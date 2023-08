Liam Henderson e il Palermo, l’interesse non si è mai spento. I rosanero avevano fatto sentire il loro interesse diverso tempo fa, poi il tutto si era affievolito anche perchè la posizione dello scozzese, in seno all’Empoli, sembrava essersi fatta solida. Adesso che, qualche nuovo scricchiolio si ricomincia a sentire, ecco che le sirene rosanero tornano a suonare con più forza. Henderson è uno degli obiettivi più importanti del mercato palermitano.

L’arrivo ad Empoli di Kovalenko potrebbe a questo punto essere un ulteriore spinta in più verso l’uscita. Non è mistero che Zanetti sia molto contento di avere Liam, ma va da se che il suo ruolo è quello di essere alternativa a Baldanzi. Se adesso si va ad aggiungere una nuova pedina in quella stessa posizione, chiaro che il tutto rischia di complicarsi ancor di più. Indubbiamente questa è la classica situazione da gong finale, con anche altre squadre che potrebbero affacciarsi per reclamare il giocatore. Situazione che ci poteremo fino alla fine del mercato.