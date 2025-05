E’ stato uno dei leader, non solo della difesa ma anche dell’intera squadra, tanto da poter considerare l’attuale stagione, nonostante sia terminata con la retrocessione, una delle migliori in assoluto in carriera a livello di prestazioni per il difensore albanese. Stiamo parlando di Ardian Ismajli. Il centrale, arrivato a Empoli dallo Spezia nell’estate del 2021, ha totalizzato oltre 100 presenze in azzurro e come detto quest’anno è risultato in quasi tutte le partite giocate il migliore in campo annullando attaccanti importanti come Lukaku, Kean, Dovbyk e altri ancora.

La sua assenza a causa di un paio di infortuni durante l’anno è stata molto pesante ed è coincisa con il tracollo avuto dalla squadra da dicembre in poi per poi rientrare nel finale di campionato. Adesso le strade tra Ismajli e l’Empoli sono destinate a separarsi entro breve. Il contratto del difensore è in scadenza al 30 giugno e, vista anche la retrocessione della squadra, lascerà la maglia azzurra non avendo trovato l’accordo con i dirigenti azzurri per un eventuale rinnovo e, probabilmente, voglioso di compiere un ulteriore step nella sua carriera. Sicuramente per lui si riapriranno le porte della Serie A visto l’ottimo rendimento avuto quest’anno. Negli scorsi mesi si erano interessate a lui squadre importanti come Napoli, Juventus e Inter.

Vedremo quale sarà la scelta di Ardian.