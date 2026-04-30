La febbre da “playoff” dei tifosi biancoverdi è davvero alta e lo dimostra il sold out arrivato in poche ore per quanto riguarda il settore ospiti. La presenza di tifosi biancoverdi però non si ridurrà unicamente allo spicchio loro dedicato in maniera specifica. Stiamo infatti registrando, anche grazie ai social (diverse le foto postate del biglietto acquistato), che diversi tifosi dell’Avellino saranno presenti anche in maratona superiore, settore che sulla carta è dedicato ai nostri supporters.

n quello specifico settore, come da disposizioni, la vendita è aperta soltanto ai residenti nella regione Toscana. Indubbiamente questo va a limitare una possibile alta concentrazione di tifosi campani, ma non sono pochi i tifosi biancoverdi che vivono nella nostra regione. Oltretutto il prezzo di 2 euro non tiene conto della fede. Per questo raccomandiamo a tutti, soprattutto agli “ospiti” un comportamento intelligente che possa andare ad evitare qualsiasi problematica.