Prosegue la preparazione della squadra di Nesta in vista della gara di domenica sera con l’Empoli. Sarà l’ultima partita casalinga della stagione e di sicuro il Monza vorrà onorare l’impegno per congedarsi dalla Serie A nel miglior modo possibile.

In attacco dovrebbe partire titolare Keita, rientrato dall’infortunio nell’ultima gara con l’Udinese in cui ha anche segnato il gol vittoria. Problemi in difesa con la squalifica di Pedro Pereira e con Izzo, Caldirola e D’Ambrosio attualmente infortunati con quest’ultimo che però potrebbe recuperare.

Fuori per infortunio anche Gagliardini, Pessina e Ganvoula.