Prosegue la preparazione del Frosinone verso l’importantissima gara di domenica con l’Empoli al Castellani. A due giorni dalla sfida sono pochissimi i dubbi di Di Francesco che dovrà fare a meno del portiere titolare Turati, infortunato nel corso dell’ultima gara giocata con la Salernitana. Al suo posto toccherà a Cerofolini. In difesa è in forte dubbio Okoli che sta svolgendo allenamenti differenziati, per la sua eventuale sostituzione è ballottaggio tra Bonifazi, che appare in vantaggio, e Monterisi.

Conferme negli altri reparti con l’attacco composto dalla coppia Soulè e Brescianini a supporto di Cheddira.

La squadra di Di Francesco avrà al seguito molti tifosi, sono infatti oltre 1600 i tagliandi venduti finora ma si presume che si arrivi a 2000.