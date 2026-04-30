Sale l’attesa per la gara di domani al Castellani con l’Avellino. Il momento è decisivo, forse il più importante da trenta anni a questa parte…domani infatti gli azzurri si giocheranno tantissimo nella corsa alla salvezza ma anche del proprio futuro. Per questo stanotte sono comparsi alcuni striscioni da parte dei tifosi nelle vie della città di incitamento ma anche di responsabilità verso la squadra. Significativo quello affisso davanti allo stadio che riporta la scritta “Difendiamo la nostra storia”. Anche sui social nella giornata di oggi vari appelli dai gruppi Ultras della maratona in cui si invita tutti allo stadio e di colorare il più possibile lo stadio con bandiere, sciarpe, magliette e stendardi.

Il messaggio è chiaro, la città di Empoli non si arrende, ci crede ancora ma chiede risposte sul campo per difendere la propria storia.