Campionato Primavera 2
Risultati 29a giornata
–
EMPOLI – Pisa 3 – 1
Gol: 6′ Egan (E) – 12′ Mazzantini (P) – 58′ Monaco (E) – 90’+2 Orlandi (E)
|Avellino
|–
|Palermo
|3
|1
|38′ Ribaudo (P), 48′ rig. D’Onofrio (A), 63′ Amiranda (A), 67′ Spadoni (A)
|Bari
|–
|Salernitana
|3
|2
|6′ Italia (B) – 45+2′ Verza (S) – 70′ Keita (B) – 81′ Mundo (B) – 89′ Barba (S)
|Catanzaro
|–
|Monopoli
|3
|0
|30’ Gjoca – 74’ Ardizzone – 84’ Tassoni
|Cosenza
|–
|Crotone
|2
|0
|26’ Valente – 39’ Randazzo
|Perugia
|–
|Ascoli
|3
|2
|19′ Malafronte (A) – 63′ Dottori (P) – 65′ Tassotti (A) – 75′ Dottori (P) – 79′ Rondolini (P)
|Pescara
|–
|Benevento
|5
|2
|24′ Cardilli (P) – 58′ Soprano (B) – 64′ Cardilli (P) – 73′ Miranda (B) – 75′ Tarantelli (P) – 81′ Rosciglioni (P) – 90’+2 D’Arcangelo (P)
|Spezia
|–
|Ternana
|2
|1
|3′ Ferrazza (S) – 72′ Vannucci (S) – 74′ Coltorti (T)
Classifica dopo la 29a giornata
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|29
|71
|22
|5
|2
|72
|18
|Perugia
|29
|52
|15
|7
|7
|46
|27
|Pescara
|29
|51
|15
|6
|8
|49
|35
|Avellino
|29
|51
|13
|12
|4
|54
|35
|Spezia
|29
|48
|15
|3
|11
|54
|41
|Catanzaro
|29
|47
|14
|5
|10
|40
|33
|Pisa
|29
|45
|12
|9
|8
|52
|40
|Ternana
|29
|41
|11
|8
|10
|49
|52
|Benevento
|29
|41
|12
|5
|12
|40
|49
|Monopoli
|29
|36
|10
|6
|13
|38
|48
|Bari
|29
|35
|9
|8
|12
|39
|39
|Ascoli
|29
|33
|8
|9
|12
|46
|48
|Palermo
|29
|27
|5
|12
|12
|35
|42
|Cosenza
|29
|26
|6
|8
|15
|31
|61
|Salernitana
|29
|22
|5
|7
|17
|27
|62
|Crotone
|29
|1
|1
|9
|19
|18
|60
UNDER 16 Serie A e B
OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata
Cesena – EMPOLI 1 – 2
Gol: 30’ Di Pede (E) – 40’ Mazzi (C) – 53’ Mantovani (E)
UNDER 15 Serie A e B
OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata
Cagliari – EMPOLI 4 – 2
Gol: 5’ e 17’ Lunsadisa (C) – 25’ Vaccaro (C) – 28’ Pinna (C) – 30’ Chico (E) – 84’ Merlin (E)