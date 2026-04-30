Ultima gara casalinga (almeno a livello di regular season) per gli azzurri. Di fronte l’Avellino che sogna i playoff e che sarà seguito al Castellani da tantissimi tifosi. Per l’Empoli c’è solo un risultato a disposizione e poche chiacchiere di contorno. Vediamo le ultime.

Formazione sempre difficile da individuare da quando è arrivato mister Caserta, quella di domani lo sarà ancor di più ed il margie di errore è alto. Si dovrebbe tornare alla difesa a quattro dopo che a Venezia si è rivista quella a tre. Partiamo con il dire quelli che dovrebbero essere gli attori certi di giocare: Fulignati in porta, Guarino e Lovato nei centrali di difesa, Magnino in una posizione in mezzo al campo e Shpendi in attacco. Per il resto possono essere tutti in ballottaggio. Tornando a quattro potrebbe essere ipotizzabile, ma non certo, rivedere anche Moruzzi. Curto e Candela si giocano la maglia a destra. Elia e Ghion ed Haas sono tra i convocati ma sappiamo non essere al top. Rientra Fila mentre Ebuehi alza bandiera bianca e va con Pellegri tra gli indisponibili.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Ebuehi, Ignacchiti

Mister Caserta evidenzia come la gara di domani sia quella dell’anno e dai suoi vuole che venga dato oltre il massimo.

Sarà un 4-3-1-2 quello che manderà in campo Ballardini. Non arrivano segnali di particolari ballottaggi se non in attacco tra Biasci e Russo per andare al fianco di Patierno. Palumbo sarà il trequartista a supporto. In porta indisponibile il portiere Iannarilli, gioca Daffara. In difesa andranno Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa. L’ex, Simici, non ce la fa. Con lui, tra gli indisponibili, anche Marson, Milani, Sala, Reale e Iannarilli.

Il tecnico Ballardini crede all’impresa playoff ma mette in guardia sugli azzurri che definisce affamati di punti e più forti rispetto alla classifica.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-3: Fulignati; Curto, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Degli Innocenti, Yepes; Shpendi, Popov, Elia.

4-3-1-2: Daffara; Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno.