e vietano le trasferte. Non è più una questione di partita a rischio. È solo un divieto pubitivo. Mi auguro che la società faccia ricorso, Anche se ci sono poche possibilità di ribaltare la decisione almeno che ci provino.
contro la Roma
18 daspi
Stanno reputando la nostra tifoseria turbolenta
E poi le cose te le porti dietro…
Quando non siamo in grado di trovare soluzioni si vieta! Incompetenti
potete mettere uno straccio di fonte???
dove è scritto? dov’è il documento ufficiale?
la partita è importante…la società dovrebbe provare a far ricorso
La nostra società è quella che permette in una gara fondamentale per stagionale di far venire 4 mila tifosi avversari, la società è quella che vedi nello spogliatoio dell’Arezzo a festeggiare!
È quella che da 30 anni ti fa stare in A e B (sempre se tifi Empoli).
Forza Empoli Ora e Sempre
Io sì, 20 anni di abbonamento in maratona. Te?
….io c’ero ben prima dei 30 anni in A e B, e prima del Corsi, quindi????
Si 30 anni , e in tre balletti si rischia di fare il triplete A, B ,C , grazie alla gestione del vostro amato .
Io credo che la società farà ricorso anche se le possibilità sono poche. A Carrara il ricorso fu fatto ma non portò a nessun ribaltamento
Sembra che il divieto a Venezia e Monza sia dovuto ad un Toblerone (o roba del genere) sparito in Autogrill di ritorno da Padova.
Mi sembrano divieti punitivi al limite del cervellotico che vanno a penalizzare oltremodo il restante 99,99% della tifoseria Azzurra sana.
Nient’atro da aggiungere
Non so cosa è successo ma qualcosa c’è stato altrimenti non ci sarebbe stato il divieto alla trasferta, che dire bisogna ringraziare i cogliones colpevoli dei fatti non c’è che dire ,per colpa di alcuni intelligentoni ci rimettiamo tutti .
Mi raccomando sotto con i cori x i diffidati.
Troppo penalizzati rispetto a tante piazze dove veramente ci sono fatti incresciosi fatti da tanti!
Mah che tristezza
scusate la società per fare ricorso deve spendere,poi cosa ci guadagna se dovesse vincere il ricorso?
ci guadagna (ma forse in effetti non gli interessa) che ai nostri occhi farebbe qualcosa per i colori
La società non ci vuole.
Non vuole beghe al ritorno
andranno i tifosi di san Miniato
Teoricamente potrei andarci, in quanto “pisese”, ma dubito lo farò…
ma chi e che decide chi sono le autorità
nussuno. è una notizia priva di fonte.
è piu realistico come dice uno sopra che la società non ci voglia tra i co glioni.
la fonte è un comunicato della società usciti stamattina sui social. Ecco la fonte. Le autorità che decidono, sono il ministero per la pubblica sicurezza (credo si chiami così ) per le decisioni punitive come questa o i singoli prefetti invece per le gare a rischio. Per la trasferta di Carrara il prefetto del posto indicò la gara come pericolosa e lasciò a casa gli empolesi
il comunicato della società, che non mette l’ipotetico comunicato del casms, non è una fonte.
quindi, ad oggi, è soltanto una dichiarazione della società, priva di fontamento.
tradotto, non ti vogliano tra i co glioni, e nel tragitto di ritorno.
ma che tragitto? non è che la ns tifoseria fanno i pistoleri in autostrada. E poi la squadra viene via sempre dopo i tifosi. Ma stai dicendo sul serio?
Chiedilo al monteboro, la notizia l’hanno data loro per primi:
“Empoli Football Club rende noto che, come da disposizione delle autorità competenti, è stata disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’U-Power Stadium di Monza ai residenti nella provincia di Firenze per Monza-Empoli, trentottesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26 in programma venerdì 8 maggio alle ore 20:30”
Ma è chiaro che non ti vogliono far i co. glioni. Alla squadra non fa differenza che tu ci sia o no, per la società è peggio perchè sei solo un costo e loro preferiscono spenderli di aperitivi ad arezzo. Se va male potresti rompere il xazzo a monza e non vogliono problemi ulteriori, se va bene non ti vogliono comunque in mezzo alle palle perchè hanno in programma tutti di tagliare subito la corda. Ti servono altri chiarimenti?
ma falla finita. Che costo siamo?
Scusate ma vorrei capire….la gravita’ di questi scontri con i Pistoiesi…perche’ ci sono mi sembra due pesi e due misure…
I catanzaresi a cesena lo scorso 24 Marzo hanno preso 34 Daspo con scontri con la tifoseria Cesenate fuori dallo stadio con intervento dei celerini etc…. Gli hanno vietato la trasferta successiva di Palermo e basta a quella dopo a Castellammare erano gia’ in curva e noi per due cazz ate (presumo) da quello che si dice qui siamo gia’ alla seconda trasferta vietata e non mi torna
Fatevelo spiegare dal centro di scoordinamento perchè si resta a casa un’altra volta.
non c’è stato nessuno scontro.
la società non ci vuole, non farà ricorso.
i club sono succubi, quindi non protestano.
perché non dovrebbe volere i tifosi al seguito? Come vi garbera’ spruzzare me.r da.
Scritto sul canale 200 di Sky.
L’osservatorio, che è quello che determina i divieti, sul suo sito ancora non ha diramato l’ufficialità. Vediamo domani…….
nemmeno col venezia.
quindi anche col venezia qualcuno non ci ha voluto.