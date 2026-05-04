A novanta minuti dalla fine della “stagione regolare”, l’Empoli è ridiventato artefice del proprio destino. Grazie alla sconfitta della Virtus Entella a Bari al momento gli azzurri sarebbero salvi, ma chiaramente l’ultima giornata sarà decisiva. Partendo dal presupposto che almeno il playout è in cassaforte, vediamo quali sono le possibili combinazioni a seconda del risultato conseguito a Monza. Cominciamo dalle casistiche più semplici.
L’Empoli vince a Monza: Empoli salvo, a prescindere dal risultato delle altre contendenti
L’Empoli pareggia a Monza: Empoli salvo se una fra Virtus Entella e SudTirol non vince. Nel primo caso, i liguri potrebbero al massimo arrivare a 40 e, né loro né il Bari potrebbero raggiungerci a 41; nel secondo caso, il SudTirol, potrebbe al massimo raggiungerci a 41, ma la differenza reti totale (gli scontri diretti totali sono pari) premierebbe gli azzurri.
Passiamo ora al caso in cui l’Empoli perde a Monza. Empoli salvo se:
– Arriva a pari punti solamente con il SudTirol. Significherebbe che il Bari non vince e il SudTirol perde. Per le stesse ragioni che abbiamo detto per l’arrivo a 41 punti. Il risultato della V. Entella è ininfluente.
– Empoli arriva a pari punti con il Bari. In questo caso è necessario che la Virtus Entella perda in casa contro la Carrarese, il risultato di Bolzano sarebbe invece ininfluente. L’Empoli verrebbe premiato dai gol segnati negli scontri diretti contri i pugliesi.
– Empoli arriva a pari punti con Bari e SudTirol. Necessariamente il Bari dovrebbe vincere, il SudTirol perdere, l’Entella perdere. In questo caso la classifica avulsa salva SudTirol ed Empoli per maggiori punti negli scontri diretti.
In tutti gli altri casi l’Empoli sarebbe costretto al playout, compreso l’arrivo delle quattro squadre a 40 punti (Empoli perde, SudTirol perde, V. Entella pareggia, Bari vince): Classifica avulsa Virtus Entella 9; SudTirol 8; Bari 8; Empoli 7.
Quindi l’ipotesi dello spareggio col Bari in caso di arrivo a pari punto, come pensavo io, era campata in aria, giusto?Oppure c’è un ‘eventualità che mi sfugge?
Semplicemente se perde/pareggia Empoli, e vincono le altre (SudTirol, Entella e Bari, che hanno tutte partite con squadre senza obiettivi) saranno play-out.
Se noi perdiamo e il Bari vince andiamo entrambe a 40 punti e l’Entella e il Sudtirol vincono facciamo lo spareggio noi e il Bari con il “solo” vantaggio di giocare la prima partita fuoricasa ma due pareggi non bastano…se noi pareggiamo, il Bari, l’Entella e il Sudtirol vincono noi andiamo a 41 punti e il Bari a 40…facciamo lo spareggio noi e il Bari ma in questo caso, oltre a giocare il ritorno in casa, ci basterebbero 2 pareggi…
bisogna vincere a Monza per riscattare una stagione da incubo
Bisogna semplicemente fare come fatto con l’avellino e cioè frugarci le tasche
Possiamo attendere la fine del primo tempo dove prevedo non succeda niente e poi sperare che il Frosinone vada già nel primo tempo sul 2-0 ed a quel punto aprire la borsa
Secondo me finiranno in pareggio sia a Frosinone che a Monza.
Bisogna vedere se una tra Stabia, Carrarese ha voglia di giocarla.
Non so se essere ottimista o meno stavolta, perchè sembra quasi vogliano mandare una tra Entella e SudTirol agli spareggi, ma a logica noi siamo i più papabili
Quando si sa se la trasferta a Monza è libera ?
Credo che faranno di tutto perchè il Bari faccia il playout con l’Entella nei confronti del quale è più avvantaggiato rispetto all’Empoli…
ma poi cosa devono fare? Se l Entella gioca contro una che non ha obbiettivi come dovrebbero sovvertire la cosa? pensiamo a giocare e sperare che anche il Monza sia con la testa si play off. Sempre con queste alchimie. Se quelle piccine non ce le vogliono te non facevo 17 campionati di serie A
io sono daccordo con massy , la speranza piu grande e che la testa dei giocatori del monza sia gia ai play off e noi entriamo in campo con la voglia di salvarci .
I numeri dicono che se ti vuoi salvare senza passare dai play out devi provare a vincere … Se il Monza vuol cercare di agguantare il Frosinone deve provare a vincere … per cui mi aspetto che tutte e due le squadre partiranno a spron battuto per cercare di raggiungere l’obiettivo … poi chiaramente se ad un certo punto alcuni risultati saranno a favore o a sfavore … ognuna delle due squadre potrà tirare il freno a mano oppure pigiare sull’acceleratore ………….
Voi vivete nel mondo dei sogni…non ho detto che vogliono buttare giù l’En.tella, ma potrebbero voler salvare il Ba.ri…quindi potrebbero cercare di danneggiare l’En.tella affinchè il Bari faccia con loro lo spareggio e non con noi…da ora in poi vi chiamerò struzzi…
quindi se l Entella che ha stimoli fa 3 gol alla Carrarese come la danneggiano? Poi ad un playout è più difficile vincere all Entella che all Empoli
Massy immagino che segui il calcio da un pò di tempo: ma veramente non ti sei mai reso conto di cosa succede, tra arbitri scommesse e calciopoli e altre cose varie? Questo sarebbe assai preoccupante…credi che il sistema sia del tutto pulito? Lo voglio capire perchè se lo pensi davvero parlare con te è una battaglia persa in partenza…fammi sapere…
Secondo me state dando per certi alcuni risultati. Non sono sicuro che sia la Juve Stabia che la Carrarese andranno là in ciabatte. Chi lo avrebbe mai detto che il Monza avrebbe perso con il Mantova? Oppure che il Venezia avrebbe pareggiato 2 a 2 contro uno Spezia in 10?
Oppure guardiamo la serie A, un Sassuolo senza obiettivi sconfigge il Milan. Oppure anche lo stesso Empoli. Tutti avevate detto che l’Avellino sarebbe venuto con i coltelli fra i denti e ci avrebbe sicuramente sconfitto, per poi cambiare idea immediatamente dopo dicendo “eh ma l’Avellino non ha giocato e ci ha fatto vincere”.
Visto che parlate di motivazioni, allora la Carrarese ha una piccola possibilità di fare i playoff. Quindi non andranno a giocare contro l’Entella da sconfitti. Mentre la Juve Stabie le conviene fare qualche punto in più se non vuole prendere una penalizzazione che metterebbe a rischio il playoff in una posizione di svantaggio.
Finitila di fare i fenomeni con le vostre sfere di cristallo. E vediamo di concetrarci sull’Empoli.
…chi lo avrebbe mai detto che il Sassuolo battesse il Milan e la Juve pareggiasse con il Verona….
cercate di non essere sempre negativi ( e non dico a te ma a chi lo scrive tutti i giorni…) ed abbiate fiducia , con un pari al 90% salvezza diretta
Carrarese e J.Stabia giocheranno per Vincere
spero ovviamente che tu abbia ragione però i risultati a sorpresa ieri in A si sono verificate perché li siamo a 4 giornate dalla fine. L ultima giornata è un altra cosa. Poi ovviamente speriamo tutti che un pari possa bastare.
Deve perdere una fra Entella e sud tirol così tutto finisce lì; ogni altro risultato di ogni altra partita è ininfluente. Noi a Monza compresi
dobbiamo entrare con l approccio giusto..giusto per il riscatto di una stagione orribile infarcita da errori societari..quindi avanti azzurro
bisogna strappare un pareggio e sperare