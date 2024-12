Dopo il passaggio in Coppa ai danni della Fiorentina a Firenze e lo straripante successo di Verona, gli azzurri tornano al Castellani per affrontare il Toro in una gara che può iniziare a far sognare i tifosi.

Gli azzurri dovrebbero andare con il 3-4-2-1 come modulo e potrebbe essere ipotizzabile il rivedere Cacace (che è diffidato) in posizione più offensiva. Ovviamente partirà Colombo come prima punta, mentre Esposito sarà l’atro trequartista. L’assenza per squalifica di Henderson cancella quello che poteva essere un ballottaggio, e quindi in mezzo andranno Anjorin e Maleh con Gyasi e Pezzella. Grassi è finalmente a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina. Anche la difesa dovrebbe essere quasi certamente confermata. Si ferma Solbakken per problema alla spalla.

Gli indisponibili sono: Henderson, Haas, Pellegri, Fazzini, Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Brancolini, Solbakken

Mister D’Aversa evidenzia l’ottimo momento della squadra ma questo non deve far fare voli pindarici con il rischio di sottovalutare l’avversario.

Per Vanoli il modulo dovrebbe essere scontato in un 3-5-2. Non arrivano particolari dubbi di formazione con Adams e Sanabria ad essere le due punte. In campo dal primo minuto due ex; Ricci in cabina di regia e Walukiewicz come difensore di destra. Torna in gruppo Ilic, da capire se potrà partire titolare o dalla panchina. Dovrebbe essere regolarmente in campo Gineitis che in settimana aveva accusato alcuni problemi. Gli assenti in casa granata sono Zapata, Schuurs, Savva e Ilkhan.

Il tecnico Vanoli non ha ancora parlato mentre andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

3-5-2: Milinkovic Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria.