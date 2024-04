Meno cinque al termine di questo incredibile campionato, e per gli azzurri arriva il turno della Dea. A Bergamo affronteremo una delle squadre più in palla di questa stagione, gara che arriva con la conoscenza del risultato del Frosinone (già noto) e quello di Verona ed Udinese. Va da se che adesso si guarda tutto, e se soprattutto i friulani dovessero perdere a Bologna, il cuore potrà essere un pizzico più leggero. Fare punti sarà un’impresa che la squadra di Nicola cercherà con tutte le proprie forze. Vediamo le ultime:

In casa azzurra ci sarà continuità di modulo con il 3-4-2-1 ad essere l’assetto tattico. Difesa blindatissima negli uomini, con i dubbi che sono annidati più avanti. Sulla fascia sinistra da capire se sarà Pezzella o Cacace, ma da capire anche se sarà Grassi o Marin più a destra. Sulla trequarti si dovrebbe rivedere Zurkowski, che rispetto al Napoli rileverà Fazzini, al fianco di Cambiaghi. Non da sottovalutare però un Cancellieri. Scontato Niang dall’inizio vista anche l’assenza di Cerri.

Gli indisponibili sono: Berisha, Ismajli, Ebuehi, Belardinelli, Cerri.

Mister Nicola parla delle difficoltà che la gara di domani potrà portare e l’Empoli dovrà essere molto bravo a sfruttare le poche debolezze.

I bergamaschi adotteranno un modulo speculare a quello azzurro. L’Atalanta gioca questa gara in mezzo alle due partite di Coppa e potrebbe non essere da escludere un minimo di turnover. In avanti i nerazzurri si potrebbero presentare con Miranchuk e Lookman dietro a Tourè, lasciando inizialmente in panchina sia Scamacca che Koopmeiners. In difesa il ballottaggio potrebbe essere tra Djimsiti e Scalvini con il primo ad essere in vantaggio. Non saranno del match Holm e Toloi.

Il tecnico Gasperini elogia il lavoro di Nicola e si sofferma sul fatto che dopo il pari con il Verona in rimonta non potrà essere lasciato niente al caso.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Hateboer, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Lookman; Tourè.

3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.