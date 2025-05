Il finale di campionato di Jacopo Fazzini è stato sicuramente in crescendo. Il prodotto del vivaio azzurro, classe 2003, ha avuto un rendimento altalenante: solamente nell’ultima parte di stagione si è scrollato di dosso infortuni e voci di mercato ed è tornato a essere il bel calciatore che si sperava potesse essere. Lo testimoniano i quattro gol messi a segno nelle ultime sei giornate. Fazzini è stato uno dei più costanti e anche contro il Verona è stato il migliore in campo. Naturalmente su di lui la società azzurra spera di fare più “cassa” possibile e le pretendenti ad acquistarlo non mancano di certo.

Fazzini ha mostrato ottime qualità ed è pronto per il salto di qualità. Doveva essere ceduto già a gennaio, cosa che poi non è avvenuta dal momento che la società voleva darlo al Napoli mentre lui spingeva per andare alla Lazio. Adesso è finito sul taccuino di diversi direttori sportivi, perché si tratta di un prospetto giovane e dal potenziale completo ancora inespresso. L’Empoli potrebbe chiedere una cifra intorno ai 10-12 milioni per lasciarlo partire: una richiesta che, nonostante la retrocessione, potrebbe essere presa in considerazione da diversi club.

L’ultimo, in ordine di tempo, a interessarsi al suo acquisto è il Bologna. La squadra emiliana, qualificatasi per l’Europa League, è alla costante ricerca di giovani promettenti, italiani e non. E il direttore sportivo Sartori ha avuto modo di osservare attentamente i progressi di Fazzini. Il calciatore ha il profilo giusto per entrare nei meccanismi di Italiano, anche dal punto di vista tattico. E il Bologna potrebbe essere la squadra giusta per Fazzini per far sì che la ricerca del cosiddetto salto di qualità non sia un completo “salto nel buio”.