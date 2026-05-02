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Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Giornata da forti emozioni ieri! Un grazie di cuore ad Avellino calcio per non aver intralciato la nostra salvezza! Ci sarà i modo nel.prossimo campionato per sdebitarsi di questo favore! Il nostro Pres. non sbaglia mai un accordo nei momenti giusti! Forza Empoli forza Avellino! Uniti ci salverem!
Pensi di essere intelligente o divertente?
Be non ha tutti i torti.
A me ha dato l’impressione di una squadra per così dire, che non ha giocato alla morte
Esatto, probabilmente i playoff non gli interessano
Beh, tra “non giocare alla morte ” e “regalare una partita” c’è una bella differenza.
Avevo scritto qualche giorno fa che almeno sulla carta, le motivazioni dell’Empoli erano superiori a quelle di un Avellino, che aveva già raggiunto il traguardo dell’obiettivo principale.
La motivazione di arrivare a un playoff come ottavo, è sicuramente inferiore a quella di dover vincere tassativamente la partita per avere speranze di salvarsi.
Quello che temevo, non era l’Avellino, era la reazione della nostra squadra.
Per una volta che noi ci abbiamo messo garra e mente lucida il merito è degli altri che non hanno giocato alla morte…siete patetici
È così, fattene una ragione e impara a vedere una partita
Ovviamente prima vittoria in casa contro l’Avellino in partite di Campionato (A o B).
In realtà c’era già un 2-0 nell’edizione di Coppa Italia 1987/1988
Certo che queste sintesi lasciano proprio a desiderare:
1) Manca la seconda parata di Fulignati (quella più importante, che ha salvato l’uno a zero)
2) manca l’azione che ha portato al rigore su Shpendi
In compenso c’è un minuto di entrata in campo del 1° e del 2° tempo…
Pensavo che molti di quelli che c’erano con l’Entella non venissero , ma così tanti in meno no , si legge bene la scritta con le sedute bianche , biglietti a 2 euro non c’era scuse quante volte ancora capiterà di essere in questa situazione ?…
Prima ho lasciato stare ma ora , finito il campionato chiedo un incontro col Sindaco mi porterò immagini, dati e tutto quello che posso , oltre tutto manderò alla Regione e fino a Roma anche io o le mie conoscenze !
Non deve essere fatto in nessun modo se no su misura , porterò confronto con Arezzo …
Ti combatto fino alla fine Biancazzurro 💪
Non riesci a goderti un po’ di vita neanche dopo una vittoria simile !
La vera lotta non è con me, è con te stesso, dopo che sarai andato dal sindaco, dopo che sarai andato in regione, dopo Roma … dopo Arezzo , vai anche dal dottore, così tanto per prenderci un caffè insieme…. Raccontagli tutto E senti cosa ti dice.
oltre al sindaco devi convincere Monte.boro. Anzi soprattutto loro.
Pensavo che molti di quelli che c’erano con l’Entella non venissero , ma così tanti in meno no , si legge bene la scritta con le sedute bianche , biglietti a 2 euro non c’era scuse quante volte ancora capiterà di essere in questa situazione ?…
Prima ho lasciato stare ma ora , finito il campionato chiedo un incontro col Sindaco mi porterò immagini, dati e tutto quello che posso , oltre tutto manderò alla Regione e fino a Roma anche io o le mie conoscenze !
Non deve essere fatto in nessun modo se no su misura , porterò confronto con Arezzo ..
Ma stai scherzando 3.500 metà mummie
1.500 se dato anche troppo …
ma non diciamo fesserie neache vicini…
ma che prendete la voglio anche io ?
sta bono tu sei già apposto un ti manca nulla
non hanno risposto neanche al coro basico empoli,empoli,empoli piu’ che mummie son proprio dei morti!
Faccio i miei complimenti alla tifoseria dell’Avellino, niente a che vedere con quelli del Napoli, molto maleducati!!!!