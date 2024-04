Sfida numero 18 quella di sabato tra Empoli e Torino, con un bilancio nei 17 precedenti totali di 10 vittorie azzurre, sei pareggi ed un successo dei granata.

La prima sfida risale al 9 settembre del 1984, prima fase della Coppa Italia, con il Torino che vinse 1-0 (questa l’unica vittoria granata al Castellani) con il gol del brasiliano Junior. La prima gara in campionato arriva nel marzo del 1987, con l’Empoli di Salvemini che vinse 2-0 con le reti di Baiano e Urbano; nuova sfida un anno più tardi e primo pareggio (0-0, che tornerà spesso) Prima sfida in B nella stagione 1996/97 con gli azzurri di Spalletti che vinsero ancora per 2-0 con i gol di Cappellini e Bertarelli; Empoli e Torino di nuovo di fronte in B, nel campionato 2000/01, con gli azzurri guidati da Silvio Baldini vittoriosi 2-1 grazie alle reti di Marchionni e Cappellini con la rete della bandiera granata firmata da Artistico.

Doppia sfida nella stagione 2002/03 e doppio 1-1: a settembre, nell’andata del secondo turno di Coppa Italia, Vergassola rispose a Cappellini; a gennaio pari con entrambi le reti nel finale (all’autorete di Cribari rispose Rocchi al 93′). Il 30 ottobre del 2004 si torna in serie cadetta, con l’Empoli di Baldini che si impone 3-0 con doppietta di Tavano e gol di Buscè. Le due squadre si ritrovano di fronte in serie A nella stagione 2006/07, con un nuovo 0-0. Seguono tre nuove sfide in B: pareggio 0-0 nel gennaio del 2010, 1-1 nel maggio del 2011, con Valdifiori a rispondere al vantaggio granata di Iunco ed infine successo azzurro per 1-0 il 31 marzo con gol di Maccarone. Chiudiamo con i precedenti recenti, tutti in A: ancora uno 0-0 del dicembre del 2014, successo azzurro per 2-1 (Maccarone e Zielinski, con il gol granata di Obi) nell’ultimo turno del campionato 2015/16 e pareggio 1-1 nel febbraio del 2017 con Pucciarelli a pareggiare la rete di Belotti. Il terzultimo confronto al Castellani è quello del maggio del 2019, con il successo azzurro per 4-1 (vantaggio azzurro di Acquah, pari di Iago Falque, poi le reti di Brighi, Di Lorenzo e Caputo). Il penultimo precedente, riferito alla passata stagione di A, è stato quello che ha consegnato il primo successo storico del Toro in casa nostra, una vittoria per 3-1 in rimonta. Lo scorso anno pari 2-2 con doppio vantaggio azzurri per poi essere recuperati dai granata: Luperto, Marin, Ricci, Sanabria

Vediamo la cronistoria delle gare giocate al Castellani tra azzurri e granata:

1986/87 Serie A 2-0

1987/88 Serie A 0-0

1996/97 Serie B 2-0

2000/01 Serie B 2-1

2002/03 Serie A 1-1

2004/05 Serie B 3-0

2006/07 Serie A 0-0

2007/08 Serie A 0-0

2009/10 Serie B 0-0

2010/11 Serie B 1-1

2011/12 Serie B 1-0

2014/15 Serie A 0-0

2015/16 Serie A 2-1

2016/17 Serie A 1-1

2018/19 Serie A 4-1

2021/22 Serie A 1-3

2022/23 Serie A 2-2