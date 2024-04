I PIÙ

– L’importanza della posta in palio può dare più carica

– L’attacco del Torino non segna tantissimo I MENO

– Il Torino è ancora in corsa per un posto in Europa

– La compattezza difensiva dei granata

Alla luce delle quattro sconfitte consecutive, l’Empoli è chiamato a una reazione. A livello motivazionale gli azzurri conoscono l’importanza della posta in palio e ciò può trasmettere una maggiore carica agonistica, decisiva ai fini del match. Il Torino non segna tantissimo e con la compattezza difensiva degli azzurri può andare in difficoltà.

La squadra di Juric, a differenza degli scorsi anni, è ancora in corsa per un posto in Europa e ha quindi le motivazioni giuste per sgambettare l’Empoli. Inoltre è la difesa l’arma migliore dei granata: solo ventisei le reti subite, che ne fanno la quarta miglior retroguardia del campionato. Sulla carta, vista la poca prolificità del reparto offensivo azzurro, sarà difficile bucare la difesa torinista.