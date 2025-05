Il Bari, stando a quanto arriva dal capoluogo pugliese, starebbe seriamente valutando Roberto D’Aversa come candidato principale per la propria panchina. Un interesse che, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe una notizia estremamente rilevante anche in chiave azzurra, per motivi sia tecnici che economici. D’Aversa ha guidato l’Empoli nell’ultima, sofferta stagione di Serie A, chiusa con una dolorosa retrocessione maturata soltanto all’ultima giornata. Un’esperienza altalenante, segnata da fasi complesse e da un finale amarissimo, ma che non ha comunque intaccato del tutto il valore e la reputazione del tecnico abruzzese. Non a caso, il suo profilo continua a circolare con insistenza nei radar di diversi club di categoria, e tra questi il Bari sembra ora fare sul serio.

Per l’Empoli, l’interesse del Bari non è affatto secondario. D’Aversa, infatti, è ancora sotto contratto con il club fino a giugno 2026, e una sua permanenza fuori progetto significherebbe mantenerlo a libro paga senza alcun ritorno tecnico. Uno scenario che la dirigenza di Monteboro vorrebbe evitare, soprattutto in una stagione in cui ogni voce di bilancio dovrà essere attentamente ponderata. La possibilità che D’Aversa trovi una nuova panchina — e ancor più che questa sia quella di un club ambizioso come il Bari — rappresenterebbe una soluzione ideale: per l’allenatore, che potrebbe ripartire in una piazza importante con obiettivi chiari di vertice, e per l’Empoli, che alleggerirebbe il proprio monte ingaggi, potenzialmente anche liberandosi completamente del residuo contratto.

Ad oggi, non risultano ancora contatti formali tra le parti per discutere dell’eventuale uscita di D’Aversa, ma l’interesse del Bari è concreto e le prossime settimane potrebbero essere decisive. Nel caso, logicamente, D’Aversa dovrebbe prima risolvere il suo contratto con l’Empoli; passaggio necessario che andrebbe ufficializzato.