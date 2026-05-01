Campionato Primavera 2

29a giornata

 

EMPOLI – Pisa

Sabato 2 maggio – ore 15.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Avellino Palermo Sabato 2 maggio 15.00
Bari Salernitana Sabato 2 maggio 15.00
Catanzaro Monopoli Sabato 2 maggio 15.00
Cosenza Crotone Sabato 2 maggio 15.00
Perugia Ascoli Sabato 2 maggio 15.00
Pescara Benevento Sabato 2 maggio 15.00
Spezia Ternana Sabato 2 maggio 15.00

UNDER 16 Serie A e B

OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata

Cesena – EMPOLI

Domenica 3 maggio – ore 15.00

A Cesena (FC) – Centro Sportico Alberto Rognoni

 

OTTAVI DI FINALE – Gara di Ritorno

EMPOLI – Cesena

Mercoledì 6 maggio – ore 15.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 15 Serie A e B

OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata

Cagliari – EMPOLI

Domenica 3 maggio – ore 11.00

A Assemini (CA) – Crai Sport Center

 

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Fabrizio Fioravanti

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