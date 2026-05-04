A novanta minuti dalla fine della “stagione regolare”, l’Empoli è ridiventato artefice del proprio destino. Grazie alla sconfitta della Virtus Entella a Bari al momento gli azzurri sarebbero salvi, ma chiaramente l’ultima giornata sarà decisiva. Partendo dal presupposto che almeno il playout è in cassaforte, vediamo quali sono le possibili combinazioni a seconda del risultato conseguito a Monza. Cominciamo dalle casistiche più semplici.

L’Empoli vince a Monza: Empoli salvo, a prescindere dal risultato delle altre contendenti

L’Empoli pareggia a Monza: Empoli salvo se una fra Virtus Entella e SudTirol non vince. Nel primo caso, i liguri potrebbero al massimo arrivare a 40 e, né loro né il Bari potrebbero raggiungerci a 41; nel secondo caso, il SudTirol, potrebbe al massimo raggiungerci a 41, ma la differenza reti totale (gli scontri diretti totali sono pari) premierebbe gli azzurri.

Passiamo ora al caso in cui l’Empoli perde a Monza. Empoli salvo se:

– Arriva a pari punti solamente con il SudTirol. Significherebbe che il Bari non vince e il SudTirol perde. Per le stesse ragioni che abbiamo detto per l’arrivo a 41 punti. Il risultato della V. Entella è ininfluente.

– Empoli arriva a pari punti con il Bari. In questo caso è necessario che la Virtus Entella perda in casa contro la Carrarese, il risultato di Bolzano sarebbe invece ininfluente. L’Empoli verrebbe premiato dai gol segnati negli scontri diretti contri i pugliesi.

– Empoli arriva a pari punti con Bari e SudTirol. Necessariamente il Bari dovrebbe vincere, il SudTirol perdere, l’Entella perdere. In questo caso la classifica avulsa salva SudTirol ed Empoli per maggiori punti negli scontri diretti.

In tutti gli altri casi l’Empoli sarebbe costretto al playout, compreso l’arrivo delle quattro squadre a 40 punti (Empoli perde, SudTirol perde, V. Entella pareggia, Bari vince): Classifica avulsa Virtus Entella 9; SudTirol 8; Bari 8; Empoli 7.