Ultima gara casalinga (almeno a livello di regular season) per gli azzurri. Di fronte l’Avellino che sogna i playoff e che sarà seguito al Castellani da tantissimi tifosi. Per l’Empoli c’è solo un risultato a disposizione e poche chiacchiere di contorno. Vediamo le ultime.

Formazione sempre difficile da individuare da quando è arrivato mister Caserta, quella di domani lo sarà ancor di più ed il margie di errore è alto. Si dovrebbe tornare alla difesa a quattro dopo che a Venezia si è rivista quella a tre. Partiamo con il dire quelli che dovrebbero essere gli attori certi di giocare: Fulignati in porta, Guarino e Lovato nei centrali di difesa, Magnino in una posizione in mezzo al campo e Shpendi in attacco. Per il resto possono essere tutti in ballottaggio. Tornando a quattro potrebbe essere ipotizzabile, ma non certo, rivedere anche Moruzzi. Curto e Candela si giocano la maglia a destra. Elia e Ghion ed Haas sono tra i convocati ma sappiamo non essere al top. Rientra Fila mentre Ebuehi alza bandiera bianca e va con Pellegri tra gli indisponibili.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Ebuehi, Ignacchiti

Mister Caserta evidenzia come la gara di domani sia quella dell’anno e dai suoi vuole che venga dato oltre il massimo.

Sarà un 4-3-1-2 quello che manderà in campo Ballardini. Non arrivano segnali di particolari ballottaggi se non in attacco tra Biasci e Russo per andare al fianco di Patierno. Palumbo sarà il trequartista a supporto. In porta indisponibile il portiere Iannarilli, gioca Daffara. In difesa andranno Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa. L’ex, Simici, non ce la fa. Con lui, tra gli indisponibili, anche Marson, Milani, Sala, Reale e Iannarilli.

Il tecnico Ballardini crede all’impresa playoff ma mette in guardia sugli azzurri che definisce affamati di punti e più forti rispetto alla classifica.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-3: Fulignati; Curto, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Degli Innocenti, Yepes; Shpendi, Popov, Elia.

4-3-1-2: Daffara; Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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7 Commenti

  3. io posso vedere le partite di serie A e B su DAZN. al mio computer.
    come faccio a vedere empoli-avellino il.primo maggio su telefonino?

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