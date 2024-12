I PIU I MENO – La convinzione e la mentalità della squadra – Lo spirito di rivalsa del Torino – La solidità difensiva dimostrata con le medio-piccole – Le tante assenze tra gli azzurri

L’Empoli arriva a questo scontro forte della vittoria con il Verona, che ha dato fiducia e convinzione. Si vede che D’Aversa ha trasmesso la mentalità giusta, una mentalità vincente. Inoltre la solidità difensiva mostrata contro le squadre medio-piccole è un altro punto di forza da sfruttare.

Il Torino sta vivendo un periodo non particolarmente felice, per cui è lecito aspettarsi una certa rivalsa. Nonostante gli azzurri stiano facendo benissimo, anche con quelli che vengono considerate le seconde linee, è innegabile che le tante assenze siano un punto debole per la squadra di D’Aversa