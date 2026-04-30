Sale l’attesa per la gara di domani al Castellani con l’Avellino. Il momento è decisivo, forse il più importante da trenta anni a questa parte…domani infatti gli azzurri si giocheranno tantissimo nella corsa alla salvezza ma anche del proprio futuro. Per questo stanotte sono comparsi alcuni striscioni da parte dei tifosi nelle vie della città di incitamento ma anche di responsabilità verso la squadra. Significativo quello affisso davanti allo stadio che riporta la scritta “Difendiamo la nostra storia”. Anche sui social nella giornata di oggi vari appelli dai gruppi Ultras della maratona in cui si invita tutti allo stadio e di colorare il più possibile lo stadio con bandiere, sciarpe, magliette e stendardi.
Il messaggio è chiaro, la città di Empoli non si arrende, ci crede ancora ma chiede risposte sul campo per difendere la propria storia.
Ahahahah altro che questi potevano scrivere i nostri ultras. Sempre più imbarazzanti…
Detto questo lo ripeto ci salviamo sicuramente
Ma una domanda ma te che sei l’occasionale di turno o fai parte di qualche gruppo della maratona ?
Non ti preoccupare e pensa a cantare domani.
sanno scrivere anche.. un è poco
per spingere gli invertebrati dei ns giocatori serve ben altro…. proporrei il foo al cuxo!!!!
Questi si sono venduti l’anima alla famiglia Corsi ormai è lampante… nessuno che abbia solo osato fare o scrivere qualcosa contro la contessina dopo i gravissimi fatti di arezzo…vergogna!!!
tu hai scoperto l’acqua calda
Rebecca DIMISSIONI IMMEDIATE!!!!!!!!
Ancor non è finita forza magico Empoli
oibo’ che paura
Rebecca ha mandato via Gian Marco Lupi, perché non si metteva la maglia del Arezzo
…Fab Rizi o …ha mandato via Akkardi , Ghe lfi e Lu pi….quando si è reso conto che….. prendevano strade non conosciute
…sie e cotica! Lo sa lui perchè l’hanno messo all’uscio vai. Un altro dei protagonisti della fiaba dello stadio…dio ce ne scampi e liberi.
Andava fatto lunedì ,ok ma tardi …
8 giorni alla fine ma già domani alle 17:00 avremo più chiara la situazione,
Ora e inutile tra 8 giorni sarà l’ora di chiedere non caschiamo nel banale ,
E poi non ha ammazzato nessuno ha fatto una caxxata da donna innamorata del marito , a me interessa lo Stadio ha promesso anche in serie C …
quindi gli dò tempo fino a luglio dove deve esserci il progetto approvato!
Enrico la donna innamorata visto che è vice presidente di una squadra potrebbe essere anche da ufficio inchiesta!
Andrebbe affisso dentro lo spogliatoio. Empoli città con la gente c’è sempre stata!
Rebecca Vattene
Ogni tanto si svegliano un po’, ma mi raccomando sotto con gli applausi che sono la specialità della maratona inferiore .
Tutti uniti che un accordo si può ancora trovare per restare in B. La cosa importante è sta tranquilli e come dico sempre: Chi dalla vipera è stato pinzato, della lucertola ha paura!
Vorrei intervenire sulle querelle “Spogliatoi Arezzo”. Premetto che il personaggio in questione è, per me, di una simpatia vicina allo zero, e sorvolo sulle sue capacità manageriali, tanto ci sono i risultati a certificarle. Per quanto riguarda la questione, se si fosse trattato di una persona qualsiasi, nessun problema a festeggiare col proprio marito, anzi. Visto però che si tratta di un personaggio pubblico, che ricopre un ruolo di primo piano in una società, che tra l’altro, facendo i dovuti scongiuri, potrebbe essere avversaria di quella del marito l’anno prossimo, e viste le inevitabili polemiche che il gesto in questione avrebbe generato, io al suo posto avrei evitato, e magari avrei festeggiato in privato, lontano dai social e dalle possibili polemiche collegate. La cosa grave non è il gesto in se, quanto il non aver capito le conseguenze insite nel gesto stesso. Purtroppo, se si ricoprono certi ruoli, il privato è un po’ meno privato rispetto alla gente comune, ed un manager, o presunto tale, dovrebbe riuscire a capire certe differenze.
magari chiedere scusa, ma a monteboro sono come Fonzie
Non hanno potuto scrivere di meglio perchè i cenci e la vernice li ha passati monteboro.
Belli gli striscioni in città! Ne abbiamo passate tante, supereremo anche questa.