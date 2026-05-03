Campionato Primavera 2

Risultati 29a giornata

EMPOLI – Pisa          3 – 1               

Gol: 6′ Egan (E) – 12′ Mazzantini (P) – 58′ Monaco (E) – 90’+2 Orlandi  (E)

 

Avellino Palermo 3 1
38′ Ribaudo (P), 48′ rig. D’Onofrio (A), 63′ Amiranda (A), 67′ Spadoni (A)
Bari Salernitana 3 2
6′ Italia (B) –  45+2′ Verza (S) – 70′ Keita (B) – 81′ Mundo (B) – 89′ Barba (S)
Catanzaro Monopoli 3 0
30’ Gjoca – 74’ Ardizzone – 84’ Tassoni
Cosenza Crotone 2 0
26’ Valente – 39’ Randazzo
Perugia Ascoli 3 2
19′ Malafronte (A) – 63′ Dottori (P) – 65′ Tassotti (A) – 75′ Dottori (P) – 79′ Rondolini (P)
Pescara Benevento 5 2
24′ Cardilli (P) – 58′ Soprano (B) – 64′ Cardilli (P) – 73′ Miranda (B) – 75′ Tarantelli (P) – 81′ Rosciglioni (P) – 90’+2 D’Arcangelo (P)
Spezia Ternana 2 1
3′ Ferrazza (S) – 72′ Vannucci (S) – 74′ Coltorti (T)

 

 

Classifica dopo la 29a giornata

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 29 71 22 5 2 72 18
Perugia 29 52 15 7 7 46 27
Pescara 29 51 15 6 8 49 35
Avellino 29 51 13 12 4 54 35
Spezia 29 48 15 3 11 54 41
Catanzaro 29 47 14 5 10 40 33
Pisa 29 45 12 9 8 52 40
Ternana 29 41 11 8 10 49 52
Benevento 29 41 12 5 12 40 49
Monopoli 29 36 10 6 13 38 48
Bari 29 35 9 8 12 39 39
Ascoli 29 33 8 9 12 46 48
Palermo 29 27 5 12 12 35 42
Cosenza 29 26 6 8 15 31 61
Salernitana 29 22 5 7 17 27 62
Crotone 29 1 1 9 19 18 60

 

UNDER 16 Serie A e B

OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata

Cesena – EMPOLI             1 – 2

Gol: 30’ Di Pede (E) – 40’ Mazzi (C) – 53’ Mantovani (E)

 

UNDER 15 Serie A e B

OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata

Cagliari – EMPOLI            4 – 2

Gol: 5’ e 17’ Lunsadisa (C) – 25’ Vaccaro (C) – 28’ Pinna (C) – 30’ Chico (E) – 84’ Merlin (E)

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Fabrizio Fioravanti

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