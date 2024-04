Sarà il Sig. Massa di Imperia l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato in casa contro il Torino.

Quella che verrà sarà la dodicesima direzione stagionale in serie A per il fischietto ligure, nelle precedenti undici non figura mai l’Empoli. L’ultimo incrocio di Massa con gli azzurri risale al maggio del 2022 quando pareggiamo in casa con la Salernitana di Davide Nicola. In totale i precedenti dell’Empoli con Massa sono 15, il bilancio azzurro è di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Il Torino è già stato diretto in stagione, nel derby con la Juve. I precedenti con il Toro sono 27 (seconda squadra più diretta, prima è la Roma con 28), il bilancio torinista è di 10 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. L’ultima gara arbitrata è stata Fiorentina-Roma 2-2. Al VAR ci sarà Di Paolo di Avezzano (AQ).

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

SALERNITANA – SASSUOLO Venerdì 05/04 h.20.45

SOZZA

BRESMES – BERCIGLI

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

MILAN – LECCE Sabato 06/04 h.15.00

MASSIMI

BACCINI – YOSHIKAWA

IV: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: VALERI

ROMA – LAZIO Sabato 06/04 h.18.00

GUIDA

DI IORIO – PERROTTI

IV: FABBRI

VAR: IRRATI

AVAR: MARESCA

EMPOLI – TORINO Sabato 06/04 h.20.45

MASSA

MOKHTAR – BAHRI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

FROSINONE – BOLOGNA h. 12.30

ORSATO

CARBONE – GIALLATINI

IV: COLLU

VAR: VALERI

AVAR: MERAVIGLIA

MONZA – NAPOLI h. 15.00

DOVERI

MELI – ALASSIO

IV: PERENZONI

VAR: ABISSO

AVAR: MARINI

CAGLIARI – ATALANTA h. 18.00

RAPUANO

BINDONI – TEGONI

IV: MARINELLI

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARESCA

H. VERONA – GENOA h. 18.00

MANGANIELLO

BERTI – SCATRAGLI

IV: MONALDI

VAR: PATERNA

AVAR: IRRATI

JUVENTUS – FIORENTINA h. 20.45

LA PENNA

COLAROSSI – LO CICECRO

IV: FELICIANI

VAR: AURELIANO

AVAR: DIONISI

UDINESE – INTER Lunedì 08/04 h. 20.45

PICCININI

VIVENZI – CECCONI

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: AURELIANO