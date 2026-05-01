Si è giocata la 37a giornata di Serie B che ha visto il primo verdetto ufficiale: il Venezia pareggia a Spezia e torna in Serie A. Clamorosa sconfitta del Monza a Mantova; la squadra di Modesto va sul 2-0, subisce la rimonta del Monza ma nel recupero il Mantova realizza il gol vittoria. Al secondo posto c’è il sorpasso del Frosinone che espugna Castellammare battendo di misura la Juve Stabia. A questo punto manca solo un punto alla squadra di Alvini per la promozione diretta. Si infiamma la lotta salvezza con Reggiana, Spezia e Pescara quasi condannate alla retrocessione diretta: la Reggiana perde il derby a Modena, lo Spezia va sotto 2-0 ma rimonta in dieci uomini per il 2-2 definitivo mentre il Pescara nel finale sbaglia il rigore del vantaggio e poi viene sconfitto da un gol del Padova al 95′. Si salva matematicamente la Sampdoria che batte un Sudtirol in crisi nera. Vincono anche Empoli e Bari rispettivamente contro Avellino e Entella. Venerdì prossimo ultima giornata, ultimi 90 minuti di fuoco per tutti i verdetti definitivi del campionato.

Questi i risultati e la classifica:

SPEZIA-VENEZIA 2-2

SAMPDORIA-SUDTIROL 1-0

PALERMO-CATANZARO 3-2

PADOVA-PESCARA 1-0

MODENA-REGGIANA 2-1

MANTOVA-MONZA 3-2

JUVE STABIA-FROSINONE 0-1

EMPOLI-AVELLINO 1-0

CARRARESE-CESENA 0-0

BARI-V.ENTELLA 2-0