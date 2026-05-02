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Redazione PianetaEmpoli

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18 Commenti

  1. Giornata da forti emozioni ieri! Un grazie di cuore ad Avellino calcio per non aver intralciato la nostra salvezza! Ci sarà i modo nel.prossimo campionato per sdebitarsi di questo favore! Il nostro Pres. non sbaglia mai un accordo nei momenti giusti! Forza Empoli forza Avellino! Uniti ci salverem!

        • Beh, tra “non giocare alla morte ” e “regalare una partita” c’è una bella differenza.
          Avevo scritto qualche giorno fa che almeno sulla carta, le motivazioni dell’Empoli erano superiori a quelle di un Avellino, che aveva già raggiunto il traguardo dell’obiettivo principale.
          La motivazione di arrivare a un playoff come ottavo, è sicuramente inferiore a quella di dover vincere tassativamente la partita per avere speranze di salvarsi.
          Quello che temevo, non era l’Avellino, era la reazione della nostra squadra.

        • Per una volta che noi ci abbiamo messo garra e mente lucida il merito è degli altri che non hanno giocato alla morte…siete patetici

  2. Ovviamente prima vittoria in casa contro l’Avellino in partite di Campionato (A o B).
    In realtà c’era già un 2-0 nell’edizione di Coppa Italia 1987/1988

  3. Certo che queste sintesi lasciano proprio a desiderare:
    1) Manca la seconda parata di Fulignati (quella più importante, che ha salvato l’uno a zero)
    2) manca l’azione che ha portato al rigore su Shpendi
    In compenso c’è un minuto di entrata in campo del 1° e del 2° tempo…

  4. Pensavo che molti di quelli che c’erano con l’Entella non venissero , ma così tanti in meno no , si legge bene la scritta con le sedute bianche , biglietti a 2 euro non c’era scuse quante volte ancora capiterà di essere in questa situazione ?…
    Prima ho lasciato stare ma ora , finito il campionato chiedo un incontro col Sindaco mi porterò immagini, dati e tutto quello che posso , oltre tutto manderò alla Regione e fino a Roma anche io o le mie conoscenze !
    Non deve essere fatto in nessun modo se no su misura , porterò confronto con Arezzo …

    • Non riesci a goderti un po’ di vita neanche dopo una vittoria simile !
      La vera lotta non è con me, è con te stesso, dopo che sarai andato dal sindaco, dopo che sarai andato in regione, dopo Roma … dopo Arezzo , vai anche dal dottore, così tanto per prenderci un caffè insieme…. Raccontagli tutto E senti cosa ti dice.

  6. Pensavo che molti di quelli che c’erano con l’Entella non venissero , ma così tanti in meno no , si legge bene la scritta con le sedute bianche , biglietti a 2 euro non c’era scuse quante volte ancora capiterà di essere in questa situazione ?…
    Prima ho lasciato stare ma ora , finito il campionato chiedo un incontro col Sindaco mi porterò immagini, dati e tutto quello che posso , oltre tutto manderò alla Regione e fino a Roma anche io o le mie conoscenze !
    Non deve essere fatto in nessun modo se no su misura , porterò confronto con Arezzo ..

  7. Ma stai scherzando 3.500 metà mummie
    1.500 se dato anche troppo …
    ma non diciamo fesserie neache vicini…
    ma che prendete la voglio anche io ?

  8. Faccio i miei complimenti alla tifoseria dell’Avellino, niente a che vedere con quelli del Napoli, molto maleducati!!!!

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