Campionato Primavera 2
29a giornata
EMPOLI – Pisa
Sabato 2 maggio – ore 15.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Avellino
|–
|Palermo
|Sabato 2 maggio
|15.00
|Bari
|–
|Salernitana
|Sabato 2 maggio
|15.00
|Catanzaro
|–
|Monopoli
|Sabato 2 maggio
|15.00
|Cosenza
|–
|Crotone
|Sabato 2 maggio
|15.00
|Perugia
|–
|Ascoli
|Sabato 2 maggio
|15.00
|Pescara
|–
|Benevento
|Sabato 2 maggio
|15.00
|Spezia
|–
|Ternana
|Sabato 2 maggio
|15.00
–
UNDER 16 Serie A e B
OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata
Cesena – EMPOLI
Domenica 3 maggio – ore 15.00
A Cesena (FC) – Centro Sportico Alberto Rognoni
OTTAVI DI FINALE – Gara di Ritorno
EMPOLI – Cesena
Mercoledì 6 maggio – ore 15.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 15 Serie A e B
OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata
Cagliari – EMPOLI
Domenica 3 maggio – ore 11.00
A Assemini (CA) – Crai Sport Center