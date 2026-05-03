Campionato Primavera 2

Risultati 29a giornata

–

EMPOLI – Pisa 3 – 1

Gol: 6′ Egan (E) – 12′ Mazzantini (P) – 58′ Monaco (E) – 90’+2 Orlandi (E)

Avellino – Palermo 3 1 38′ Ribaudo (P), 48′ rig. D’Onofrio (A), 63′ Amiranda (A), 67′ Spadoni (A) Bari – Salernitana 3 2 6′ Italia (B) – 45+2′ Verza (S) – 70′ Keita (B) – 81′ Mundo (B) – 89′ Barba (S) Catanzaro – Monopoli 3 0 30’ Gjoca – 74’ Ardizzone – 84’ Tassoni Cosenza – Crotone 2 0 26’ Valente – 39’ Randazzo Perugia – Ascoli 3 2 19′ Malafronte (A) – 63′ Dottori (P) – 65′ Tassotti (A) – 75′ Dottori (P) – 79′ Rondolini (P) Pescara – Benevento 5 2 24′ Cardilli (P) – 58′ Soprano (B) – 64′ Cardilli (P) – 73′ Miranda (B) – 75′ Tarantelli (P) – 81′ Rosciglioni (P) – 90’+2 D’Arcangelo (P) Spezia – Ternana 2 1 3′ Ferrazza (S) – 72′ Vannucci (S) – 74′ Coltorti (T)

Classifica dopo la 29a giornata

Giocate Punti TOTALI v n n gf gs Empoli 29 71 22 5 2 72 18 Perugia 29 52 15 7 7 46 27 Pescara 29 51 15 6 8 49 35 Avellino 29 51 13 12 4 54 35 Spezia 29 48 15 3 11 54 41 Catanzaro 29 47 14 5 10 40 33 Pisa 29 45 12 9 8 52 40 Ternana 29 41 11 8 10 49 52 Benevento 29 41 12 5 12 40 49 Monopoli 29 36 10 6 13 38 48 Bari 29 35 9 8 12 39 39 Ascoli 29 33 8 9 12 46 48 Palermo 29 27 5 12 12 35 42 Cosenza 29 26 6 8 15 31 61 Salernitana 29 22 5 7 17 27 62 Crotone 29 1 1 9 19 18 60

UNDER 16 Serie A e B

OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata

Cesena – EMPOLI 1 – 2

Gol: 30’ Di Pede (E) – 40’ Mazzi (C) – 53’ Mantovani (E)

UNDER 15 Serie A e B

OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata

Cagliari – EMPOLI 4 – 2

Gol: 5’ e 17’ Lunsadisa (C) – 25’ Vaccaro (C) – 28’ Pinna (C) – 30’ Chico (E) – 84’ Merlin (E)