Brutte notizie per Elia Caprile che dalle prossime partite avrebbe dovuto trovare il riscatto post Verona. Ed invece cosi non sarà perchè per lui si parla di un infortunio molto serio alla caviglia. Dalla conferenza stampa emerge che il portiere dovrà stare fermo almeno due mesi, tempi che si potrebbero allungare se dovesse subire intervento chirurgico.

L’Empoli si trova cosi costretto a tornare sul mercato. Da capire se si darà fiducia a Perisan, andando a pescare un possibile secondo, o se invece si troverà la possibilità di andare su un primo. Situazione ad oggi non semplicissima. Questo però lo capiremo nei prossimi giorni. Adesso ci preme davvero mandare un grande abbraccio ad Elia, con la speranza di vederlo presto tra i pali.