La febbre da “playoff” dei tifosi biancoverdi è davvero alta e lo dimostra il sold out arrivato in poche ore per quanto riguarda il settore ospiti. La presenza di tifosi biancoverdi però non si ridurrà unicamente allo spicchio loro dedicato in maniera specifica. Stiamo infatti registrando, anche grazie ai social (diverse le foto postate del biglietto acquistato), che diversi tifosi dell’Avellino saranno presenti anche in maratona superiore, settore che sulla carta è dedicato ai nostri supporters.
n quello specifico settore, come da disposizioni, la vendita è aperta soltanto ai residenti nella regione Toscana. Indubbiamente questo va a limitare una possibile alta concentrazione di tifosi campani, ma non sono pochi i tifosi biancoverdi che vivono nella nostra regione. Oltretutto il prezzo di 2 euro non tiene conto della fede. Per questo raccomandiamo a tutti, soprattutto agli “ospiti” un comportamento intelligente che possa andare ad evitare qualsiasi problematica.
Sai come gode Enrico, prepara la bottiglia che probabilmente festeggerai su tutti i fronti.
Te che sei il bene di Empoli….
Purtroppo Enrico ha ragione da vendere
Sempre forza magico azzurro.
Solo per la maglia.
Tutti allo stadio.
al mio segnale scatenate l’inferno
Spiegami perché ad Arezzo a giorni partono i lavori 48 milioni 12.931 la capienza loro ci rientrano perché un lo fanno da 17.800?
e li non puoi mettere la provincia perche non copre gli abitanti che c’è in zona e li il tifo non conta provincia di Firenze 1.000.000 do abitanti che prendono Prato e Pisa arrivi a 2.000.000 milioni!
la provincia di Arezzo 333.000 poco più …
si sta parlando del commerciale , che non c’entra nulla col calcio …
Te lo ridico con me non c’è la fai …
Prova a difendere la città e i colori invece di fare il super tifoso di noi altri!
Dovresti mettere i cartelloni sparsi per Empoli e dintorni , lo scrive qui e siamo i soliti anche qui non c’è la fai ,a essere obbiettivo , ti piace fare il super tifoso , ma sei un doppione e ragioni da tale !
Quelli che scrivono qui vengono già tutti quei 2/3 che dicono di no e ci sono pure loro!
Con l’avellino non cè rivalità accesa, però secondo me è sbagliato mescolare le due tifoserie visto il nostro momento non facile.
Siamo una città civile ed una tifoserie altrettanto civile, ma pensare se dovessimo subire una sonora sconfitta e dalla maratona superioriore partisse qualche sfottò.
..parla per te, io non rompo le palle a nessuno, ma la cosa dev’essere reciproca. In caso contrario mi muovo di conseguenza.
Ti becchi il Daspo … meno siamo e più posti per gli amici di Biancoazzurro !
vero sul daspo, quello per noi è sicuro, come i posti che liberi agli ospiti
Enrico hai vinto, ci sei quasi, niente stadio per altri 40 anni e il bello è che sei anche contento.
Vai ad Arezzo così ti diverti.
ringrazia il tuo padrone anche per me
Ragazzi ma fatela finire di provocare Enrico. Ha ragione da vendere, chi provoca in continuazione ha poco altro da dire. Lo stadio davvero pensate si faccia? E ha senso farlo così enorme? Bianco azzurro pensa a domani vai… se però non vinciamo mi raccomando un fischietto fallo
Vabbè ma la società come può impedire ad un residente in Toscana, magari anche ad Empoli e tifosi dell’Avellino ad andare in maratona superiore?
Credo che non sia possibile vietare l’acquisto in base al luogo di nascita.
puoi solo mettere al massimo residenti in provincia di Firenze
Semplicemente vedendo maratona solo ed esclusivamente a chi ha abbonamento (quindi no vendita libera) o ad un amico che lo ha. É che questa società venderebbe anche la madre pur di intascare 10.000 euro in più
Sullo stadio il pensiero di Enrico, con quasi tutte le sfaccettature è giusto, condivisibile e sul quale dovrebbe metterci tutti d’accordo.
Il fatto è che ad Arezzo o a La Spezia o a Pisa o in altre piazze dove fanno un restyling o rifacimento dell’attuale c’è una piazza un pò più importante della nostra come numeri e la consapevolezza della loro dimensione e quindi uno stadio adatto e coerente anche con anni di serie B.
Qui a Empoli il tutto è un pò nato con il fatto che si faceva più A che B e l’ingordigia della nostra società ha pensato bene a portare avanti un progetto che vada a riempirlo di ospiti in almeno 8/9 partite in serie A e comunque 3/4 in serie B. Ma non era contemplato il discorso C al di là delle dichiarazioni di faccciata.
Oltre al discorso di pensare troppo al business dei biglietti e quindi ad una capienza esagerata c’era naturalmente bisogno di una certa volumetria per farci stare tutte le attività commerciali che nei progetti avrebbero contribuito (oltre che dalla politica) a reggere finanziariamente il tutto.
Il problema è stata anche la politica locale in quell’estate 2015, dove con una proprietà ancora con energie doveva essere cavalcata l’idea, con una squadra che si stava stabilizzando a buoni livelli e con ancora entusiasmo nella gente.
ed i prezzi all’epoca erano molto più contenuti a farlo!
Poi il discorso dei biglietti è legato anche alla poca fame di calcio che ha la nostra piazza (eccetto lo zoccolo duro), perchè con 2 euro dovevano essere polverizzati dai locali.
l’Avellino, ma soprattutto l’Irpinia ha evidentemente residenti della zona e Toscani che aspettavano questa partita da diverse settimane e forse anche qualche con qualche magheggio informatico credo saranno presenti anche non residenti in Toscana.
Bravo Andrea78 analisi molto condivisibile.
Si ma perché dico che 17.800 l’ho sempre detto se li metta in tribuna … falla da 8.000
chi se ne frega la curva non deve essere sopra i 2.500 /2.800 …
Chi dice a che non ci comprava i palloni?
Ora tutto d’un tratto i biglietti a 2 euro ci compra i palloni ? si neache quelli cinesi!
ma poi nessuno risponde perché Arezzo ci rientra e noi no? da 12.931 …
E un torna il discorso il commerciale come torna a loro deve tornare anche da noi …
O sono ciucchi loro e noi furbi o un si spiega …
Allora si fa come loro si chiama il loro progettista e ci si fa spiegare !
Se poi in Comune sono tutti rintronati io un ci posso fare nulla ….
io abito in Emilia Romagna ma tifo empoli, ero a Venezia in mezzo ai Veneziani nel settore che doveva essere degli ospiti ma era aperto agli ospiti. l unico modo che poteva esserci per limitare la presenza dei tifosi ospiti era vincolare l’acquisto del biglietto alla tessera del tifoso solo per la curva ospiti lo poteva fare solo la questura ma si vede che non si temono casini, certo che se ci scappano delle provocazioni poi succedono dei guai
ai locali era aperto scusate
La Vice del Beatoamato , sei stata ad Arezzo hai il marito che gioca nell’ Arezzo ma 2 parole col progettista spero li abbia fatte …
Se ci rientrano loro ci si rientra anche noi!
Usa questa come scusa da retta ma fammi smontare la ferraglia !
il problema stadio credo sia definitamente risolto sperando di sbagliarmi…..
oggi come oggi …il problema stadio mi pare sia il minore dei mali….anche perchè se sarà C …si può giocare tranquillamente a Petroio
Potrebbero volare degli schiaffi ….. spero di sbagliarmi.
credo Di si. SE loro fanno gol e I tifosi esultano me vola qualcuno dalla maratona. Ognuno deve stare nel suo settore. ma tanto Al padrone solo interessa l’incasso
la società sarà responsabile di eventuali incomprensioni.
ce lo fanno apposta. ci odiano.
via la famiglia c o r s i da empoli
Bravo Biancoazzurro , sono stati messi striscioni per la città , il nostro se fatto di più un si può !
Non capisco che cosa c’è di strano se il Castellani sarà per il 90 % invaso dai tifosi Irpini, d’altra parte se con i biglietti a 2euro per l’ennesima volta non si riesce a riempire lo stadio dimostrando che agli Empolesi del calcio gliene frega il giusto giusto vendere i biglietti ai tifosi ospiti ed a fare contento il cassiere di monteboro, il prossimo anno la capienza di Petroio sarà anche troppo.
Non è vero che agli empolesi non frega niente, è che tantissimi empolesi sono stanchi di essere presi per le mele da madama la contessa e reverendo padre e quindi hanno tirato i remi in barca. Ma da anni, basterebbe poter vedere i dati reali degli abbonati togliendo gli omaggi della società e i posti infilati nei pacchetti sponsor.
scusate ma se per comprare su Vivaticket serve la fidelity card ma quanti tifosi irpini dal resto della Toscana arriveranno mai per comprare i biglietti allo store? poi tutto può essere. Ma saranno qualche decina
li comprano domani al centro di scoordinamento
massy hai controllato su vivaticket e serve la fidelity card? comunque e quello che avevo scritto io
confermo ho controllato su vivaticket e per la maratona superiore serve la fidelity card quindi non credo saranno tanti in maratona
gli importa una sega alla società…bada in che situazione siamo…si arriva ultimi e con la terza maglia dell empoli dei colori dell arezzo
L’arezzo è amaranto, mica color m.xrda come la nostra terza maglia voluta dalla princi’!
La vera vergogna nn è che ci siano tifosi avellinesi in maratona!! La vergogna è che con i biglietti a 2 euro nn siamo riusciti a riempirla noi!