Secondo turno di campionato e per l’Empoli ci sarà la trasferta di Monza. Due squadre reduci da una sconfitta alla prima di campionato, due squadra che hanno quindi voglia di rifarsi immediatamente. Per l’Empoli, nonostante la gara sia tutt’altro che facile, l’obbligo di muovere la classifica alla luce di un calendario che dopo vedrà tre impegni difficilissimi. Vediamo le ultime:

In casa azzurra non ci si muove dal 4-2-3-1 ed anche a livello di formazione titolare non ci si attendono particolari novità rispetto alla gara di Verona. Come già raccontato in settimana, i ballottaggi principali sono due: Cacace-Pezzella, Caputo-Piccoli. Detto che in vantaggio sono i primi, considerando che per le altre posizioni non ci attendiamo novità, l’undici potrebbe essere davvero un copia ed incolla. Eccezione però sarà la porta, dove Perisan (guarda caso lo stadio dove esordì lo scorso anno) prenderà il posto dell’infortunato Caprile. A disposizione di mister Zanetti anche Bereszinski, Kovalenko e, soprattutto Cambiaghi: per il laterale sinistro ci sarà spazio a gara in corsa. Recuperano Walukiewicz e Fazzini che vanno in panchina. Per Monza non partirà Henderson che è già in viaggio per Palermo

Gli indisponibili sono: Caprile, Maldini

Mister Zanetti vuole un miglioramento dalla squadra, guardando sia alla prestazione che al risultato.

Per il Monza il modulo tattico sarà quello del 3-4-2-1. Anche i brianzoli non dovrebbero apportare grandi novità rispetto alla prima uscita di campionato. Una variazione dovrebbe essere rappresentata, in difesa, da Izzo per D’Ambrosio, Ballottaggio per la maglia di punta centrale con Mota che potrebbe essere preferito a Maric. Dietro la punta dovrebbero andare con quasi certezza Caprari e Colpani. In campo regolarmente anche Ciurria che in settimana aveva lamentato dei problemi. Da capire se Akpa verrà tesserato in tempo per la gara. Indisponibile Bettella.

Il tecnico Palladino si palesa sereno rispetto al lavoro dei suoi, convinto che il Monza saprà far bene contro gli azzurri.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kiriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota.

4-2-3-1: Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo.