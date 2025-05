Siamo ancora ai blocchi di partenza per quanto riguarda il calciomercato e la costruzione della nuova rosa che affronterà la Serie B 2025/26. La priorità, in casa Empoli, resta naturalmente quella di definire la guida tecnica: sarà con il nuovo allenatore che verranno condivise le principali scelte in entrata e uscita. Gli intenti della società, però, sono chiari: arrivare all’inizio del ritiro — previsto attorno al 7/8 luglio — con una rosa il più possibile completa e pronta ad affrontare il campionato. In questo senso, le cessioni giocheranno un ruolo cruciale, addirittura prioritario rispetto ai nuovi acquisti. Ma nonostante lo stato ancora embrionale del mercato, qualche nome inizia già a circolare.

Uno dei reparti che andrà completamente rifondato è l’attacco. Tra i profili attenzionati, c’è un nome che intriga: Vanja Vlahovic. No, non si tratta del più noto Dusan, e no, non sono fratelli. Vanja è un classe 2004 di proprietà dell’Atalanta, autore di una stagione scintillante con l’U23 nerazzurra in Serie C. I numeri parlano per lui: 22 gol complessivi (19 in regular season e 3 ai playoff), a cui si aggiungono 5 assist. Un centravanti moderno, potente fisicamente, con ottimo senso del gol e margini di crescita notevoli. Non a caso, ha già collezionato tre presenze in Serie A con la prima squadra bergamasca. L’Atalanta, ovviamente, crede molto in lui e lo considera un talento da coltivare. Ecco perché si sta valutando un prestito in una piazza che possa garantirgli minutaggio, visibilità e un contesto competitivo. In questo senso, Empoli rappresenterebbe la soluzione ideale: una squadra ambiziosa, con struttura e ambizioni da alta classifica in B.

Vlahovic potrebbe arrivare in prestito secco, senza oneri per il club azzurro, che dovrà comunque gestire con attenzione il budget, nonostante il paracadute economico legato alla retrocessione dalla A. Una formula che renderebbe l’operazione sostenibile e funzionale al progetto tecnico. Ricordiamo che tra i due club ci sono ottimi rapporti. Al momento, è giusto restare nell’ambito dei rumors, com’è naturale che sia alla fine di maggio. Ma l’interesse è concreto e le prossime settimane ci diranno se si potrà passare dai sondaggi ai fatti.